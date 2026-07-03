Nhìn thẳng 5 phút cũng không nhận ra Châu Bùi

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì diện mạo lạ lẫm của Châu Bùi.

Nhắc đến Châu Bùi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một fashionista luôn xuất hiện với những outfit cá tính, layout trang điểm sắc sảo và mái tóc được biến hóa liên tục theo từng xu hướng. Chính vì vậy, khoảnh khắc mới nhất của Châu Bùi đang được chia sẻ trên MXH khiến dân tình bất ngờ.

Châu Bùi cùng một số nghệ sĩ khác (Nguồn: @avocado16122022)

Theo đó, đoạn clip được ghi lại tại Hội nghị trao giấy chứng nhận và giao nhiệm vụ cho ê-kíp thực hiện chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2026 tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) vào ngày 27/6 vừa qua. Trong sự kiện, Châu Bùi cùng nhiều nghệ sĩ như Văn Mai Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Erik, Quốc Trường và Minh Trang xuất hiện trong quân phục của các chiến sĩ hải quân.

Điều khiến cư dân mạng chú ý nhất lại là diện mạo của Châu Bùi. Thay vì hình ảnh thời thượng quen thuộc, cô để mái tóc đen và búi thấp, không tạo kiểu cầu kỳ. Kết hợp với bộ quân phục, gương mặt mộc mạc cùng biểu cảm nhẹ nhàng khiến nữ fashionista trông khá giản dị.

Ngoài ra gương mặt Châu Bùi cũng có phần tròn trịa hơn so với bình thường. Vì vậy không ít người thừa nhận nếu chỉ lướt qua đoạn clip, họ phải nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là fashionista nổi tiếng.

Về phía Châu Bùi, cô chưa cập nhật hình ảnh mới mẻ này lên MXH. Thay vào đó, cô vẫn đang miệt mài “xả” source đi nghỉ hè ở Phan Rang.

Gương mặt Châu Bùi có phần tròn hơn so với bình thường

Hình ảnh được Châu Bùi chia sẻ trên MXH vào trưa 3/7

Châu Bùi có tên đầy đủ là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997, từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với giới thời trang trong và ngoài nước. Truyền thông quốc tế nhiều lần dành lời khen cho phong cách của cô. Trang QQ từng ví Châu Bùi với Song Hye-kyo phiên bản Việt, trong khi China Times đánh giá thần thái thời trang của cô không hề thua kém các fashionista nổi tiếng của Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Không dừng lại ở lĩnh vực thời trang, Châu Bùi còn được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia nhờ những đóng góp ở lĩnh vực sáng tạo. Cô thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang quốc tế, trở thành một trong những đại diện nổi bật của Việt Nam trên bản đồ thời trang châu Á.

Châu Bùi cũng liên tục làm mới bản thân và không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới. Trong năm 2025, cô gây ấn tượng khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi, cho thấy sự tiến bộ về khả năng ca hát, rap và trình diễn. Đến năm 2026, Châu Bùi phát hành MV Big Girl Don't You Cry song lại dẫn đến tranh cãi gay gắt từ khán giả về khả năng ca hát của cô.

Về chuyện tình cảm, trong những tháng gần đây, Châu Bùi và Binz liên tục bị gọi tên trong các cuộc thảo luận về chuyện rạn nứt. Tuy nhiên cả hai chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Thay vào đó, người tập trung quảng bá sản phẩm âm nhạc mới, người tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và công việc trên mạng xã hội.

Hiện tại, Châu Bùi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 2,2 triệu người theo dõi trên Facebook và hơn 2 triệu người theo dõi trên TikTok. Mỗi lần thay đổi hình ảnh hay xuất hiện trong một vai trò mới, cô đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm và bàn luận.