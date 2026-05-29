Tình trạng hiện tại của Châu Bùi và Binz

Châu Bùi gọi điện cho Binz nhưng “thuê bao không liên lạc được”.

Đó là phân cảnh xuất hiện clip parody của Châu Bùi nhằm quảng bá cho album Gặp lại của Binz (Lê Nguyễn Trung Đan, SN 1988). Đây là dự án được nam rapper ví như “giấy khai sinh” của chính mình, nơi anh kể lại những ký ức vui buồn trong hành trình làm nhạc và cuộc sống.

Trong video, Châu Bùi chọn ca khúc Hững Hờ để tái hiện cảnh cô gái ngồi chờ người yêu nhưng anh không tới. Cô liên tục nhắn tin, gọi điện thì đầu dây bên kia thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... ” Bỏ lại cô gái một mình trong căn phòng trống, thẫn thờ.

Châu Bùi gọi Binz nhưng: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..." là cảnh trong clip parodi mới của nữ fashionista quảng bá cho album mới phát hành của người yêu.

Màn “đu trend” ủng hộ người yêu của nữ fashionista nhanh chóng khiến netizen thích thú vì vừa đầu tư, vừa mang màu sắc drama nhẹ nhàng nhưng hài hước nhiều hơn buồn.

Thời gian gần đây, Binz và Châu Bùi không còn xuất hiện cùng nhau quá nhiều tại các sự kiện hay trên mạng xã hội như trước. Tuy nhiên, cả hai vẫn âm thầm đồng hành bằng cách riêng, đặc biệt là luôn ủng hộ đối phương trong công việc và các dự án cá nhân.

Trong những chia sẻ mới đây nhất trong album mới ra mắt, Binz nhiều lần nhắc đến bạn gái - người luôn bao dung, tạo động lực để anh cố gắng. Dù đôi lúc do áp lực công việc, anh bị cuốn vào việc thu âm, sáng tác nên để bạn gái cô đơn - ngủ một mình rất nhiều.

“Anh có viết trên tạp dề là anh cảm ơn sự hy sinh của em trong suốt thời gian anh làm album này bởi vì Châu ngủ một mình rất nhiều. Có thể anh làm tốt trong âm nhạc nhưng mà với một người yêu thì anh đang làm rất tệ. Vì anh phải để Châu gần quen với việc ngủ một mình như vậy. Không bao giờ là điều tốt hơn nhưng mà anh muốn cảm ơn em vì sự hy sinh của em trong thời gian qua”, nam rapper chia sẻ.

Châu Bùi cũng gửi gắm tới nửa kia : “Anh đã đủ giỏi rồi không cần chứng minh gì nữa đâu”

Sự đồng hành tinh tế ấy chính là điểm tựa - chỗ dựa giúp cả hai ngày càng hoàn thiện - được là chính mình.

Cặp sao gắn bó sáu năm qua, thường đồng hành nhau trong công việc lẫn hoạt động đời thường. Đầu năm, Châu Bùi được bạn trai ủng hộ khi ra mắt MV Big Girl Don't You Cry - đánh dấu màn lấn sân âm nhạc.

Binz mất 1 năm để hoàn thành album này. Đó cũng có thể là lý do mà cặp đôi không xuất hiện cùng nhau nhiều như trước

Chưa dừng lại ở đó, Châu Bùi cũng vừa có một chuyến đi du lịch một mình ở Nhật Bản vào giữa tháng 5 vừa qua. Đây là ước mơ của cô từ lâu. Người đẹp chia sẻ trên Threads: “Vừa qua là chuyến đi kỳ diệu nhất cuộc đời mình. Tôi đã vượt qua nỗi sợ ngủ khách sạn 1 mình”.

Châu Bùi trở về Việt Nam và tiếp tục các dự án cá nhân, cô sắp ra Hà Nội trong vài ngày tới.

Chuyện tình yêu của Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997) và Binz (Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988) vốn đã không còn xa lạ với nhiều người. Thậm chí, không ít người còn thuộc làu làu các mốc thời gian đặc biệt của cặp đôi này.

Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ khoảng giữa năm 2020. Tuy nhiên trong thời gian dài sau đó, cặp đôi không xác nhận mà chỉ thả thính qua lại trên MXH và lộ nhiều hint hẹn hò theo kiểu đó là chuyện mà ai cũng biết. Từ năm 2023 trở đi, cặp đôi dần dần công khai nhiều hơn những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu và nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người.

Tính đến hiện tại, Châu Bùi và Binz cũng đã có 6 năm bên nhau. Cặp đôi đồng hành từ sự nghiệp đến cuộc sống đời thường.

Trong bài phỏng vấn mới đây với chúng tôi gần đây, Châu Bùi lần đầu giãi bày nghiêm túc khi được hỏi “Bao giờ cho ăn cỗ?”. Mỹ nhân sinh năm 1997 cho biết cả hai đã trò chuyện với nhau nhiều lần về vấn đề này, song cảm thấy vẫn nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên thay vì hứa hẹn.

Cô bày tỏ: “Đã có lúc tôi cảm thấy áp lực về mặt thời gian. Nhưng sau đợt 'giác ngộ' hồi đầu năm, khi học được cách yêu thương bản thân hơn, tôi đã tự dặn mình phải bình tĩnh lại. Mọi khung thời gian cũng chỉ là những con số mang tính tương đối. Chuyện kết hôn có thể đến sớm, cũng có thể phải vài năm nữa, tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì hứa hẹn trước vì sợ 'nói trước bước không qua'” .