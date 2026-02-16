Châu Bùi và Binz: Ai đã thay đổi trước?

Giống như nhiều cặp đôi khác, Valentine của Châu Bùi và Binz từng là dịp để cặp đôi thể hiện tình cảm dành cho nhau. Cả hai thường đăng những khoảnh khắc tình tứ, dành cho nhau những lời ngọt ngào.

Năm 2023, Binz đăng tải những khoảnh khắc du lịch tại Thuỵ Sĩ và nghịch tuyết cùng người yêu khiến bao người ngưỡng mộ. Thời điểm đó, đây là lần hiếm hoi cặp đôi công khai nửa kia.

Valentine 2023 cặp đôi đi du lịch Thụy Sĩ (Ảnh: Châu Bùi)

Năm 2024, ngày Valentine cũng là lần đầu tiên, cặp đôi tuyệt đẹp của showbiz Việt chia sẻ những câu chuyện tình yêu của mình. Năm đó, Châu Bùi đã kể lại lần gặp nhau đầu tiên của cả hai:

“Lần gặp nhau đấy có lẽ phải nói là rất có duyên. Anh em chơi với anh Binz thì đều biết để anh ra khỏi nhà thì rất khó, nhưng hôm đấy anh lại đi ra khỏi nhà mà lại đi hai quán lận. Bạn bè Châu thì cũng biết là để Châu đi ra khỏi nhà cũng khó không kém, và Châu rất ít khi xuất hiện ở những chỗ tiệc tùng. Hôm đó là một ngày lễ và bạn bè cũng rủ thôi hôm nay chẳng có ai ở nhà, về sớm làm gì; thế là Châu đi cho đỡ buồn. Thế là Châu và anh Binz tình cờ gặp nhau cả 2 lần ở 2 quán trong cùng một buổi tối”.

Ngày lễ Tình nhân 2024, cặp đôi công khai chia sẻ chuyện tình cảm với truyền thông (Ảnh: Kỳ Anh Trần)

Năm 2025, cặp đôi đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh đời thường nhí nhảnh, tình tứ để đánh dấu cột mốc đặc biệt. Phía dưới bài đăng của Châu Bùi, Binz gây ấn tượng khi công khai hứa hẹn: "Nhân dịp Valentine, anh hứa sẽ luôn dọn nhà, lau nhà, tắm 2 con gâu gâu, em ngồi cần làm gì anh sẽ lấy cho em liền, em nấu cơm quên gì anh sẽ chạy ra chợ mua cho em, vân vân và vân vân. Anh sẽ không xóa bình luận này, nếu xóa sẽ làm gấp đôi việc này" .

Bộ ảnh nhân dịp Valentine 2025 (Ảnh: Châu Bùi)

Lời hứa của Binz năm 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng năm nay thì khác. Thay vì dành spotlight cho chuyện tình cảm, cả hai đều tập trung vào công việc và các dự án cá nhân. Châu Bùi bận rộn với series video mới, còn Binz dành thời gian cho âm nhạc.

Dấu ấn hiếm hoi cho thấy cặp đôi vẫn ngọt ngào chỉ đơn giản là cách Binz gọi Châu Bùi là “em yêu” khi cô gọi điện cho bạn trai, là Châu Bùi share bài mới ủng hộ nửa kia.

Phản ứng của Châu Bùi khi nghe Binz gọi "em yêu"

Các bài hát mới của Binz đều xoay quanh chuyện tình yêu ngọt ngào, trong đó bài mới nhất có sự xuất hiện của Châu Bùi (Ảnh chụp màn hình)

Vậy ai thay đổi trước trong thói quen Valentine của Binz và Châu Bùi?

Có thể là Châu Bùi. Có thể là Binz. Và cũng có thể là cả hai bởi trong những mối quan hệ kéo dài nhiều năm, sự thay đổi là điều gần như tất yếu. Nhưng cái thay đổi ở đây là bước qua giai đoạn công khai để khẳng định, dần chuyển sang giai đoạn riêng tư để giữ gìn.

Suy cho cùng, khi yêu đủ lâu, nhiều cặp đôi không còn đặt nặng việc phải thể hiện trên mạng xã hội. Điều quan trọng không phải là vài tấm ảnh đăng lên đúng dịp, mà là sự đồng hành phía sau đó.

(Tổng hợp)