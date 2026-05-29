Hôn nhân kín tiếng của chị gái Quang Linh Vlogs trước khi ly dị: Cưới bạn cùng lớp, chồng từng là “cánh tay đắc lực” trong team Châu Phi

Thông tin cặp đôi này "đường ai nấy đi" khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Mới đây thông tin chị gái Quang Linh Vlogs - Nhật Lệ và Nam Hoàng thông báo “đường ai nấy đi” sau thời gian dài ly thân (từ năm 2024 đến nay). Cả hai trở lại làm những người bạn đồng hành.

Lý do là bởi cả hai có những khác biệt lớn về quan điểm sống, tư duy và định hướng tương lai mà không thể tìm được tiếng nói chung.

Nhật Lệ cũng lên tiếng trên trang Facebook cá nhân, cho biết: “ Trong chuyện tình cảm, thật ra không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là duyên phận đến đây là hết, hai đứa mình đành quay lại vị trí ban đầu thôi. Quyết định này thật sự không hề dễ dàng với cả hai.

Mọi người đừng nói nặng lời hay phán xét ai nhé, vì bọn mình đã từng có những ngày tháng rất hạnh phúc, đã dành trọn cả thanh xuân cho nhau. Không ai muốn đối phương bị ảnh hưởng hay nhận những lời không hay vào lúc này.

Sau tất cả, chúng mình vẫn là bạn”.

Nhật Lệ và Nam Hoàng thông báo ly hôn.

Vốn là cặp đôi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, phía dưới thông báo này, nhiều cư dân mạng bày tỏ bất ngờ, tiếc nuối. Hành trình tình yêu từ thời sinh viên đến hiện tại, cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng Quang Linh Vlogs trong các phiên livestream, công việc (trước khi nam YouTuber này vướng vòng lao lý).

Từ bạn học cùng lớp, tỏ tình 3 lần đều bị từ chối đến vợ chồng

Theo chia sẻ của Nam Hoàng, chuyện tình của cả hai bắt đầu từ tình bạn và được vun đắp qua nhiều năm gắn bó với không ít kỷ niệm đáng nhớ.

Trong một buổi livestream, Nhật Lệ từng kể rằng cô và Nam Hoàng quen nhau từ thời đại học. Cả hai học cùng trường, cùng lớp nhưng khác ngành. Thời điểm đó, Nhật Lệ phải học lại môn tiếng Anh, trong khi Nam Hoàng học tốt hơn nên thường xuyên hỗ trợ cô. “Kiểu làm gia sư tiếng Anh cho mình ấy mọi người”, Nhật Lệ hài hước chia sẻ.

Nhật Lệ cũng cho biết thời còn đi học, cô ấn tượng với vẻ ngoài điển trai của Nam Hoàng nên đã chủ động gửi lời mời kết bạn Facebook. Tuy nhiên, Nam Hoàng khi ấy lại không chấp nhận ngay. Mãi đến khi thấy Nhật Lệ nghỉ học lớp tiếng Anh, anh mới chủ động nhắn tin hỏi thăm.

Sau đó, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè trong khoảng một năm trước khi dần phát triển tình cảm. Trong suốt thời gian này, Nam Hoàng là người chủ động theo đuổi Nhật Lệ, từng tỏ tình 3 lần nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, chính Nhật Lệ lại là người mở lời trước và cả hai bắt đầu hẹn hò.

Cả hai có chuyện tình kéo dài nhiều năm.

Nam Hoàng cũng là mối tình đầu của Nhật Lệ. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2022.

Trên sóng livestream, Nhật Lệ từng chia sẻ lý do quyết định lựa chọn Nam Hoàng làm chồng. Theo cô, dù Nam Hoàng có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm như bất kỳ ai, nhưng điều khiến cô trân trọng nhất là sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm với gia đình.

Cô chia sẻ: “Anh Hoàng có rất nhiều nhược điểm và cũng có rất nhiều ưu điểm. Riêng anh Hoàng có một ưu điểm để mình chọn làm chồng. Yêu thì tất nhiên phải yêu rồi. Đó là anh ấy rất siêng năng. Công việc nào anh ấy cũng làm được hết, không ngại khó ngại khổ, và anh ấy yêu thương gia đình cả bên ngoại lẫn bên nội, mua biếu cái gì cũng mua đều nhau. Kiểu một con người của gia đình ấy”.

Sau khi kết hôn vẫn đồng hành với nhau trong công việc, cuộc sống.

Vợ chồng Nhật Lệ - Nam Hoàng "cánh tay đắc lực" trong team Châu Phi của Quang Linh Vlogs

Cả hai đồng hành bên nhau trong công việc, vài năm trước vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống, các chuyến du lịch chung lên mạng xã hội.

Nhật Lệ đảm nhận vai trò hỗ trợ em trai - Quang Linh Vlogs - quản lý nhiều công việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng phụ trách hoạt động kinh doanh các sản phẩm thuộc thương hiệu của em trai trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong khi đó, Nam Hoàng là gương mặt quen thuộc của Team châu Phi, từng đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong nhiều buổi livestream bán hàng hồi năm 2024.

Nam Hoàng có mối quan hệ thân thiết với em rể.

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng lao lý, Nam Hoàng là một trong những thành viên sớm trở lại hoạt động mạng xã hội và thường xuyên livestream bán hàng.

Cụ thể, Nam Hoàng bắt đầu trở lại hoạt livestream vào tháng 6/2025. Thời điểm này Nam Hoàng cho biết bản thân đã không dám bật live, đứng trước điện thoại tầm 15 phút, chân tay run, tim đập, không biết nói gì, không biết chia sẻ gì. Anh tiếp tục bán hàng, gửi lời cảm ơn mọi người và không có thêm bất kỳ chia sẻ gì khi netizen hỏi tình hình của em rể.

Trong một phiên livestream vào tháng 11 cùng năm, Nam Hoàng bật khóc khi nhắc đến Quang Linh Vlogs. “Mình chỉ mong chờ được gặp Linh thôi, để động viên Linh. Xem Linh trên truyền thông thì thấy rất thương”, Nam Hoàng chia sẻ.

Anh từng bật khóc nức nở trên sóng livestream khi nhắc về Quang Linh Vlogs.

Về phần mình, trong và sau thời điểm Quang Linh vướng vòng lao lý (Quang Linh Vlogs bị bắt tạm giam vào ngày 3/4/2025, để điều tra tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa xét xử liên quan đến vụ kẹo rau củ KERA vào tháng 11/2025, Quang Linh Vlogs bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng" - pv), Nhật Lệ kín tiếng hơn, chỉ đáp trả một số bình luận sai sự thật trên MXH. Cô dường như không xuất hiện hay có thêm chia sẻ gì lên mạng xã hội.

Đầu tháng 4 vừa qua, Nhật Lệ lần đầu lên tiếng rõ ràng sau thời gian giữ im lặng liên quan đến vụ việc kẹo Kera. Với tư cách cổ đông và người thân, cô khẳng định muốn làm rõ một số thông tin dựa trên kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, như vấn đề tài chính của công ty hay vai trò của nhóm trong bê bối kẹo Kera.

“Em mình đã sai và đã trả giá bằng những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời”, cô viết.

Vài tháng trở lại đây, Nhật Lệ cũng dần trở lại livestream bán hàng, song không còn thấy sự đồng hành của Nam Hoàng như trước đó. Nhật Lệ cũng không nhắc đến chồng; trong những buổi tụ họp cùng bạn bè không còn thấy sự xuất hiện của Nam Hoàng. Trong khi anh vẫn livestream bán hàng đều đều.

Điều này khiến netizen đặt không ít dấu chấm hỏi về mối quan hệ của cặp đôi.

Theo chia sẻ, từ cuối năm 2024, Nhật Lệ và Nam Hoàng đã ly thân. Sau khoảng thời gian bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện, cả hai quyết định dừng lại trong sự tôn trọng dành cho nhau.

Cho đến hôm nay, cả hai đều lên tiếng, cho biết đã “đường ai nấy đi”.

Hiện tại Nhật Lệ đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại TP.HCM để thuận tiện hơn trong việc đi thăm em trai. Cô vẫn livestream bán hàng trên TikTok có hơn 766N follower.