Nàng Mơ bất ngờ được đề cử thay Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu

Gương mặt Nàng Mơ như thế nào mà được cho là hợp vai hơn?

Ngay sau khi công bố dự án và dàn diễn viên, Hoàng Hậu Cuối Cùng đã trở thành một trong những dự án điện ảnh được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở bối cảnh lịch sử hay ê-kíp thực hiện, mà còn là màn tái xuất của Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) sau 13 năm vắng bóng khỏi màn ảnh. Ngọc nữ màn ảnh Việt đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu - một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng và được công chúng đặc biệt quan tâm.

Cận cảnh Tăng Thanh Hà xuất hiện tại sự kiện công bố phim (Clip: Đi soi sao đi)

Tăng Thanh Hà (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, cùng với sự kỳ vọng là không ít tranh luận. Bên cạnh những ý kiến háo hức chờ đợi màn trở lại của ngọc nữ, nhiều cư dân mạng cho rằng tạo hình và đường nét gương mặt của Tăng Thanh Hà chưa thực sự gợi nhớ đến hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu. Cùng lúc đó, cái tên Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, sinh năm 2006) bất ngờ được nhắc đến với nhận xét có ngoại hình phù hợp với nhân vật hơn.

Trong nhiều bài đăng thảo luận về dàn diễn viên Hoàng Hậu Cuối Cùng, không ít bình luận cho rằng Nàng Mơ sở hữu những đường nét gần với hình dung của công chúng về Nam Phương Hoàng hậu hơn.

Nhiều cư dân mạng nhắc đến Nàng Mơ (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Nàng Mơ có gương mặt đậm chất Á Đông với khuôn mặt tròn đầy, sống mũi thanh, đôi mắt một mí và phong cách nền nã. Đây cũng là hình ảnh mà nhiều người thường liên tưởng khi nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu qua những bức ảnh tư liệu còn lưu giữ.

Không chỉ vậy, Nàng Mơ cũng nhiều lần thực hiện các bộ ảnh theo phong cách cổ trang hoặc lấy cảm hứng từ hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Mái tóc vấn gọn, áo dài truyền thống, lối trang điểm tối giản cùng thần thái nhẹ nhàng của cô từng nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Bộ ảnh của Nàng Mơ lấy cảm hứng từ Nam Phương Hoàng hậu (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Tăng Thanh Hà từ trước đến nay lại nổi bật với vẻ đẹp hiện đại, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo. Chính đặc điểm này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy nữ diễn viên chưa thật sự giống với hình dung của họ về vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Dẫu vậy, nhiều người cũng để lại bình luận ủng hộ vai diễn của Tăng Thanh Hà. Theo họ việc một diễn viên có gương mặt giống nhân vật ngoài đời không đồng nghĩa sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.

Trong điện ảnh, đặc biệt với phim tiểu sử hoặc lịch sử, ngoại hình chỉ là một yếu tố. Khả năng diễn xuất, thần thái, cách thể hiện nội tâm, sức nặng cảm xúc của nhân vật và sự phù hợp với định hướng của đạo diễn mới là những yếu tố quyết định việc lựa chọn diễn viên.

Khi dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng tổ chức casting, Nàng Mơ cũng tham dự và gây chú ý ít nhiều. Thậm chí ở thời điểm đó, cô đã thả tim một bình luận cho rằng mình chưa phù hợp để đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu.

Động thái này của Nàng Mơ được nhiều người cho rằng thể hiện sự cởi mở, tôn trọng quyết định của đoàn phim và xem việc tham gia casting là một trải nghiệm hơn là áp lực phải giành được vai diễn.

Nàng Mơ đi casting vai Nam Phương Hoàng hậu (Ảnh: Nàng Mơ)

Nàng Mơ thả tim bình luận nhận xét của cư dân mạng thời điểm đi casting (Ảnh chụp màn hình)

Chính vì thế, những cuộc thảo luận xoay quanh việc Tăng Thanh Hà hay Nàng Mơ hợp vai hơn thực chất đều xuất phát từ góc nhìn cá nhân của khán giả. Có người ưu tiên sự tương đồng về ngoại hình, trong khi cũng có người đặt niềm tin vào khả năng hóa thân của diễn viên. Đây là cuộc tranh luận khó có đáp án đúng hay sai, nhất là khi bộ phim vẫn chưa chính thức ra mắt để công chúng có cái nhìn đầy đủ.