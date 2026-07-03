“Bộ đội chân dài” Ngô Lâm Phương từng gây sốt quốc tế giờ đã là Đại úy QNCN, chuyện tình cảm thì sao?

Khoảng 1 năm kể từ mùa hè 2025 đáng nhớ, cuộc sống và công việc của nữ Đại uý QNCN Ngô Lâm Phương có nhiều thay đổi.

Đúng 1 năm trước - năm 2025 đánh dấu hai sự kiện lớn quy mô cả nước là Lễ diễu binh, diễu hành A50 và A80 với những hình ảnh đáng nhớ. Tham gia làm nhiệm vụ tại sự kiện, nhiều chiến sĩ trẻ cũng bất ngờ trở thành những gương mặt được cộng đồng mạng săn đón không chỉ vì thái độ nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ mà còn bởi ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin.

Một trong số gương mặt được nhắc đến nhiều nhất khi đó quân nhân Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000, quê Thái Nguyên), hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2.

Thời điểm đó, Ngô Lâm Phương không chỉ gây chú ý trong nước, một số video của cô còn được các tài khoản nước ngoài, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia,... chia sẻ lại trên TikTok. Các video này đều thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi.

Đại úy QNCN Ngô Lâm Phương

Khoảnh khắc ấn tượng của Lâm Phương cùng Khối nữ Sĩ quan Quân y

Hình ảnh mới nhất của Ngô Lâm Phương

Sau khi được nhiều người biết đến, Ngô Lâm Phương vẫn thường xuyên chia sẻ về công việc và những cột mốc mới trong cuộc sống.

Gần nhất, vào tháng 4/2026, cô thông báo đã được thăng quân hàm lên Đại úy quân nhân chuyên nghiệp. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người theo dõi.

Trước đó, trong dịp tổng kết năm 2025, Lâm Phương cũng chia sẻ hình ảnh nhận nhiều bằng khen cùng dòng trạng thái: “Thành quả 1 năm phấn đấu và nỗ lực, cảm ơn bản thân vì đã cố gắng rất nhiều. Kết thúc 2025”.

Ngô Lâm Phương đã được thăng quân hàm lên Đại úy QNCN vào đầu năm 2026

Nữ quân nhân nhận về nhiều bằng khen sau khi hoàn thành nhiệm vụ A50, A80

Những chia sẻ này phần nào cho thấy sau sức hút trên mạng xã hội, nữ quân nhân vẫn tập trung cho công việc chuyên môn và ghi nhận thêm nhiều thành tích trong quá trình công tác.

Bên cạnh công việc, chuyện tình cảm của Ngô Lâm Phương cũng khiến nhiều người tò mò.

Tháng 5/2026, cô đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc có một bàn tay chạm nhẹ vào má. Dù không nhắc đến danh tính nhân vật xuất hiện trong video, nhiều người cho rằng đây là cách nữ quân nhân ngầm xác nhận đã có người đồng hành.

Tuy nhiên, Lâm Phương không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào và trên trang Facebook cá nhân, cô vẫn để trạng thái "Độc thân".

Khoảnh khắc được Lâm Phương chia sẻ hồi tháng 5/2026

Hiện tài khoản TikTok của Ngô Lâm Phương sở hữu khoảng 239.000 người theo dõi cùng gần 9 triệu lượt thích toàn kênh. Ngoài những video ghi lại cuộc sống, công việc tại Đoàn Văn công Quân khu 2, cô cũng hợp tác quảng bá một số sản phẩm cho các nhãn hàng thời trang và làm đẹp.

Trước đó, tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50) năm 2025, Ngô Lâm Phương là người đi đầu Khối nữ Sĩ quan Quân y. Với chiều cao 1,73m, gương mặt sáng và phong thái tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ quân nhân được cộng đồng mạng chú ý nhất.

Đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Lâm Phương đảm nhận vai trò Khối trưởng Khối nữ Sĩ quan Quân y, khẳng định sự tin tưởng của cấp trên dành cho cô.

Trong thời gian A50 và A80, trên các nền tảng mạng xã hội, nữ quân nhân thường chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập, biểu diễn và sinh hoạt cùng đồng đội. Bên cạnh hình ảnh nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ, những video bắt trend hay ghi lại cuộc sống đời thường của cô cũng nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

Lâm Phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại đơn vị