Cậu học sinh đen nhẻm từng là thủ khoa khối C toàn quốc năm 2016 nay là Thượng úy Công an, có màn “lột xác” đến ngỡ ngàng

Sau 10 năm, thủ khoa khối C toàn quốc có nhiều thay đổi.

Năm 2016, Phùng Mạnh Hùng cũng từng là cái tên được nhiều người biết đến khi trở thành một trong ba thí sinh đạt điểm cao nhất khối C toàn quốc trong kỳ thi THPT Quốc gia. Với điểm số các môn: Ngữ văn: 9,0; Lịch sử: 9,5; Địa lý: 9,5, Hùng đã lựa chọn vào học tại ĐH An ninh Nhân dân.

Xuất thân từ gia đình thuần nông ở Đắk Lắk, câu chuyện về nam sinh vượt khó để đạt 28 điểm khối C từng nhận được nhiều sự quan tâm. Gần 10 năm sau, Mạnh Hùng có nhiều thay đổi từ ngoại hình đến cuộc sống khiến không ít người ngưỡng mộ.

Phùng Mạnh Hùng - Thủ khoa khối C năm 2016 thời điểm học cấp 3

Anh chàng lựa chọn vào học tại ĐH An ninh Nhân dân

Được biết, Mạnh Hùng cho biết anh hiện tại đang là Thượng uý, cán bộ Đội tuyên truyền, giáo dục Phòng Công tác Chính trị, Công an Tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, Mạnh Hùng còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình văn nghệ, sự kiện của lực lượng Công an nhân dân. Anh từng hai lần giành Giải Vàng hạng mục Người dẫn chương trình tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Công an nhân dân toàn quốc, để lại ấn tượng với phong thái tự tin cùng khả năng dẫn dắt sân khấu.

Nếu như gần 10 năm trước, nhiều người biết đến Hùng qua danh hiệu đồng thủ khoa khối C, thì hiện tại, anh đã xây dựng cho mình một hành trình nghề nghiệp với nhiều dấu ấn riêng. Trên trang cá nhân, Hùng cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về công việc, các hoạt động của đơn vị cũng như cuộc sống thường ngày tại Khánh Hòa.

Trong số talkshow Chuyện đời - chuyện nghề thuộc chương trình “Ngòi bút trong kỷ nguyên số” phát sóng trên Kênh Truyền hình Khánh Hòa, Thượng uý cũng có những chia sẻ về hành trình của mình.

Anh cho biết: “Mình cảm thấy vinh dự khi một người trẻ như mình, sinh ra ở mảnh đất Đắk Lắk xa xôi, khô cằn chưa có nhiều điều kiện phát triển giờ vẫn có thể ở đây chia sẻ về nghề nghiệp. Vì vậy không có lý do gì mà các bạn trẻ không ước mơ và hoàn thành ước mơ của mình. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân và một cây đại cổ thụ sẽ bắt đầu từ hạt mầm nhỏ. Vậy cứ dám ước mơ, quyết liệt với ước mơ của mình và đặc biệt phải xác định là lương tâm, đạo đức, trí tuệ là những giá trị mà chúng ta theo đuổi một cách bền vững”.

Phùng Mạnh Hùng hiện tại đã là Thượng uý, công tác tại Khánh Hoà

Diện mạo hiện tại của Thủ khoa khối C cách đây 10 năm khiến nhiều người bất ngờ

Trước đó, Mạnh Hùng cũng từng kể về tuổi thơ của mình ở quê nhà, lớn lên lên gắn bó với buôn làng và những ngày lao động cùng bố mẹ. Thượng uý bày tỏ ngày nhỏ có làn da ngăm, đôi bàn tay thô ráp và bàn chân lấm lem bùn đất nhưng anh chưa từng cảm thấy tự ti về điều này. Song ở thời điểm hiện tại, diện mạo của Mạnh Hùng khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi.

Thượng uý sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật, thể hiện rõ sự rắn rỏi, chín chắn. Song, Mạnh Hùng cho hay anh vẫn mang một nét đặc trưng của mảnh đất Đắk Lắk: “Nhớ về cậu bé đen nhẻm, gầy trơ xương, mặt hốc hác quyết tâm đèn sách để vươn lên. Nay mình tuy còn đen nhưng đã béo lên nhiều và vẫn mang theo một điều gì đó của quê hương trên hành trình lập nghiệp”.

Ảnh: FBNV