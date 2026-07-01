Giải mã hội chứng tình cảm nguội lạnh vào mùa hè

Đối tượng mà bạn đang tìm hiểu/ hẹn hò/ mập mờ có thể dùng thủ đoạn này thay vì chia tay.

Có lẽ bạn đã ít nhất một lần nghe ai đó ao ước về kiểu tình yêu part-time: yêu nhau vào mùa đông, đến hè thì tạm nghỉ vì nắng nóng, chẳng buồn ra đường hẹn hò làm gì. Nghe như một câu đùa vô thưởng vô phạt nhưng ngoài đời thực, không ít người đang âm thầm làm đúng y vậy - chỉ là họ không nói thẳng ra và cũng chẳng xin phép trước khi "nghỉ hè" khỏi mối quan hệ của mình.

Khái niệm gọi tên cho hiện tượng này là summer shading, tạm dịch là “lạnh nhạt vào mùa hè" hoặc "cho người yêu vào bóng râm mùa hè"

Summer shading - phiên bản tinh vi hơn của ghosting

Summer shading được ứng dụng hẹn hò Wingman đặt tên, có thể hiểu là hành động “đẩy người mình đang hẹn hò vào vùng bóng râm” - cố tình làm nguội lạnh một mối quan hệ trong suốt mùa hè để có nhiều thời gian hơn cho bản thân, bạn bè và những trải nghiệm thú vị, thậm chí là đi tìm mối khác tốt hơn.

Trong trường hợp này, “làm nguội” không đồng nghĩa với chấm dứt hoàn toàn. Họ chỉ đơn giản nhấn nút tạm dừng, để ngỏ khả năng quay lại khi mùa thu và mùa đông đến đến - thời điểm nhiều người có xu hướng tìm một mối quan hệ ổn định để cùng trú đông, cùng trải qua thời tiết dễ chịu hơn.

Summer shading có nhiều điểm giống ghosting: người kia ngày càng ít nhắn tin, ít liên lạc, thậm chí biến mất một thời gian. Nhưng điểm khác ở chỗ họ không có ý định biến mất mãi mãi, mà có thể quay lại sau vài tháng, khi đã tận hưởng xong mùa hè theo cách riêng.

Theo khảo sát của Wingman, gần 67% người dùng ứng dụng này từng trải qua summer shading, dù ở vai người chủ động làm điều đó hay người bị đối xử như vậy. Nhà sáng lập Wingman kiêm chuyên gia về các mối quan hệ Tina Wilson lý giải: “Mùa hè khiến nhiều người muốn tận hưởng sự tự do. Họ muốn có thời gian vui chơi mà không bị ràng buộc, rồi đến mùa lạnh mới quay lại với những mối quan hệ nghiêm túc, khi mọi người có xu hướng ở trong nhà nhiều hơn”.

Mùa hè từ lâu cũng gắn liền với những mối tình chớp nhoáng (summer fling) hay các mối quan hệ không cam kết. Ứng dụng hẹn hò Bumble gọi mùa hè là giai đoạn của bản thân nên sự xuất hiện của summer shading không phải điều quá bất ngờ. Nhưng đặt bản thân lên trước không đồng nghĩa với việc đánh đổi bằng cảm xúc của người khác.

(Ảnh minh hoạ)

Đừng đổ lỗi cho mùa hè thay đổi con người, nó chỉ bộc lộ bản chất có sẵn

Nhiều người sẽ nghĩ: "Tôi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc và ổn định, liệu có cần lo lắng về summer shading không?". Câu trả lời là: Còn tùy.

Nếu hai người có nền tảng đủ vững chắc về sự tin tưởng và thấu hiểu thì không cần quá lo lắng summer shading sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Dù vậy, xu hướng này vẫn là một lời nhắc nhở để mỗi cặp đôi dành thời gian kiểm tra lại mối quan hệ, đảm bảo cả hai vẫn đang hướng về cùng một mục tiêu.

Bất kể hai người đang tìm hiểu, mới yêu 1 tháng hay đã bên nhau nhiều năm, hãy thử hỏi đối phương và cả chính mình: Mùa hè này bạn mong chờ điều gì? Bạn nghĩ mối quan hệ của chúng ta đang đi về đâu?

Nếu trong những dự định mùa hè của họ luôn có bạn, đó thường là tín hiệu tích cực cho thấy mối quan hệ vẫn đang phát triển lành mạnh. Ngược lại, nếu câu trả lời khiến bạn bất ngờ hoặc bất an, đừng ngại hỏi thêm để hiểu rõ hơn. Một mối quan hệ luôn đòi hỏi sự cam kết và giao tiếp trung thực là cách tốt nhất để cả hai cùng đánh giá xem cam kết ấy còn được duy trì hay không, bất kể đang là mùa nào trong năm.

Ngày nay, chuyện hẹn hò vốn đã không hề dễ dàng và summer shading càng khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn. Nếu người bạn đang hẹn hò có những biểu hiện dưới đây, rất có thể họ đang dần "đưa bạn vào vùng bóng râm": nhắn tin, gọi điện ngày càng thưa dần, thậm chí gần như biến mất hoàn toàn; họ trở nên xa cách, khép kín hoặc liên tục né tránh bạn; họ thường xuyên lên kế hoạch vui chơi với bạn bè nhưng hầu như không bao giờ mời bạn đi cùng; mỗi lần muốn hẹn gặp hay lên kế hoạch đi chơi với họ đều trở nên vô cùng khó khăn; họ liên tục đưa ra đủ mọi lý do để từ chối gặp mặt; tệ hơn, họ ghost bạn hoàn toàn, biến mất không một lời giải thích.

Dĩ nhiên, nếu họ đang gặp biến cố thực sự như phải nhập viện hay có vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống thì đó là câu chuyện khác. Nhưng nếu không có lý do rõ ràng nào, bạn hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi liệu họ còn thực sự nghiêm túc với mối quan hệ hay không.

(Ảnh minh hoạ)

Đặt ra ranh giới và biết khi nào nên rời đi là tự tôn trọng bản thân

Khi nhận ra những dấu hiệu summer shading, cách tốt nhất là trò chuyện trực tiếp với đối phương, chia sẻ những gì bạn quan sát được một cách bình tĩnh và cởi mở, thay vì mở đầu bằng lời buộc tội. Thay vì nói "Anh/em đang cố tình né tránh đúng không?", bạn có thể nói: "Dạo gần đây em thấy mình ít gặp nhau hơn trước. Không biết có chuyện gì thay đổi không?". Cách tiếp cận này giúp đối phương có cơ hội giải thích và cũng giúp bạn tránh những hiểu lầm không đáng có.

Có thể có những người không thấy phiền khi trở thành một phần trong kiểu mối quan hệ như vậy, thậm chí chính họ cũng đang summer shading người khác. Nhưng nếu điều bạn mong muốn là một mối quan hệ nghiêm túc, rõ ràng và chỉ dành cho nhau, hãy nói điều đó ngay từ đầu. Hãy cho đối phương biết bạn mong đợi điều gì và điều gì mình không thể chấp nhận.

Trong trường hợp 2 bên không có chung thái độ, kết thúc mối quan hệ một cách dứt khoát sẽ tốt hơn nhiều so với việc tiếp tục chờ đợi và trở thành “lốp trưởng”. Bởi đến khi mùa hè kết thúc, họ sẽ quay lại chỉ vì không tìm được ai tốt hơn trong quãng thời gian vừa qua.

Việc nói rõ ý định từ sớm cũng mở ra cơ hội để đối phương làm điều tương tự, nghiêm túc với bạn và với mối quan hệ. Nếu họ thể hiện sự hào hứng và quan tâm thật sự trong việc tìm hiểu bạn, đó là một "green flag" - tín hiệu tích cực, bất kể mùa nào.

Còn nếu bạn đã mệt mỏi chỉ vì cố lên kế hoạch một buổi hẹn sau giờ làm mà vẫn không thành, đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ này không đáng để bạn tiếp tục đầu tư năng lượng. Không ai muốn phải gần như van nài ai đó đi chơi cùng mình. Quan trọng hơn bao giờ hết là lắng nghe trực giác của bạn khi những dấu hiệu này xuất hiện, rồi hành động phù hợp.

Summer shading, suy cho cùng, không có nghĩa là bạn phải khép mình hoàn toàn với những mối quan hệ mới. Nó chỉ là một lời cảnh báo về điều có thể xảy ra khi ai đó cảm thấy tự do, hứng khởi và bốc đồng hơn trong mùa này. Hãy xem nó như một lời nhắc nhở rằng bạn cần ưu tiên niềm vui và sức khỏe tinh thần của chính mình trong mùa hè - dù là của hội bạn gái, hội bạn trai hay của chính bạn, tất cả cùng lúc. Tận hưởng mùa hè, nhưng tránh xa những người khiến năng lượng của bạn bị tệ đi nhé!