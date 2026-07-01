Tranh cãi về The Face Vietnam 2026

Một tuyên bố từ thí sinh tham gia casting bỗng khiến The Face Vietnam 2026 trở thành tâm điểm bàn luận.

Sau 2 đợt casting tại Hà Nội và TP.HCM, The Face Vietnam 2026 được nhiều người chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt hot trên MXH. Không ít những tên tuổi đã có sức ảnh hưởng nhất định, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên TikTok cũng “tham chiến” khiến nhiều người đánh giá mùa năm nay toàn thí sinh đáng gờm.

Song cũng chính điều này lại khiến The Face Vietnam 2026 vướng tranh cãi.

Theo đó, bắt nguồn từ một tuyên bố mới đây của thí sinh có tên Thanh Nguyên. Trên trang TikTok của mình, Thanh Nguyên đăng tải hình ảnh tham gia casting nhưng lại kèm theo caption: “Sẽ thi tiếp nếu cuộc thi không có KOL”.

Tuyên bố của thí sinh Thanh Nguyên khiến cả TikTok bùng nổ tranh cãi về cuộc thi năm nay

Điều này khiến cả cõi mạng bỗng “bùng nổ” nhiều ý kiến trái chiều. Có người thấu hiểu và đồng tình với ý kiến của Thanh Nguyên. Tuy nhiên cũng có không ít người bình luận phản bác, đưa ra góc nhìn cá nhân. Thậm chí, chủ đề này cũng thu hút sự quan tâm của không ít những TikToker, nhà sáng tạo nội dung, KOL trên MXH.

Trong số đó có Louis Phạm (Phạm Như Phương, SN 2003) - cô cũng là thí sinh tham gia casting The Face Vietnam năm nay.

Cụ thể, Louis Phạm bày tỏ rằng bản thân cũng là một KOL tham gia chương trình nên cảm thấy hơi “nhột” khi đọc dòng trạng thái này. Tuy nhiên, Louis Phạm cho rằng bất cứ ai khi bước chân vào cuộc thi đều sẽ hiểu rõ tiêu chí và format của chương trình.

Louis Phạm cũng đưa ra nhận định mỗi thí sinh đến với chương trình đều có xuất phát điểm khác nhau, có người đã được nhiều người biết đến, có người hoàn toàn mới. Tuy nhiên, khi đứng trên cùng một sân khấu, tất cả đều sẽ được đánh giá với tư cách là thí sinh và bằng những gì họ thể hiện trong suốt hành trình.

“Nếu một ai đó phải dừng chân, mình nghĩ điều đầu tiên nên nhìn lại liệu bản thân đã thể hiện được hết khả năng, bản lĩnh và màu sắc riêng của mình hay chưa. Bởi kết quả của một cuộc thi không chỉ được quyết định bởi độ nổi tiếng hay mức độ nhận diện trước đó, mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như phong độ, sự phù hợp với từng thử thách, khả năng thích nghi, tinh thần học hỏi và những gì được thể hiện trong quá trình tham gia. Mình tôn trọng quan điểm của bạn, nhưng mình cũng mong mọi người nhìn nhận công bằng hơn cho tất cả thí sinh. Danh tiếng có thể là một lợi thế ban đầu nhưng để đi xa trong cuộc thi thì cuối cùng vẫn phải chứng minh được năng lực của mình” , Louis Phạm bình luận.

Louis Phạm thẳng thắn để lại bình luận

Trước bình luận này, Thanh Nguyên cũng thẳng thắn trả lời. Cô cho biết bản thân có theo dõi quá trình của Louis Phạm và thấy hoàn toàn có thể thuyết phục người xem. Tuy nhiên, cô cho rằng có nhiều kết quả thực sự không công tâm đối với những người khác. “KOL tham gia không hề xấu và thực sự có đủ năng lực thì sẽ là một điều tích cực lan tỏa tới mọi người. Đương nhiên cũng có những kết quả khiến chính các model cảm thấy không được tôn trọng khi theo nghề” , Thanh Nguyên bày tỏ.

Ngoài ra, Thanh Nguyên cũng cho biết thêm: “Mình không nhận booking TikTok trước giờ ai cũng biết, chỉ nhận đúng mảng chụp thời trang. Không ai cấm KOL thi nhưng mà rất nhiều model bị loại mặc dù đủ tiêu chí, đúng với tên The Face, chỉ để KOL kéo view” .

Bình luận của Thanh Nguyên trong bài đăng của mình

Trên MXH, nhiều bình luận về các thí sinh trong vòng casting năm nay cũng khiến cả cõi mạng xôn xao. Không ít người cho rằng ngay từ vòng đăng ảnh dự thi online, họ cảm thấy khá bất ngờ vì sự xuất hiện của nhiều gương mặt như Mai Hương, Tô Đát Kỷ, Emma Nhất Khanh, Thư Thor,... Bởi netizen cho hay những TikToker này vốn nổi tiếng trong lĩnh vực của họ như sáng tạo nội dung, làm affiliate, dancer,... chứ chưa từng hoạt động nhiều trong lĩnh vực về thời trang.

Đến vòng casting, nhiều TikToker khiến người xem không khỏi thất vọng vì cách thể hiện. Trong đó có thể kể đến, Thư Thor - cô nàng sở hữu chiều cao 1m48 nhưng nhận được 4 lời đồng ý từ ban giám khảo khiến dân tình tranh cãi hay màn thể hiện catwalk, tài năng của BabyG cũng khiến nhiều người phải ngán ngẩm.

Tuy nhiên trái lại, cũng có không ít những nhà sáng tạo nội dung nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Bộ đôi “Đảo Hoa hậu” Huỳnh Nhựt - Mai Bảo Vinh liên tục ghi điểm qua những vòng casting, Tô Đát Kỷ cũng là một thí sinh nhận được sự khen ngợi với vòng thi mặt mộc,...

Nhiều TikToker có tiếng tham gia casting The Face Vietnam 2026

Tuy nhiên người được khen, người lại gây tranh cãi vì kết quả

Nhiều bình luận tranh cãi trên MXH