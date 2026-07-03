Quả mít nặng 53kg ở Lạng Sơn, cả phố đổ ra xem: Hé lộ giá bán

Mua quả mít khổng lồ giá 500.000đ rồi bổ ngay tại chợ khiến cả cõi mạng hot rần rần.

Những quả mít khổng lồ nặng trên 50kg vốn đã không còn quá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, mỗi khi ở địa phương nào xuất hiện một quả mít có trọng lượng đặc biệt vẫn đều thu hút sự chú ý của dân tình từ trên mạng ra tới ngoài đời.

Mới đây, tại chợ Đồng Mỏ (xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), màn “giao dịch” quả mít 53kg bỗng trở thành tâm điểm được nhiều người chú ý. Theo đó, quả mít được chủ nhân trồng ngay trước cửa nhà, sau khi chín đã cắt mang ra chợ để bán. Song với hình dáng khổng lồ, quả mít nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ít người đi chợ cũng dừng lại xem, chụp ảnh và hỏi chuyện.

Bài đăng chia sẻ quả mít nặng 53kg thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Trong đó, chị Ngọc Lan - một người bán hoa quả tại chợ Đồng Mỏ đã quyết định mua lại quả mít, dự định bổ ra bán lại theo hộp nhỏ cho khách. Được biết, mức giá của quả mít 53kg này là 500k, cả người mua lẫn người bán đều cảm thấy phấn khởi.

Ngay sau khi mua, chị Lan bổ mít ngay tại chợ, livestream trên trang cá nhân khiến không ít người tò mò đến xem. Cũng theo các chia sẻ trong video, quả mít không chỉ có hình dáng tròn, đẹp bên ngoài mà bên trong cũng thơm ngọt đậm vị, múi to, vàng ươm.

Chị Ngọc Lan là người bán hoa quả tại chợ đã mua lại quả mít với giá 500k

Quả mít khổng lồ khiến nhiều người tò mò đến xem, chụp ảnh

Câu chuyện về quả mít đặc biệt này được nhiều người ghi lại và đăng tải lên các trang MXH khiến ai xem cũng thích thú, để lại nhiều bình luận. Về phía chị Ngọc Lan, sau khi bất ngờ nổi tiếng vì quả mít 53kg, chị cũng liên tục đăng tải các bài viết chia sẻ. Trong một bài đăng mới nhất, chị hé lộ còn một quả mít khác dự kiến trọng lượng lên tới 60kg, đã được chị đặt mua, đợi khi nào chín sẽ hái.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình cũng chỉ được thấy trên mạng, chưa được nhìn ngoài đời những quả mít to như này bao giờ”.

- “Công nhận to thật, mà quả này nhìn còn tròn đẹp nữa”.

- “Lần đầu tôi thấy quả mít khổng lồ như này. Xem clip bổ ra múi cũng to lắm, tò mò hương vị ghê”.

- “Đúng là độc lạ luôn! To hơn mình tưởng tượng”.

- “Mọi người đáng yêu ghê, có một quả mít thôi nhưng nhìn ai cũng vui”.

Trước đó vào năm 2023, quả mít lên tới 56kg xuất hiện tại trung tâm hội chợ Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cũng đã khiến nhiều người phải kéo tới xem. Không ít người nhận xét quả mít này có chiều dài bằng cả cánh tay của người trưởng thành. Khi ấy, quả mít này cũng được cho là đã xô đổ kỷ lục của quả mít nặng 54,5kg khiến chủ nhà bị “ná thở” ở Hải Dương (nay là Hải Phòng).

Ảnh: FBNV