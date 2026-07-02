"Second home" - định nghĩa giàu có và đẳng cấp mới của the 30s

Đây là xu hướng xây căn nhà thứ 2, một nơi được thiết kế theo gu, để thư giãn hơn là nơi chỉ để ở.

Không còn chỉ là khái niệm gắn với giới siêu giàu, "second home" (căn nhà thứ hai) đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người sau tuổi 30. Từ những căn nhà gỗ nằm giữa núi, ngôi nhà nhỏ ở vùng quê đến biệt thự cũ được thuê rồi cải tạo theo gu riêng, ngày càng nhiều người sẵn sàng bỏ ra từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để sở hữu một không gian mà họ chỉ ở vài ngày mỗi tháng.

Điều đáng nói, khoản chi lớn ấy không hướng đến mục tiêu đầu tư hay sinh lời ngay lập tức, mà đơn giản chỉ để đổi lấy cảm giác được nghỉ ngơi, sống chậm và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

"Second home" là gì mà khiến nhiều người sau tuổi 30 sẵn sàng xuống tiền?

Hiểu đơn giản, second home là căn nhà thứ hai bên cạnh nơi ở chính. Đây không phải nơi sinh hoạt thường xuyên mà được sử dụng như một không gian nghỉ ngơi vào cuối tuần, kỳ nghỉ ngắn hoặc những khoảng thời gian cần "đổi gió".

Nếu trước đây, khái niệm này thường gắn với các biệt thự nghỉ dưỡng xa xỉ thì vài năm trở lại đây, second home đã có nhiều hình thái khác nhau. Đó có thể là một căn cabin giữa rừng, một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê, căn nhà ven hồ, ven biển hay thậm chí là một căn biệt thự cũ được thuê rồi cải tạo theo đúng sở thích của chủ nhân.

Trên các nền tảng như Xiaohongshu, những chủ đề xoay quanh "second home", "cuộc sống trên núi", "sống giữa hai thành phố", "ngôi nhà cuối tuần" thu hút lượng lớn người theo dõi. Thay vì khoe xe sang hay đồ hiệu, nhiều người chia sẻ khoảnh khắc pha một ly cà phê vào buổi sáng, đọc sách bên hiên nhà, chăm vườn, nấu ăn hoặc đơn giản là nằm nghỉ giữa khung cảnh yên tĩnh.

Second home thường là những căn nhà ở nơi có nhiều cây xanh, sân vườn trồng nhiều hoa.

Xu hướng này đặc biệt được quan tâm ở nhóm tuổi ngoài 30. Đây là giai đoạn nhiều người đã có công việc ổn định, tích lũy được một khoản tài chính nhất định, đồng thời cũng phải đối mặt với áp lực từ công việc, gia đình và cuộc sống đô thị. Khi nhu cầu vật chất dần được đáp ứng, ưu tiên của không ít người chuyển sang chất lượng sống và sức khỏe tinh thần.

Thay vì mua thêm một chiếc xe hay chi tiền cho những món đồ xa xỉ, họ lựa chọn đầu tư vào một không gian giúp bản thân được "ngắt kết nối" với guồng quay thường nhật.

Không chỉ xây mới, nhiều người thuê biệt thự rồi cải tạo theo gu riêng

Second home không có một "công thức" cố định.

Có người lựa chọn mua đất trên núi hoặc ở vùng nông thôn rồi xây một căn nhà nhỏ để mỗi cuối tuần cùng gia đình lên nghỉ ngơi. Có người cải tạo ngôi nhà cũ của ông bà thành nơi thư giãn. Không ít người lại chọn thuê những căn biệt thự hoặc nhà vườn đã xuống cấp, sau đó tự sửa sang, sơn sửa, mua nội thất và trang trí theo phong cách yêu thích.

Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí so với việc mua đất và xây dựng từ đầu, trong khi vẫn có thể sở hữu một không gian đẹp, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Điểm chung của những căn second home này không nằm ở diện tích hay giá trị, mà ở việc phản ánh đúng gu sống của chủ nhân. Có người theo đuổi phong cách tối giản, có người yêu nội thất vintage, người khác lại dành phần lớn diện tích để trồng cây, làm vườn hoặc nuôi thú cưng.

Chàng trai này thuê nguyên một căn biệt thự trên núi, nơi mà có khi cả phòng chỉ có một chiếc ghế dùng để đọc sách và chill.

Đáng chú ý, nhiều người sẵn sàng chi từ vài trăm triệu đồng để cải tạo một căn nhà thuê hoặc đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng một căn nhà giữa núi hay vùng quê, dù mỗi tháng chỉ ghé ở vài ngày. Với họ, khoản tiền ấy được xem là đầu tư cho trải nghiệm sống nhiều hơn là một tài sản để khai thác giá trị kinh tế.

Một góc nhìn khác cũng được nhiều người chia sẻ là mong muốn sở hữu một không gian thực sự thuộc về bản thân.

Không ít phụ nữ sau khi kết hôn lựa chọn tạo dựng một căn nhà nhỏ hoặc một nơi nghỉ cuối tuần dành riêng cho mình. Họ không chuyển ra ở riêng, cũng không rời xa gia đình, mà đơn giản muốn có một khoảng không để đọc sách, ngủ bù, chăm cây, làm gốm hay tận hưởng sự yên tĩnh sau những ngày tất bật với công việc và con cái.

Với họ, đó không chỉ là một căn nhà, mà còn là nơi tạm gác những vai trò quen thuộc như người vợ, người mẹ hay con dâu để được là chính mình.

Vì sao second home ngày càng trở thành xu hướng?

Theo nhiều chuyên gia về lối sống, sự quan tâm dành cho second home phản ánh những thay đổi trong cách con người nhìn nhận về giá trị của nơi ở.

Sau đại dịch, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần được chú trọng hơn. Một không gian gần thiên nhiên, ít tiếng ồn và không bị chi phối bởi nhịp sống đô thị được xem như cách để tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, mô hình làm việc linh hoạt và làm việc từ xa cũng tạo điều kiện để nhiều người không còn bị ràng buộc phải ở thành phố suốt cả tuần. Chỉ cần có kết nối Internet ổn định, họ hoàn toàn có thể dành vài ngày làm việc tại một căn nhà ở vùng ven hoặc vùng quê.

Một căn nhà cho thỏa gu của gia chủ.

Sự phát triển của mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Những hình ảnh về các căn nhà nhỏ giữa thiên nhiên, góc bếp nhiều ánh sáng hay khu vườn ngập cây xanh khiến ngày càng nhiều người khao khát xây dựng một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tuy nhiên, second home không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Việc xây dựng, cải tạo và duy trì thêm một căn nhà đồng nghĩa với chi phí lớn, từ tiền đất, vật liệu, nội thất đến bảo trì, di chuyển và quản lý. Nếu không sử dụng thường xuyên, căn nhà thứ hai có thể trở thành gánh nặng tài chính.

Dù vậy, trong bối cảnh ngày càng nhiều người ưu tiên sức khỏe tinh thần và chất lượng sống, second home được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục là xu hướng được quan tâm trong những năm tới.

Suy cho cùng, điều nhiều người tìm kiếm không đơn thuần là một căn nhà thứ hai. Thứ họ muốn sở hữu là một nơi có thể tạm rời xa áp lực thường ngày, sống chậm hơn một chút và được tận hưởng cuộc sống theo đúng gu của mình.