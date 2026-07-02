Review 6 tháng trải nghiệm tuổi 30: Vẫn tiêu rất lắm tiền, chỉ khác là giờ không còn hối hận

Đơn giản vì chẳng có khoản chi nào vô nghĩa cả.

Trong suốt 29 năm cuộc đời, tôi luôn là đứa giỏi tiêu tiền hơn giữ tiền. Khả năng tiêu tiền của tôi thậm chí không cần phải đợi đến khi tự làm ra tiền, mới được mọi người công nhận.

15 tuổi, mẹ sai tôi đi chợ với 100 nghìn, mẹ bảo mẹ áng chừng các thứ hết rồi, cứ mua đúng định lượng như mẹ dặn là vừa đủ 100 nghìn, không bị thiếu. Kết quả, tôi còn mang về cho mẹ gần 2 chục nghìn, đơn giản vì tôi biết mặc cả. Hàng này không chịu xuống giá thì tôi đi hàng khác, loanh quanh khắp chợ tuy tốn thời gian nhưng mà dư ra được một ít, tiện xin mẹ làm tiền tiêu vặt.

Cứ như thế, chẳng ai khen tôi học giỏi dù tôi vẫn còn đang đi học, các bác các cô hàng xóm cứ gặp là lại “ái chà con bé này đi chợ giỏi lắm đấy, tiết kiệm được khối cho mẹ nó”.

Nhưng sau này, khi ra Hà Nội học đại học, bắt đầu kiếm được tiền và được tự do chi tiêu hơn, khả năng “giỏi tiêu tiền” của tôi cũng mai một đi nhiều. Chợ quê nhỏ còn thành phố thì không, quá nhiều thú vui, quá nhiều nhu cầu nên tôi cũng cứ thoải mái cho mình tiêu tiền. Khi thì là một chiếc túi bằng nửa tháng đi dạy gia sư, khi lại là điện thoại mới trả góp qua thẻ tín dụng - đâu đó cỡ 3,5 tháng lương fulltime. Cứ thế cho đến năm 29 tuổi, không phải tôi không có tiền tiết kiệm, chỉ là nếu so với những thứ tôi đã tiêu đã sắm, thì khoản để dành ấy chỉ bằng “cái móng chân”.

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Tuổi 29 còn ham tiêu tiền mà tuổi 30 đòi thay đổi ngay thì khó lắm, làm sao mà được. Thói quen không hình thành trong ngày 1 ngày 2 nên cũng không thể vài ngày vài tuần mà “dũa” ngay lại được.

Thế nên 6 tháng vừa qua - nửa năm đầu tiên trải nghiệm tuổi 30, tôi vẫn tiêu không ít tiền. Nhưng nếu có gì đó khác đi, thì chính là cảm giác không còn hối hận sau đó nữa. Đơn giản là vì những thứ đắt nhất tôi đã chi, đều là thứ xứng đáng.

1. Thuê PT chắc chắn mình không tập sai và không được lười

Nếu là vài năm trước, nghe đến chuyện thuê PT là tôi bĩu môi ngay: "Tập gym thì tự tập cũng được, thiếu gì video trên YouTube". Thực tế tôi cũng từng thử tập thật, nhưng 5-7 năm chẳng đâu vào đâu. Mua gói tập một năm, hăng hái được đúng vài tuần rồi đâu lại vào đấy. Hôm thì tập quá sức nên đau lưng, thế là hôm sau lại nghỉ. Hôm thì lấy lý do tăng ca nên nghỉ, mà nghỉ một hôm thành nghỉ luôn một tháng, hai tháng,... rồi nghỉ cả năm lúc nào chẳng biết. Thẻ hết hạn mới ngớ người ra số buổi mình đi tập, cộng dồn lại chắc còn chưa nổi 1 tháng.

Đó là 1 phần lý do tôi quyết định thuê PT: Mất tiền rồi nên không được lười, ngày nào cũng có người nhắc đi tập và quan trọng nhất là đảm bảo mình tập đúng, tập vừa sức để không bỏ cuộc giữa chừng.

Ấy thế mà lại hiệu quả. Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, tôi đi tập được liên tục hẳn 6 tháng, không nghỉ buổi nào trừ những ngày “đến lịch phải nghỉ”. Có lẽ đây là khoản chi mà tôi thấy lời nhất, vì tập đều và tập đúng giảm được 3 cân, thấy mình khỏe đẹp hơn hẳn cái thời cứ phải cố nhịn ăn cho đỡ béo.

2. Khám sức khỏe: Không mỡ máu, Cholesterol không vượt ngưỡng cho phép là một sự tự hào

Tôi từng thuộc nhóm người rất ngại đi khám. Không phải sợ bác sĩ hay bệnh viện, mà đơn giản là tôi nghĩ mình vẫn ăn được, ngủ được, sức khỏe cũng chẳng có dấu hiệu gì thì nghĩa là khỏe, có gì mà phải đi khám cho tốn thời gian lẫn tiền bạc.

Nhưng năm 29 tuổi, trong đợt khám sức khỏe tổng quát của công ty, tôi mới giật mình khi nhìn kết quả xét nghiệm máu: Còn chưa “đến đầu 3” mà axit uric đã tăng, mỡ máu rồi Cholesterol vượt ngưỡng bình thường. Bác sĩ đọc kết quả xong dặn: “Về tập luyện và thay đổi chế độ ăn ngay đi nhé, 6 tháng sau khám lại, nếu chỉ số vẫn không cải thiện thì chẳng mấy mà gout với máu nhiễm mỡ đâu”.

Nghe mà ù cả tai! Nhưng tôi không nghĩ đó là bác sĩ đang dọa mình, hơn ai hết tôi hiểu cách mình ăn uống và sinh hoạt xưa giờ hổ lốn ra sao. Và trong cái rủi có cái may, đi khám sớm còn phát hiện ra mà biết lối sửa chữa, chứ không giờ kể cũng khó nói.

Sau lần khám tổng quát đó, tôi bắt đầu 2026 bằng 1 gói khám chi tiết hơn, đương nhiên là không rẻ nhưng chẳng gì bằng cảm giác yên tâm vì sức khỏe của mình vẫn đang trong tầm kiểm soát, chỉ số chưa đẹp nhưng cũng không tệ đến mức không thể cải thiện.

Và cuối tháng 6 vừa rồi, sau nửa năm tập thể dục đều đặn với sự kèm cặp của PT cùng chế độ ăn healthy gần như tuyệt đối, tôi cầm trên tay kết quả xét nghiệm không 1 chỉ số nào vượt ngưỡng bình thường. Tất cả đều trong khung vừa đẹp.

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Ngày xưa còn trẻ, tôi hay tự hào vì mình uống 5 chai bia cũng chỉ như uống nước lọc, còn giờ cảm giác đó được thay bằng 1 câu ngắn gọn thôi: “Không có màu đỏ nào xuất hiện trong kết quả xét nghiệm máu”.

3. Những chuyến du lịch không còn áp lực phải có ảnh đẹp

Trước đây, mỗi lần đi du lịch của tôi là một lần... chạy KPI. Đi 3 ngày thì phải nhét bằng được 15 địa điểm vào lịch trình, sáng 5-6 giờ đã dậy, đương nhiên không phải để đón bình minh mà là ngôi make-up rồi còn đi chụp ảnh. Tối về khách sạn mệt nhũn người ra rồi nhưng làm gì chịu ngủ ngay, vẫn vẫn lọ mọ chỉnh ảnh với clip để đăng Facebook, Instagram, TikTok.

Nếu mà để tóm tắt về những chuyến du lịch của tôi hồi ấy, chắc nó đơn giản là: Bao nhiêu ảnh, bao nhiêu post, bao nhiêu lượt tương tác lẫn comment khen mình mặc đẹp và xinh.

Còn giờ thì khác. Có thể là tôi cũng chơi MXH đủ lâu để bắt đầu thấy chán rồi, hoặc đơn giản là cột sống không còn đủ khỏe để ngồi make-up rồi tạo dáng từ sáng đến đêm. 30 tuổi, tôi bắt đầu thích những chuyến đi mà người khác nghe xong sẽ bảo: "Ủa thế đi làm gì?".

Đi để ngủ đến lúc tự tỉnh chứ không phải vì chuông báo thức. Đi để sáng ngồi uống cà phê lâu thêm nửa tiếng cũng chẳng ai giục. Đi để chiều nằm ở mãi biển hóng gió ngắm hoàng hôn. Đi để thấy quán nào hay, chỗ nào đẹp thì ghé, không đẹp lắm thì cũng thôi, chẳng nhất thiết phải giơ điện thoại lên chụp hay phải có 1 danh sách “những điểm cần đến check-in”.

Ảnh minh họa

Điện thoại của tôi giờ vẫn đầy ảnh sau mỗi chuyến đi, nhưng toàn là ảnh đồ ăn, cây cối, bầu trời với vài tấm chụp vu vơ. Có chuyến đi về lục mãi mới thấy đúng... hai tấm có mặt mình, mà một tấm còn bị ngược sáng.

Nếu là vài năm trước chắc tôi sẽ tiếc lắm, kiểu "đi xa thế mà chẳng có ảnh sống ảo". Còn bây giờ thì thôi. Tôi nhận ra mình đi du lịch để bản thân được nghỉ chứ không phải để cả MXH biết mình vừa đi đâu.

Sau mỗi chuyến đi như thế, lúc về lại thành phố và quay lại guồng công việc thường ngày, thấy mọi thứ vui vẻ hẳn lên, và đến khi ngồi nghĩ lại cũng thấy vui nữa. Ký ức giờ không còn là chuyện ảnh ọt, tương tác, mà là cảm giác mình ở đấy thư giãn ra sao, người dân đối xử thân thiện và hồ hởi với mình thế nào,...

Nhìn lại 6 tháng đầu tiên trải nghiệm tuổi 30, tôi không nghĩ mình cần cố giảm chi hay cố tiết kiệm hơn nữa. Nửa năm còn lại của tuổi này chắc cũng vẫn vậy. Tôi chắc vẫn sẽ là người ham tiêu tiền thôi, chỉ là bây giờ đã biết tiêu sao cho đáng, cho ấm vào thân, cho khỏe người chứ không phải là “biết thế đã chẳng chi”.

Và hóa ra cảm giác “đã” nhất khi tiêu tiền không phải là lúc vừa quẹt thẻ, vừa nhận đồ, vừa bóc tem một món hàng mới, mà là vài tháng sau nhìn lại vẫn thấy: "Khoản này mình tiêu hay thật, đáng đồng tiền bát gạo”!