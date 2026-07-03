Trâm Anh vào vai Lý Lệ Hà được khen “tuyệt đối điện ảnh”, dân mạng vẫn đồng loạt gọi tên Tý Nị bên Nhật

“Trâm Anh đẹp thật nhưng lại muốn Tý Nị vào vai”, netizen bình luận.

Hot nhất lúc này chắc chắn phải kể đến sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa diễn ra tại TP.HCM. Bởi sau những màn casting, dàn diễn viên chính trong phim đã chính thức lộ diện. Theo đó, hai cái tên được công bố cho vai Nam Phương Hoàng Hậu và vua Bảo Đại là Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô. Ngoài ra, một nhân vật khiến netizen chú ý không kém chính là Lý Lệ Hà sẽ do Trâm Anh đảm nhận.

Tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1995 gây sốt với nhan sắc kiều diễm đầy cuốn hút. Trâm Anh diện một chiếc váy lụa trắng ngà, khoác áo choàng lông kết hợp với trang sức lấp lánh, toát ra vibe cổ điển, sang trọng. Không ít người nhận xét, nhìn tạo hình của Trâm Anh cũng dễ hình dung ra vai diễn một người có phần nữ tính, vừa có độ ngây thơ vừa có nét sắc sảo.

Cận cảnh visual đẹp không thể chê của Trâm Anh - người đảm nhận vai Lý Lệ Hà

Nhiều người nhận xét mỹ nhân sinh năm 1995 toát ra vibe kiêu kỳ, quyến rũ

Nhiều người bày tỏ, mái tóc xoăn vintage cùng gương mặt nhỏ, thanh tú của Trâm Anh đúng chuẩn “tuyệt sắc giai nhân”. Mỹ nhân này được khen ngợi hết lời vì visual ai nhìn cũng phải mê đắm. Bên cạnh đó, không ít người cũng thể hiện sự tò mò về diễn xuất vì xét về ngoại hình, Trâm Anh có đủ vẻ quyến rũ, kiêu kỳ, mềm mại của vũ nữ lừng danh một thời - Lý Lệ Hà.

Mặc dù đẹp không góc chết nhưng phía dưới các đoạn clip có sự xuất hiện của Trâm Anh, cộng đồng mạng vẫn liên tục nhắc tên một nhân vật khác. Đó chính là Tý Nị!

Theo đó, Tý Nị từng gây nhiều chú ý khi cô từng tham gia casting vai diễn Lý Lệ Hà. Thời điểm đó, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ trước khả năng nhập vai của Tý Nị. Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến giọng thoại, cô đều thể hiện sự kiêu hãnh, sắc lạnh và toát lên quyền lực đúng chuẩn khí chất của một phi tần bậc nhất. Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng Tý Nị như được “đo ni đóng giày” cho vai Lý Lệ Hà bởi sự phù hợp từ ngoại hình đến thần thái.

Tý Nị từng tham gia casting vai Lý Lệ Hà

Vì vậy, việc cô không được đạo diễn lựa chọn khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối. Song, nhiều người cũng bày tỏ sự mong chờ màn thể hiện của Trâm Anh trên màn ảnh.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ủa không phải Tý Nị hả mọi người”.

- “Trâm Anh xinh thật, xinh không điểm nào chê luôn ấy nhưng tui lại muốn Tý Nị vào vai này”.

- “Mê cái nét cổ điển, đẹp kiêu kỳ của Trâm Anh quá. Nhưng cảm giác vẫn còn hiền hiền, chưa đủ sắc sảo như hình mẫu nhân vật”.

- “Rồi Tý Nị đâu ta, cứ tưởng là đã đậu casting”.

- “Nói gì thì nói Trâm Anh đẹp thiệt, nhìn cuốn hút. Diễn xuất thì phải chờ phim chiếu mới đánh giá được”.

Trâm Anh (Lê Thị Trâm Anh, sinh năm 1995) xuất phát điểm với danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018. Rũ bỏ mác "bình hoa di động", người đẹp lấn sân sang diễn xuất và chứng minh thực lực qua những vai diễn trong Cây Táo Nở Hoa, Trại Hoa Đỏ và bộ phim trăm tỷ Tử Chiến Trên Không. Sở hữu gương mặt mang vibe cổ điển sắc sảo, Trâm Anh đang khẳng định vị thế trong dàn diễn viên thế hệ mới, tiếp tục chứng minh thực lực với vai Đệ nhất giai nhân Lý Lệ Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Trâm Anh

Tý Nị

Về Tý Nị, cô vốn đã là một gương mặt quen thuộc trên TikTok. Cô sở hữu 1,2 triệu người theo dõi cùng gần 70 triệu lượt thích, trở thành một trong những gương mặt đình đám trên nền tảng TikTok. Tý Nị viral với các video lan tỏa năng lượng tích cực về cuộc sống làm dâu tại Nhật Bản. Cách nói chuyện vui vẻ, hoạt bát và cũng không kém phần thẳng thắn của cô là điều mà nhiều netizen thích thú.