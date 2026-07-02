Hannah Olala lên tiếng về nghi vấn seeding bẩn và những bình luận xúc phạm giữa ồn ào

Động thái mới nhất của Hannah Olala thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau chuỗi những ồn ào liên tục về sản phẩm, đồn đoán về sức ảnh hưởng trong giới làm đẹp,.... vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đến trưa 2/7, Hannah Olala lên tiếng trên trang fanpge Facebook cá nhân có hơn 1,6 triệu follower.

Nữ doanh nhân cho biết cô không phản biện những phát ngôn hay ý kiến được lan truyền trên mạng xã hội vì cho rằng đó là quyền tự do bày tỏ quan điểm của mỗi người. Đồng thời, nữ KOL này phủ nhận thông tin cho rằng đội ngũ của mình sử dụng các hình thức "seeding bẩn" hay để lại những bình luận tiêu cực nhằm công kích người khác.

Hannah Olala

Nguyên văn chia sẻ của Hannah Olala: Dear các nàng, Liên quan đến một số ý kiến và phát ngôn trên mạng xã hội về Na (Hannah Olala - pv) trong thời gian vừa qua, Na xin phép không phản biện vì đó là quyền tự do bày tỏ quan điểm của mỗi người. Mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác trong những phát ngôn của mình. Cá nhân Na từ trước đến nay luôn hành xử theo nguyên tắc: nếu có thể trao đổi trên tinh thần xây dựng thì Na sẵn sàng đối thoại; còn nếu quan điểm quá khác biệt và không thể tìm được tiếng nói chung thì Na chọn cách im lặng. Na tuyệt đối không dùng các chiêu trò seeding bẩn hay bình luận tiêu cực nhắm tới ai để làm căng thẳng thêm sự việc, và Na hiểu những chiêu trò kiểu này không mang lại điều gì tích cực và tốt đẹp. Na cũng hiểu rằng mạng xã hội là một môi trường rất phức tạp. Có những điều nhìn vậy nhưng chưa chắc đã vậy. Có những người thực sự yêu quý Na, ủng hộ Na thì cũng sẽ có những người không tin mình, không thích mình, không đồng quan điểm với mình, hoặc ghét mình... đó cũng là nguyên lý bình thường của cuộc sống và Na chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt đó. Vậy nên Na muốn khẳng định một lần nữa, những chiêu trò seeding bình luận xúc phạm người khác để mọi người nghĩ rằng đó là hành động từ team Na là hoàn toàn không đúng. Không phải những giá trị mà team Na theo đuổi. Cảm ơn những chị em vẫn luôn theo dõi, động viên và dành cho Na sự tin tưởng trong suốt thời gian qua. Mong mọi người giữ gìn sức khoẻ và dành thời gian cho những điều tích cực giúp mọi người vui trong cuộc sống".

Bài đăng của Hannah Olala.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Phần bình luận xuất hiện nhiều ý kiến, trong đó có người bày tỏ sự đồng tình với chia sẻ của Hannah Olala, song cũng có không ít cư dân mạng tiếp tục bàn luận về những ồn ào liên quan đến nữ KOL.

Trước đó, Hannah Olala liên tục trở thành tâm điểm của loạt ồn ào trong giới skinbiz

Thời gian gần đây, Hannah Olala là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội khi liên tục vướng vào các cuộc tranh luận trong cộng đồng skincare. Chuỗi ồn ào bắt đầu từ những ý kiến trái chiều xoay quanh sản phẩm retinol thuộc thương hiệu mỹ phẩm Candid do cô sáng lập, sau khi một KOC đăng video đánh giá tích cực về sản phẩm và một CEO có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm lên tiếng phản biện về công nghệ cũng như bảng thành phần.

Hannah Olala lên tiếng về ồn ào thành phần mỹ phẩm.

Trước những tranh cãi này, Hannah Olala cùng thương hiệu nhiều lần đăng video và thông báo chính thức nhằm giải thích về công nghệ retinol, hồ sơ pháp lý, thành phần sản phẩm, đồng thời khẳng định các nguyên liệu đều nằm trong danh mục được phép sử dụng. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận không dừng lại ở yếu tố chuyên môn mà nhanh chóng mở rộng sang nhiều chủ đề khác.

Sau đó, Hannah Olala tiếp tục bị cộng đồng mạng réo tên trong hàng loạt đồn đoán liên quan đến sức ảnh hưởng trong giới làm đẹp. Nữ KOL bị đặt nghi vấn có "quyền lực mềm", có khả năng tác động đến việc các nhãn hàng lựa chọn KOL/KOC hợp tác, thậm chí xuất hiện tin đồn về việc "chèn ép", "blacklist" hoặc khiến một số nhà sáng tạo nội dung mất cơ hội làm việc với thương hiệu. Trước các nghi vấn này, Hannah nhiều lần lên tiếng phủ nhận, khẳng định các tập đoàn quốc tế đều có tiêu chí lựa chọn đối tác riêng, còn bản thân không có quyền quyết định việc một nhãn hàng hợp tác với ai. Cô cũng từng cho rằng cộng đồng mạng đã "đánh giá quá cao quyền lực" của mình.

Chuyện "quyền lực mềm".

Bên cạnh đó, hộp quà trị giá khoảng 45 triệu đồng mà Hannah Olala từng gửi tặng nhiều KOL, TikToker trong lĩnh vực làm đẹp cũng bất ngờ bị cộng đồng mạng "mổ xẻ". Một bộ phận netizen đặt câu hỏi liệu việc tặng quà có ảnh hưởng đến các nội dung đánh giá sản phẩm của những người nhận hay không, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng đây là hoạt động truyền thông phổ biến trong ngành. Cùng thời điểm, một số phát ngôn cũ của Hannah về các thương hiệu mỹ phẩm cũng bị "đào" lại, khiến những cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài.

Rồi lại tới ồn ào về hộp quà tặng các KOL khác.

Trong quá trình các ồn ào diễn ra, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều tài khoản để lại bình luận, công kích qua lại giữa các luồng ý kiến. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn về việc có hay không các hoạt động "seeding", tạo dư luận nhằm bảo vệ hoặc công kích các bên liên quan.

Hannah Olala là ai?

Hannah Olala là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp. Cô có khoảng 16 năm hoạt động trong ngành, từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại nhiều tập đoàn quốc tế trước khi sáng lập Skinetiq và xây dựng hệ sinh thái nội dung, thương mại điện tử Olala MCN. Hiện Hannah sở hữu hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,9 triệu người theo dõi trên TikTok.

Ngoài hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, Hannah Olala còn sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Candid. Nhờ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cùng những chia sẻ mang tính chuyên môn về chăm sóc da, cô sở hữu lượng người theo dõi lớn và là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng yêu thích skincare tại Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với mức độ nổi tiếng ngày càng cao, Hannah Olala cũng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận mỗi khi xảy ra các sự việc liên quan đến lĩnh vực làm đẹp.