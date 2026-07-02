'Khối nghỉ hè' khởi nghiệp bán bánh tráng, dân mạng đoán sau sẽ thành tổng tài

Cậu bé 9 tuổi tranh thủ kỳ nghỉ hè tự mở quầy bánh tráng trộn, mệt đến phát ốm vẫn đau đáu vì sao ít khách, dân mạng nể phục đoán sau này cậu sẽ thành tổng tài.

Clip em bé 9 tuổi nghỉ hè khởi nghiệp bán bánh tráng trộn khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @hothikimtruc18)

Kỳ nghỉ hè với phần lớn các cô cậu học trò là khoảng thời gian quý giá để vui chơi trước khi phải vùi đầu vào sách vở trong năm học mới, thế nhưng với cậu bé 9 tuổi người miền Tây trong clip đang “hot” trên mạng xã hội, đây lại là cơ hội để bắt tay vào khởi nghiệp, gầy dựng quầy bán bánh tráng trộn của mình.

Clip mà người mẹ đăng tải cho thấy, trong ngày khai trương, từ 5h, cậu đã thức dậy để chuẩn bị nguyên liệu. Ông chủ nhỏ tự tay thực hiện mọi công đoạn, từ việc đong đếm gia vị, luộc trứng cút cho đến đứng bếp làm mỡ hành, động tác rất thành thục và nhanh nhẹn.

Sự hào hứng và nghiêm túc của cậu bé thể hiện rõ qua từng cử chỉ, từ lúc cẩn thận bê từng khay đồ ăn ra xe, cho đến khi đứng thắp hương cầu mong ông Địa phù hộ cho quán hàng buôn may bán đắt.

Nhìn cậu bé tỉ mẩn nhặt rau, thoăn thoắt trộn từng hộp bánh tráng cho khách, người xem không khỏi vừa thương vừa nể phục sự chăm chỉ, tự lập của em.

Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp của cậu bé cũng mang đến không ít nỗi lo cho người mẹ. Chị tâm sự, vào ngày đầu tiên mở bán, đến tận 19h, xe bánh tráng của bé mới chỉ bán thêm được vài hộp cho người quen. Đến 20h, đường phố vắng vẻ, mẹ khuyên dọn hàng nhưng cậu vẫn quyết tâm đợi khách.

Sự mệt mỏi nhanh chóng ập đến sau một ngày dài dốc hết sức lực; cậu bé kiệt sức vì quên ăn quên ngủ, dẫn đến chóng mặt và buồn nôn, phải vào võng nằm nghỉ. Người mẹ cảm thán: “Không biết trụ được bao lâu với đam mê kinh doanh này”.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận vừa tương tác. Dân mạng tấm tắc khen tinh thần tự lập, sự chăm chỉ và khát vọng chinh phục thử thách của em nhỏ: “Nể thực sự cái tinh thần khởi nghiệp của ông cụ non này luôn á. Con nhà người ta hè đến là cày game, cày phim, còn ông tướng này cày KPI bánh tráng trộn”; “ Tầm này thì còn nghỉ hè gì nữa, người ta là bước vào mùa cao điểm kinh doanh của tập đoàn rồi”...

Dân mạng khen ngợi chẳng mấy em sẽ thành Steve Jobs Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

“Người ta cứ bảo đi tìm Steve Jobs Việt Nam, có cần đâu xa xôi, ngay trong khối nghỉ hè cũng có những cá thể khác biệt như này này”; “Chào mừng chủ tịch bé đã chính thức gia nhập thị trường startup đầy khốc liệt! Mới 9 tuổi mà bản lĩnh đầy mình”; “Tôi bán hàng online cả mấy năm nay mà vẫn chưa biết cách thắp hương. Còn em nhỏ đã biết đứng cầu khấn ông Địa, bao uy tín luôn. Mỗi tội vẫn chưa thấy tài lộc đâu, chúc em ngày hôm sau mua may bán đắt nhé”....

Thanh Tùng đánh giá cậu bé này rất có phong thái giám đốc, sau chắc chắn thành tổng tài: “ Tới lúc bệnh nằm võng, uống thuốc đắng ngắt mà vẫn tự động viên bản thân là do quán mới nên khách chưa biết thôi, đúng kiểu ’sĩ diện của một người đàn ông thành đạt không cho phép mình gục ngã. Chắc chắn sau này thành tổng tài đi xe limousine có 10 khoang“.

Tố Uyên so sánh cậu bé với bản thân mình: ”Bằng tuổi em tôi chỉ biết ăn, ngủ, rồi rình đi tắm sông bị mẹ rượt, còn em thì đã làm chủ một chuỗi hệ thống xe đẩy tự thân. Ngày đấy mà có tý động lực giống em thì giờ đây đâu phải đi bán mình cho tư bản đâu“.

Còn Tùng Lâm hiến kế cho ”ông chủ nhỏ“ cách nhanh chóng tiếp cận tệp khách hàng đúng lứa tuổi: ”Tôi cũng bán bánh tráng trộn mà rất khó tiếp cận giới trẻ dưới 10 tuổi. Chắc chắn bé này mà sử dụng hết mạng lưới quan hệ bạn bè ở trường tiểu học thì thể nào chẳng ầm ầm khách xếp hàng mua không kịp“.

Ngoài việc chúc buôn may bán đắt, không ít dân mạng dặn cậu bé gìn giữ sức khỏe vì sắp đến lúc đi học hè. Khánh Vũ viết: ”Chúc tân CEO nhanh chóng mua được nhà lầu xe hơi nhé. Thế nhưng, cũng đừng tham công tiếc việc quá lại chểnh mảng làm bài tập mùa hè. Đến lúc đi lớp, cô hỏi làm bài tập chưa thì lại bảo vở bài tập con dùng làm sổ sách kế toán rồi“.