Sheraton Hải Phòng mở màn chuỗi sự kiện triển lãm cưới 2026 “Ocean Symphony”

Ngày 28/06/2026, khách sạn Sheraton Hải Phòng đã tổ chức thành công triển lãm cưới “Thanh Âm Bình Minh” – sự kiện nằm trong chuỗi triển lãm cưới “Ocean Symphony – Bản Giao Hưởng Đại Dương” trong năm 2026.

Trong không gian của phòng Tổng Thống với tầm nhìn toàn thành phố Cảng, sự kiện mang đến nguồn cảm hứng bất tận dành cho các cặp đôi đang trong hành trình chuẩn bị chạm tới ngày trọng đại.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đại dương, chuỗi triển lãm cưới "Ocean Symphony" được xây dựng như một bản giao hưởng nơi cảm xúc, nghệ thuật và những trải nghiệm cưới tinh tế cùng hòa quyện trong không gian sang trọng giữa tầng mây của Sheraton Hải Phòng. Trong ngày 28/06/2026, chương mở đầu mang tên "Thanh Âm Bình Minh" tái hiện vẻ đẹp trong trẻo của khoảnh khắc bình minh trên mặt biển – nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng vẫn đầy cảm xúc.

Lễ khai mạc chuối triển lãm cưới "Ocean Symphony" tại Wedding Corner – Sheraton Hải Phòng

Khác với những triển lãm cưới quy mô lớn của những năm về trước, Sheraton Hải Phòng lựa chọn mô hình "mini wedding fair" với định hướng tập trung vào tính cá nhân hóa trong trải nghiệm khách tham dự. Tại đây, các cặp đôi có cơ hội trực tiếp kết nối, trò chuyện và nhận tư vấn chuyên sâu từ các thương hiệu cưới uy tín tại Hải Phòng.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự được trải nghiệm đa dạng hoạt động như tư vấn wedding décor, thử váy cưới và vest cưới, test personal color, workshop làm quà cưới thủ công, chụp hình bridal get-ready tại phòng Tổng Thống và check-in cùng các không gian décor lấy cảm hứng từ đại dương.

Trải nghiệm cá nhân hóa dành cho các cặp đôi

Đặc biệt, toàn bộ đối tác đồng hành cùng sự kiện đều là những thương hiệu được xây dựng và phát triển tại Hải Phòng – những đơn vị am hiểu thị trường địa phương, gu thẩm mỹ cũng như nhu cầu ngày càng hiện đại của các cặp đôi trẻ. Sự góp mặt của LICI Wedding & Event, An Trang Wedding, Bella Uomo Việt Nam, Han Wedding Film, Làng Workshop, Oh My Sắc, Hiso Memory Photobooth đã góp phần tạo nên một không gian vừa hiện đại, tinh tế nhưng vẫn gần gũi và giàu cảm xúc.

Không gian triển lãm cưới thiết kế bởi đơn vị đồng tổ chức Lici Wedding Planner & Décor

Điểm nhấn đặc biệt của Ocean Chef Show chính là hành trình kể chuyện bằng ẩm thực Hải Phòng thông qua những nguyên liệu đặc trưng địa phương như tôm sú Cát Bà, cá song Lan Hạ hay các hương vị quen thuộc gắn liền với ký ức của người dân đất Cảng. Dưới sự dẫn dắt của Chef Yêu và đội ngũ đầu bếp Sheraton Hải Phòng, mỗi món ăn không chỉ mang tinh thần ẩm thực hiện đại mà còn thể hiện vẻ đẹp văn hóa và cảm xúc rất riêng của thành phố biển.

Set- up tiệc tối Ocean Chef Show tại Sheraton Club – tầng 43 khách sạn

Thông qua "Ocean Symphony", Sheraton Hải Phòng mong muốn không chỉ giới thiệu những xu hướng cưới hiện đại mà còn đồng hành cùng cộng đồng cưới địa phương để kiến tạo những hành trình cưới mang đậm dấu ấn Hải Phòng – tinh tế hơn, cá nhân hóa hơn và giàu cảm xúc hơn dành cho các cặp đôi.

Sau chương mở đầu "Thanh Âm Bình Minh", chuỗi Mini Wedding Fair "Ocean Symphony – Bản Giao Hưởng Đại Dương" sẽ tiếp tục với chương tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 9/2026 cùng nhiều trải nghiệm cưới mới mẻ và độc đáo hơn nữa.

Về Khách sạn Sheraton Hải Phòng

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Cảng, Sheraton Hải Phòng là khách sạn quốc tế 5 sao mang đến trải nghiệm lưu trú, ẩm thực và tổ chức sự kiện đẳng cấp. Với phòng khánh tiết Grand Ballroom sang trọng rộng 905m², hệ thống không gian linh hoạt, dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế cùng những lựa chọn thực đơn cưới đa dạng, Sheraton Hải Phòng là điểm đến lý tưởng cho những lễ cưới hiện đại được cá nhân hóa theo dấu ấn riêng của từng cặp đôi. Không chỉ mang đến không gian đẳng cấp, khách sạn còn đồng hành cùng cô dâu chú rể trong suốt hành trình chuẩn bị ngày trọng đại bằng những trải nghiệm tinh tế, tận tâm và giàu cảm xúc.

Sheraton Hải Phòng

Số 1 Đường Hà Nội, Vinhomes Imperia, Phường Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Website: https://www.marriott.com/hphsi/

Facebook: https://www.facebook.com/SheratonHaiPhong