Khách mời nói rõ chuyện phong bì ở tiệc kỷ niệm 2 năm cưới của Midu - Minh Đạt

Câu chuyện Midu - Minh Đạt làm tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới đang vấp phải nhiều tranh cãi. Khách mời, đồng thời cũng là bạn thân của cặp đôi có chia sẻ gây chú ý.

Hôm 29/6 vừa qua, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới với sự góp mặt của những người thân thiết trong gia đình và bạn bè. Những khoảnh khắc tại buổi tiệc nhanh chóng được các khách mời chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Midu làm lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho cặp đôi, không ít ý kiến lại cho rằng việc tổ chức tiệc kỷ niệm khi mới kết hôn được 2 năm là khá rình rang. Một số người bày tỏ quan điểm rằng những cột mốc như 5 năm, 10 năm hay 20 năm mới thực sự mang nhiều ý nghĩa, trong khi việc mời khách đến dự tiệc hằng năm có thể vô tình tạo áp lực về chuyện quà cáp, tiền mừng.

Giữa những tranh luận này, Tiko Tiến Công - khách mời và cũng là bạn thân của Midu đã đăng tải đoạn video trên Instagram cá nhân để bày tỏ quan điểm.

Tiko Tiến Công tại tiệc kỷ niệm của Midu và Minh Đạt.

Clip: Tiko Tiến Công lên tiếng, phản hồi những ý kiến trái chiều về tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới của bạn thân.





Theo Tiko Tiến Công, tất cả khách mời đều là những người thân thiết với cặp đôi. Anh cho biết không đi phong bì hay đóng góp bất kỳ khoản chi phí nào. Nên không có việc “Midu - Minh Đạt” tổ chức ngày kỷ niệm để lấy tiền khách mời.

“Mọi người ơi, chúng tôi là khách mời và chúng tôi rất háo hức, mong đợi tới ngày kỷ niệm mỗi năm của anh Đạt và chị Midu để anh em, bạn bè và gia đình có dịp gặp gỡ với nhau.

Vậy mà mọi người bình luận rất là toxic, nói là chị Midu và anh Đạt làm lễ kỷ niệm để lấy tiền khách mời. Chúng tôi không có đi bao thư (hay còn gọi là phong bì - pv) gì cả. Chúng tôi chỉ việc sắp xếp thời gian đến chung vui cùng với anh chị thôi”, Tiko Tiến Công lên tiếng.

Tiko Tiến Công trong tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới trước đó của Midu - Minh Đạt 1 năm trước.

Bạn thân Midu cũng chia sẻ thêm rằng năm ngoái, trong dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, cả nhóm bạn từng được cặp đôi này mời đến Hồ Tràm (TP.HCM) nghỉ dưỡng. Khi đó, khách mời cũng chỉ cần sắp xếp thời gian tham dự mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào. Khách mời đều là những người có mối quan hệ thân thiết, coi như gia đình.

“Mắc cười nhất là mọi người nghĩ anh Đạt và chị Midu làm lễ kỷ niệm để lấy tiền khách mời. Nếu mà làm như vậy thì mời cả ngàn khách chứ, mắc gì chỉ mời có mười mấy người, mười mấy người thì lấy được bao nhiêu tiền?

Mọi người ơi, với lại anh Đạt đâu cần tiền, chị Midu cũng đâu cần tiền đâu. Quan trọng là tụi tôi vui, kỷ niệm ngày cưới của người ta mà mọi người cứ làm quá”, Tiko Tiến Công nói thêm.

Các khách mời trong tiệc kỷ niệm ngày cưới của Midu.

Tiko Tiến Công (tên thật là Nguyễn Trần Tiến Công , sinh năm 1991) hoạt động với vai trò diễn viên, cựu thành viên nhóm hài BB&BG, nổi lên từ các vai trong phim ngắn, kịch, clip viral trên mạng xã hội,... Hiện, Tiko Tiến Công sở hữu kênh Instagram cá nhân với 66N người theo dõi, và kênh TikTok có hơn 139N follower.

Tiko Tiến Công có mối quan hệ bạn bè thân thiết và là đồng nghiệp lâu năm trong showbiz với Midu. Sao nam này có mặt trong dàn bê tráp trong đám cưới Midu, ngày trong đại lẫn các lễ kỷ niệm ngày cưới của Midu, Tiko Tiến Công đều có mặt, đăng tải nhiều hình ảnh, khắc khắc, chia sẻ đặc biệt.

Tiko Tiến Công và Midu có mối quan hệ bạn bè thân thiết, đồng nghiệp nhiều năm nay.

Trước đó, Midu cũng đăng tải bài viết trên trang cá nhân, cho biết đây chỉ là một buổi gặp gỡ thân mật với những người bạn đã đồng hành cùng hai vợ chồng suốt thời gian qua.

“Tất cả là tại chị H**. Chị thiết kế backdrop lung linh quá làm mọi người tưởng em làm tiệc lớn lắm nha.

Thật ra không phải, tiệc thân mật ấm cúng thôi, từng này người bạn thân năm nào cũng gặp nhau ăn uống ôn lại kỉ niệm. Cũng là dịp để Đạt và Midu tri ân những người anh em bạn bè luôn đồng hành giúp đỡ mình từ những ngày đầu tiên.

Cuộc sống đâu ai biết trước ngày mai, nên ngày nào còn sức khoẻ, còn niềm vui, còn hạnh phúc - tụi mình luôn muốn trân trọng từng khoảnh khắc”, cô bày tỏ.

Thực tế, bên cạnh những ý kiến trái chiều, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng việc tổ chức kỷ niệm ngày cưới hằng năm là lựa chọn hoàn toàn mang tính cá nhân. Với những cặp đôi có điều kiện kinh tế, yêu thích sự lãng mạn và muốn lưu giữ những dấu mốc trong hôn nhân, việc tổ chức một buổi tiệc nhỏ cùng gia đình, bạn bè là điều dễ hiểu. Khách mời cũng hoàn toàn có quyền nhận lời hoặc từ chối nếu không sắp xếp được thời gian.

Ở nhiều quốc gia phương Tây, mỗi năm kỷ niệm ngày cưới đều gắn với một biểu tượng riêng. Trong đó, mốc 2 năm hôn nhân thường được gọi là "Cotton Anniversary" (kỷ niệm đám cưới bông).

Tên gọi này tượng trưng cho giai đoạn đầu của cuộc sống hôn nhân, khi hai người dần học cách thích nghi với khác biệt trong tính cách, thói quen và lối sống. Hình ảnh bông mềm mại nhưng cần được gìn giữ cũng được xem là biểu tượng cho sự bao dung, kiên nhẫn và quá trình cùng nhau vun đắp để xây dựng một mối quan hệ bền vững theo thời gian.

Ảnh: FBNV.