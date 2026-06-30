“Chỉ mới 2 năm cũng bày vẽ kỷ niệm ngày cưới”, Midu và Minh Đạt bị nghi làm màu: Ý nghĩa thật gây ngỡ ngàng

Thì ra kỷ niệm 2 năm ngày cưới không quá xa lạ ở các nước phương Tây.

Mới đây, Midu và ông xã Minh Đạt thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Buổi tiệc được trang hoàng lộng lẫy, có sự xuất hiện của bạn bè, người thân và nhiều clip từ sự kiện viral trên MXH. Song bên cạnh những lời chúc phúc, cách cặp đôi tổ chức kỷ niệm 2 năm ngày cưới cũng nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Midu và thiếu gia Minh Đạt vừa tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc đánh dấu ngày cưới hằng năm là hoàn toàn bình thường. Điều này càng dễ hiểu khi cặp đôi có sẵn điều kiện kinh tế, thích lãng mạn và mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè. Vì vậy đây đơn giản là lựa chọn cá nhân của mỗi cặp đôi, còn khách mời hoàn toàn có quyền nhận lời hoặc từ chối nếu không sắp xếp được thời gian.

Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng “chỉ mới 2 năm cũng bày vẽ kỷ niệm ngày cưới”, mời khách thì khách cũng phải đi quà cáp, tạo áp lực, hôn nhân là chuyện lâu dài không nhất thiết năm nào cũng tổ chức tiệc kỷ niệm rình rang tạo cảm giác phô trương… Hơn nữa chi tiết tổ chức hàng năm cũng không được nhiều người đồng tình vì theo họ, các cột mốc đặc biệt là 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm,...

Một số bình luận thắc mắc từ cư dân mạng

Nhưng đặt những tranh cãi xung quanh việc nên hay không nên tổ chức tiệc kỷ niệm hàng năm sang một bên thì cột mốc “2 năm ngày cưới” cũng gây tò mò. Đây có phải một dấu mốc đặc biệt thật sự ý nghĩa hay chỉ là dịp để các cặp đôi kỷ niệm bình thường, tạo cơ hội quây quần bạn bè, người thân?

Thực tế, kỷ niệm 2 năm ngày cưới thường được gọi là "đám cưới bông" (Cotton Anniversary). Tại Việt Nam, khái niệm kỷ niệm này chưa phổ biến song ở nhiều nước phương Tây, mỗi năm hôn nhân đều gắn với một biểu tượng riêng.

Tên gọi này xuất phát từ chính đặc điểm của giai đoạn đầu hôn nhân. Sau 2 năm chung sống, các cặp đôi không còn chỉ trải qua những tháng ngày ngọt ngào của tình yêu mà bắt đầu học cách thích nghi với sự khác biệt về tính cách, thói quen sinh hoạt và lối sống. Những va chạm, bất đồng là điều khó tránh khỏi, nhưng cũng chính là quá trình để cả hai hiểu nhau hơn.

Bông được chọn làm biểu tượng bởi sự mềm mại, thuần khiết và gần gũi. Nó gợi nhắc đến sự dịu dàng, bao dung và khả năng nâng niu mối quan hệ trong giai đoạn hôn nhân còn khá non trẻ. Dù là chất liệu mỏng manh, dễ sờn theo thời gian, bông vẫn mang đến cảm giác ấm áp và dễ chịu, giống như một cuộc hôn nhân được vun đắp từ những điều bình dị mỗi ngày.

Xa hơn, bông còn tượng trưng cho sự kết nối của hai con người. Giống như những sợi bông riêng lẻ được dệt thành một tấm vải hoàn chỉnh, hôn nhân cũng được tạo nên từ vô số trải nghiệm chung, những lần cùng vượt qua thử thách và cả sự kiên nhẫn dành cho nhau. Đó cũng là lời nhắc rằng tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc mãnh liệt, nhưng để bền vững, nó cần được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, linh hoạt và đồng hành.

Những món quà kỷ niệm 2 năm ngày cưới thường làm từ vải cotton, bông

Việc gắn mỗi năm kỷ niệm cưới với một chất liệu không phải là trào lưu mới. Theo nhiều tài liệu, truyền thống này được cho là xuất hiện từ thời kỳ Victoria ở Anh vào thế kỷ XIX, sau đó lan sang Mỹ vào đầu thế kỷ XX.

Theo Time, Stephanie Coontz - Giám đốc Nghiên cứu và Giáo dục cộng đồng của Hội đồng Các gia đình đương đại (Council on Contemporary Families), đồng thời là tác giả cuốn Marriage, A History - giải thích rằng đây là giai đoạn việc trao tặng quà trong các dịp kỷ niệm hôn nhân bắt đầu trở nên phổ biến, bởi cũng chính vào thời điểm đó, hôn nhân vì tình yêu dần thay thế những cuộc hôn nhân được sắp đặt hoặc dựa trên lợi ích kinh tế, địa vị.

Đến nay, Anh và Mỹ vẫn duy trì danh sách các chất liệu tượng trưng cho từng năm hôn nhân, dù có một vài khác biệt nhỏ. Chẳng hạn, nếu như tại Mỹ, bông là biểu tượng của kỷ niệm 2 năm ngày cưới thì tại Anh, chất liệu này lại được gắn với kỷ niệm 2 năm.

Theo truyền thống, mỗi năm từ năm thứ nhất đến năm thứ 15 đều có một biểu tượng riêng. Sau đó, các cột mốc chỉ còn được đánh dấu theo chu kỳ 5 năm một lần, kéo dài đến kỷ niệm 60 năm ngày cưới.

Cũng theo Coontz, cuộc sống càng phát triển và điều kiện kinh tế càng tốt hơn thì người làm marketing cùng những người đề cao các giá trị lãng mạn đã bắt đầu xây dựng những ý nghĩa biểu tượng cho từng cột mốc kỷ niệm ngày cưới. Bà nói: “Họ tìm ra những lý do mang tính biểu tượng cho từng cột mốc và khiến mọi người tin rằng đây là một nghi thức có ý nghĩa đặc biệt, giúp các cặp đôi thêm gắn kết và gần gũi với nhau hơn” .