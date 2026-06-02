Cận cảnh váy cưới đẹp như chuyện cổ tích của Hề Mộng Dao: 600 giờ thực hiện, trang sức đắt đỏ gây choáng ngợp

Sau 7 năm chung sống và xây dựng tổ ấm hạnh phúc, siêu mẫu Hề Mộng Dao cùng doanh nhân Hà Du Quân cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ được mong chờ tại Paris. Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm, đám cưới của cặp đôi còn khiến giới mộ điệu đặc biệt quan tâm bởi màn xuất hiện lộng lẫy của cô dâu trong bộ váy cưới được thiết kế riêng bởi Dior, đi kèm bộ trang sức kim cương xa hoa mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Hề Mộng Dao đã khiến công chúng liên tưởng đến hình tượng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Không lựa chọn những thiết kế quá cầu kỳ hay phô trương, nàng siêu mẫu chọn một mẫu váy cưới mang tinh thần thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn khó quên.

Theo thông tin được tiết lộ, chiếc váy cưới được thực hiện riêng cho Hề Mộng Dao bởi đội ngũ thủ công của Dior. Thiết kế sử dụng chất liệu lụa tự nhiên cao cấp với bề mặt ánh ngọc trai nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng bắt sáng tinh tế dưới ánh đèn. Thay vì độ bóng sắc nét thường thấy ở satin truyền thống, chất liệu này mang lại cảm giác mềm mại, sang trọng và đặc biệt phù hợp với không gian lãng mạn của một đám cưới tại Paris.

Điều đáng chú ý là để hoàn thiện chiếc váy, đội ngũ nghệ nhân đã dành tới 600 giờ làm việc. Trước khi đi đến phiên bản cuối cùng, thiết kế còn trải qua 6 tháng chỉnh sửa liên tục cùng 3 lần thử đồ và điều chỉnh riêng để đảm bảo từng chi tiết ôm khít cơ thể cô dâu một cách hoàn hảo nhất.

Về phom dáng, Hề Mộng Dao lựa chọn thiết kế dài tay kín đáo, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và quý phái. Phần thân trên được cắt may vừa vặn, nhấn nhẹ vào vòng eo giúp tôn tỷ lệ cơ thể vốn đã nổi tiếng của nàng siêu mẫu. Trong khi đó, chân váy chữ A xòe rộng mang đến cảm giác bay bổng và nhẹ nhàng mỗi khi di chuyển.

Không quá đồ sộ như những chiếc váy cưới hoàng gia, mẫu váy của Hề Mộng Dao ghi điểm nhờ sự cân bằng giữa nét cổ điển và hiện đại. Chính sự tiết chế trong thiết kế lại giúp tôn lên thần thái cùng vẻ đẹp tự nhiên của cô dâu, thay vì để trang phục lấn át người mặc.

Bên cạnh váy cưới, đôi giày cũng là chi tiết được nhiều người quan tâm. Dior đã thiết kế riêng cho Hề Mộng Dao một đôi giày búp bê mang phong cách nữ tính, sử dụng những đường nét mềm mại và chi tiết nơ trang trí tinh xảo. Thiết kế này tạo nên sự đồng điệu hoàn hảo với tổng thể váy cưới, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái để cô dâu có thể di chuyển trong suốt buổi lễ.

Nếu chiếc váy thể hiện sự tinh tế của thời trang cao cấp thì bộ trang sức mà Hề Mộng Dao lựa chọn lại là điểm nhấn khiến nhiều người phải trầm trồ. Trong ngày trọng đại, cô xuất hiện cùng bộ trang sức kim cương đến từ thương hiệu xa xỉ Graff, được ước tính có giá trị lên tới khoảng 200 tỷ đồng.

Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ đính 52 viên kim cương với kích cỡ khác nhau, được chế tác vô cùng công phu. Không chỉ có giá trị vật chất khổng lồ, món trang sức này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được cho là tượng trưng cho hành trình 7 năm bên nhau của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân.

Dưới ánh sáng, những viên kim cương phản chiếu lấp lánh nhưng không hề tạo cảm giác phô trương. Khi kết hợp cùng chiếc váy cưới trắng ngà thanh lịch, bộ trang sức góp phần hoàn thiện hình ảnh một cô dâu sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng, tinh tế.

Đám cưới tại Paris lần này cũng được xem là cột mốc đáng nhớ trong chuyện tình của cặp đôi. Từ khi kết hôn đến nay, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân luôn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông châu Á. Sau 7 năm đồng hành, họ không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống.

Được biết, hôn lễ tại Paris chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày trọng đại của cặp đôi. Theo kế hoạch, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ tiếp tục tổ chức một bữa tiệc cảm ơn quy mô lớn tại Ma Cao vào tháng 9 tới đây. Sự kiện này nhằm tạo cơ hội để những người thân, bạn bè và đối tác không thể tham dự lễ cưới tại Pháp có thể cùng chia sẻ niềm vui với đôi uyên ương.

Từ chiếc váy cưới mất 600 giờ hoàn thiện, đôi giày được thiết kế độc quyền cho đến bộ trang sức kim cương trị giá hàng trăm tỷ đồng, mọi chi tiết trong hôn lễ của Hề Mộng Dao đều cho thấy sự đầu tư và tâm huyết đặc biệt. Nhưng trên tất cả, điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất có lẽ vẫn là câu chuyện tình yêu kéo dài 7 năm của cặp đôi, để rồi cuối cùng được khép lại bằng một đám cưới lãng mạn giữa lòng Paris hoa lệ, đẹp chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.