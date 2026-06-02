Thần sắc ma ám của thiên thần Victoria's Secret cùng màn catwalk với sneakers bị chê thậm tệ

Không ít người xem cho rằng nữ siêu mẫu trình diễn mà như đang đóng... phim kinh dị.

Hà Tuệ là một trong những gương mặt nổi tiếng của làng thời trang Hoa ngữ. Sinh năm 1987, cô là một trong số ít siêu mẫu Trung Quốc ghi dấu ấn trên các sàn diễn quốc tế nhờ tỷ lệ cơ thể chuẩn cùng những bước catwalk đầy khí chất, đặc biệt phải kể đến Victoria's Secret. Sau khi kết hôn với nam diễn viên Trần Vỹ Đình, mọi động thái của người đẹp càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mới đây, một đoạn video catwalk của Hà Tuệ bất ngờ thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trái với những lần được ca ngợi trước đây, màn trình diễn lần này của người đẹp lại vấp phải nhiều ý kiến chê bai. Nhiều khán giả nhận xét phong độ của siêu mẫu có phần sa sút, dáng đi catwalk không đủ sức thuyết phục. Đáng chú ý, Hà Tuệ còn catwalk trên một đôi giày thể thao thay vì giày cao gót, khiến người xem càng khó hiểu với màn trình diễn của một siêu mẫu giàu kinh nghiệm.

Đoạn catwalk hút gần 1 triệu lượt xem của Hà Tuệ trong event Vogue Vacation. (Nguồn: TikTok)

Điểm khiến "thiên thần" Victoria's Secret bất ngờ bị chê thậm tệ chủ yếu nằm ở phần dáng đi hơn là trang phục. Nữ siêu mẫu diện một thiết kế váy trắng dáng suông khá rộng rãi, chất liệu mềm mại và đi cùng giày thể thao đế thấp, nhìn chung không phải kiểu outfit đòi hỏi kỹ thuật trình diễn quá phức tạp. Tuy nhiên, trong từng bước di chuyển, phần đầu gối của cô lại có xu hướng trùng xuống khá rõ, tạo cảm giác thiếu độ căng và lực ở chân. Thay vì những sải bước dài, chắc chắn thường thấy ở các siêu mẫu, dáng đi của bà xã Trần Vỹ Đình bị đánh giá là kỳ lạ, trông thô và không đẹp. Góc nghiêng càng làm nhược điểm này lộ rõ khi phần chân không tạo được đường thẳng thanh thoát mà có phần khựng lại ở mỗi nhịp bước. Chính vì vậy, tổng thể màn trình diễn bị nhận xét là thiếu đi sự dứt khoát, chưa thể hiện được khí chất và phong độ vốn là thế mạnh của siêu mẫu hàng đầu xứ tỷ dân.

Hà Tuệ đi giày thể thao nhưng phần catwalk lại mất điểm.

Không chỉ gây tranh cãi bởi khả năng catwalk, giao diện của Hà Tuệ trong đoạn video cũng khiến nhiều người cảm thấy... trông sợ. Làn da trắng nhợt gần như không tì vết dưới ánh sáng mạnh vô tình tạo nên cảm giác lạnh lẽo, thiếu sức sống. Kết hợp cùng mái tóc đen dài buông thẳng và layout makeup tông cam đậm, gương mặt nữ siêu mẫu hiện lên khá sắc lạnh. Đặc biệt, ánh mắt trừng kết hợp cùng khung cảnh phủ đầy sương mờ khiến hình ảnh Hà Tuệ còn được nhiều cư dân mạng ví như đang bước ra từ một bộ phim kinh dị.

Biểu cảm trừng mắt gây tranh cãi của Hà Tuệ.

Khác hẳn với tạo hình mong manh, nữ tính của nữ siêu mẫu. (Ảnh: Weibo)

Netizen dành "cơn mưa" lời chê cho thiên thần Victoria's Secret.

Thực tế, kỹ năng catwalk của Hà Tuệ đã nhiều lần được bảo chứng. Với chiều cao 1m78 cùng tỷ lệ cơ thể lý tưởng, cô từng nhiều lần sải bước trên các sàn diễn quốc tế danh tiếng cũng như trình diễn cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ. Điểm mạnh của siêu mẫu xứ Trung nằm ở những bước đi chắc chắn, nhịp chân ổn định cùng khả năng giữ thần thái cuốn hút ngay cả với các thiết kế khó. Chính vì vậy, màn trình diễn gây tranh cãi lần này khiến không ít khán giả bất ngờ. Nhiều người cho rằng một siêu mẫu dày dặn kinh nghiệm như Hà Tuệ khó có thể đột nhiên đánh mất kỹ năng catwalk đã được khẳng định suốt nhiều năm. Do đó, không ít ý kiến suy đoán việc dáng đi thiếu tự nhiên có thể xuất phát từ một sự cố khách quan nào đó như điều kiện mặt sàn hay đôi giày của cô không được ôm chân.

Hà Tuệ sải bước trên nhiều sàn diễn quốc tế. (Ảnh: Instagram)

Là một trong những siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc hiện nay, Hà Tuệ không chỉ nổi tiếng nhờ sự nghiệp quốc tế ấn tượng mà còn nhiều lần khiến công chúng ngưỡng mộ bởi khả năng quản lý vóc dáng đáng kinh ngạc. Sau khi sinh con đầu lòng, người đẹp đã nhanh chóng trở lại với công việc chỉ sau khoảng 2 tháng. Những hình ảnh được chia sẻ khi ấy khiến nhiều người khó tin bởi thân hình mảnh mai, đôi chân dài thon thả cùng tỷ lệ cơ thể gần như không thay đổi so với thời điểm trước khi mang thai. Bản thân Hà Tuệ cũng từng tiết lộ cô duy trì thói quen tập luyện đều đặn kết hợp chế độ ăn uống khoa học để hỗ trợ cơ thể phục hồi. Nhờ nền tảng thể lực tốt được xây dựng trong nhiều năm làm nghề, siêu mẫu sinh năm 1987 nhanh chóng lấy lại phong độ, tiếp tục xuất hiện trên các sàn diễn lớn với vóc dáng săn chắc và thần thái chuyên nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.