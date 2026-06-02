Dép xỏ ngón vẫn là trend đỉnh nhất, nhiều biến tấu tôn cả đồ và dáng cho hè 2026

Dép xỏ ngón tiếp tục quay lại ngoạn mục, trở thành món phụ kiện được giới thời trang lăng xê nhiều nhất mùa hè.

Từng gắn liền với những chuyến đi biển hay tủ đồ nghỉ dưỡng, dép xỏ ngón đang có màn trở lại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua. Từ sàn diễn của các nhà mốt lớn cho đến street style của các tín đồ thời trang, kiểu dép tưởng chừng đơn giản này đang dần trở thành món phụ kiện không thể thiếu của mùa hè 2026.

Nếu những năm trước, sandal chiến binh, sandal dây mảnh hay giày ballet là tâm điểm thì năm nay, dép xỏ ngón mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Hàng loạt thương hiệu như Balenciaga, Chloé, Bottega Veneta, Burberry hay Dries Van Noten đều đã đưa kiểu dép này trở lại sàn diễn với nhiều phiên bản mới mẻ hơn.

Một trong những cú hích lớn nhất đến từ màn kết hợp giữa Isabel Marant và Havaianas. Bộ sưu tập nhanh chóng thu hút sự chú ý với những đôi dép xỏ ngón mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đủ cá tính.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Kendall Jenner với đôi dép phối đỏ - đen của The Row cũng góp phần đẩy cơn sốt này lên cao. Mẫu dép nhanh chóng cháy hàng và kéo theo hàng loạt phiên bản tương tự phủ sóng mạng xã hội.

Trong khi đó, bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của Balenciaga tiếp tục khẳng định dép xỏ ngón sẽ là một trong những xu hướng giày nổi bật nhất năm nay. Theo nhiều chuyên trang thời trang quốc tế, kiểu dép này đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố các kinh đô thời trang và được ứng dụng trong cả trang phục thường ngày lẫn công sở.

Điểm thú vị của xu hướng năm nay là dép xỏ ngón không còn giới hạn ở những thiết kế cao su quen thuộc.

Dép xỏ ngón tối giản là phiên bản được yêu thích nhất. Chất liệu da mềm, da lộn hoặc da dập vân mang đến cảm giác thanh lịch, dễ kết hợp với quần linen, váy maxi, sơ mi oversized hay những bộ suit mùa hè.

Dép xỏ ngón đế xuồng, đế bánh mì cũng đang trở lại cùng làn sóng thẩm mỹ thập niên 1990. Các nhà mốt biến tấu kiểu dép quen thuộc bằng phần đế dày hơn, giúp tôn dáng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Dép xỏ ngón có gót là lựa chọn dành cho những ai muốn vẻ ngoài nữ tính hơn. Thay vì cảm giác hơi "quê mùa" của những năm 2000, phiên bản 2026 được tinh chỉnh với quai mảnh, phom thanh thoát và phần gót thấp vừa đủ để đi cả ngày.

Ngoài ra, những thiết kế màu đỏ nổi bật cũng đang được dự đoán sẽ trở thành item "must-have" của mùa hè. Tông đỏ giúp tổng thể trang phục bớt đơn điệu nhưng vẫn đủ dễ phối với quần jeans, váy ngắn hay các set đồ trung tính.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất gần đây là khi Bella Hadid xuất hiện tại Saint-Tropez với váy maxi kết hợp dép xỏ ngón da đen của Massimo Dutti. Set đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng đúng tinh thần "ít mà chất" đang được giới thời trang theo đuổi.

Nhiều chuyên gia nhận định dép xỏ ngón da chính là món phụ kiện linh hoạt nhất mùa hè năm nay bởi có thể dễ dàng phối từ váy dài, đồ công sở cho đến các bộ trang phục tối giản hàng ngày.

Sau nhiều năm bị xem là món đồ chỉ dành cho bãi biển, dép xỏ ngón đang chứng minh rằng đôi khi chính những item đơn giản nhất lại có sức sống bền bỉ nhất. Và nếu phải chọn một kiểu giày đại diện cho mùa hè 2026, rất có thể câu trả lời sẽ là dép xỏ ngón.