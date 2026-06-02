Thiên thần nội y đụng đầm đính hàng nghìn bông hoa với Jisoo: Người ngọt ngào như nàng thơ, người kiêu sa như công chúa

Những màn đụng độ thời trang luôn là chủ đề khiến giới mộ điệu thích thú, đặc biệt khi hai mỹ nhân sở hữu phong cách hoàn toàn khác nhau cùng lựa chọn một thiết kế. Mới đây, cư dân mạng châu Á lại có dịp bàn luận sôi nổi khi siêu mẫu Hề Mộng Dao và Jisoo cùng diện một mẫu váy thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Dior. Dù cùng khoác lên mình một thiết kế, nhưng mỗi người lại mang đến một màu sắc riêng, khiến màn "đụng hàng" này trở thành cuộc so tài khó phân định thắng thua.

Sau 7 năm về chung một nhà, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân quyết định tổ chức lễ cưới tại Paris như một cột mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân. Trước ngày diễn ra hôn lễ chính thức, cặp đôi tổ chức một buổi tiệc thân mật với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Trong sự kiện này, nàng thiên thần nội y lựa chọn một thiết kế gây chú ý đến từ Dior.

Chiếc váy mang gam xanh ngọc bích dịu mắt, được phủ kín bởi hàng nghìn bông hoa nhỏ đính thủ công trên nền chất liệu xuyên thấu mềm mại. Thiết kế hạ eo đặc trưng kết hợp cùng phần chân váy xòe rộng tạo nên cảm giác bồng bềnh như bước ra từ truyện cổ tích. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là chiếc nơ đen cỡ lớn trước ngực, vừa tạo sự tương phản màu sắc, vừa tăng thêm nét nữ tính và lãng mạn.

Là một siêu mẫu nổi tiếng với chiều cao gần 1m80 cùng đôi chân dài trứ danh, Hề Mộng Dao dễ dàng chinh phục thiết kế vốn khá kén người mặc này. Cô chọn kiểu tóc buộc nửa, uốn xoăn nhẹ nhàng, kết hợp lối trang điểm trong trẻo, giúp tổng thể trở nên mềm mại và ngọt ngào hơn. Hình ảnh của người đẹp trong buổi tiệc khiến nhiều người liên tưởng đến một nàng công chúa hiện đại, vừa thanh lịch vừa mang vẻ hạnh phúc rạng rỡ của cô dâu sắp bước vào ngày trọng đại.

Trong khi đó, Jisoo từng diện chính mẫu váy này khi thực hiện bộ ảnh tạp chí thời trang. Nếu Hề Mộng Dao ghi điểm bằng nét ngọt ngào và lãng mạn, thì nữ ca sĩ Hàn Quốc lại mang tới cảm giác cổ điển, bí ẩn hơn. Jisoo lựa chọn kiểu tóc uốn xoăn lọn lớn buông tự nhiên, tạo hiệu ứng sang trọng đậm chất điện ảnh.

Khác với nhiều bộ hình thời trang thường sử dụng trang sức lộng lẫy, Jisoo gần như không đeo phụ kiện nổi bật. Chính sự tiết chế này khiến toàn bộ sự chú ý dồn vào chiếc váy và thần thái của cô. Lối trang điểm cũng là điểm đáng chú ý khi nữ thần tượng nhấn mạnh vào đôi mắt sắc nét cùng màu môi khác lạ so với phong cách thường ngày. Nhờ vậy, thiết kế vốn mang hơi hướng nàng thơ lại được khoác lên tinh thần trưởng thành và thời thượng hơn.

Đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của thời trang. Một bộ trang phục đẹp không chỉ nằm ở bản thân thiết kế mà còn phụ thuộc vào cách người mặc truyền tải câu chuyện của riêng mình. Hề Mộng Dao và Jisoo đều không cố gắng biến chiếc váy thành một thứ gì khác. Trái lại, cả hai đều giữ nguyên tinh thần nữ tính vốn có của Dior, nhưng diễn giải theo phong cách cá nhân.

Hề Mộng Dao khiến người đối diện liên tưởng đến hình ảnh cô dâu hạnh phúc, dịu dàng và tràn đầy cảm xúc. Chiếc váy hòa hợp tuyệt đối với bối cảnh buổi tiệc cưới tại Paris, khiến mọi thứ trở nên lãng mạn như một thước phim tình yêu. Trong khi đó, Jisoo lại mang đến cảm giác của một nàng thơ cổ điển, có chút bí ẩn và xa cách. Cùng một thiết kế nhưng cô biến nó thành một bộ cánh mang đậm dấu ấn thời trang cao cấp.

Không ít cư dân mạng nhận xét rằng Hề Mộng Dao có lợi thế về chiều cao và vóc dáng người mẫu nên giúp chiếc váy phát huy tối đa vẻ đẹp bay bổng. Ngược lại, Jisoo lại ghi điểm ở thần thái và khả năng tạo nên câu chuyện riêng cho trang phục. Một người khiến bộ váy trở nên lãng mạn hơn, người còn lại khiến nó trở nên thời thượng hơn.

Có lẽ vì vậy mà màn đụng độ lần này không hề tạo nên cảm giác hơn thua. Trái lại, đây là ví dụ điển hình cho việc cùng một thiết kế vẫn có thể tỏa sáng theo nhiều cách khác nhau. Và cũng chính điều đó khiến thời trang trở nên thú vị: không phải ai mặc đẹp hơn, mà là ai biến món đồ ấy trở thành phiên bản mang dấu ấn riêng của mình.

Vậy còn bạn, giữa vẻ ngọt ngào như nàng công chúa của Hề Mộng Dao và nét cổ điển sang trọng của Jisoo, bạn ấn tượng với ai hơn khi cùng diện thiết kế đính hàng nghìn bông hoa này?