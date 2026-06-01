Chùm ảnh hiếm về mặt thật của mỹ nhân Kim Tuyến được tiết lộ trong nhóm chat với người thân cận

Loạt ảnh mặt mộc của Kim Tuyến trong nhóm chat chứng minh đẳng cấp nhan sắc lọt top thế giới.

Danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 vừa được chuyên trang TC Candler công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam với sự xuất hiện của một đại diện quen thuộc - NSƯT Kim Tuyến. Ở ngưỡng tuổi 39, chuẩn bị bước sang tuổi 40, nữ diễn viên vẫn nhận về nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung, rạng rỡ và phong độ nhan sắc bền bỉ theo thời gian.

Thời gian gần đây, Kim Tuyến ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả trẻ khi chủ động cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống đời thường. Không còn giữ hình ảnh quá kín tiếng như trước, nữ diễn viên cho phép công chúng nhìn thấy nhiều hơn những lát cắt chân thực phía sau ánh đèn sân khấu.

Sở hữu visual mặn mà cùng những đường nét sắc sảo đặc trưng, Kim Tuyến được nhiều khán giả ví như một trong những mỹ nhân trưởng thành hiếm hoi của Vbiz vẫn giữ được sức hút riêng giữa làn sóng nhan sắc trẻ. Không chạy theo hình tượng ngọt ngào hay phong cách "nàng thơ" đang phổ biến, cô chinh phục công chúng bằng vẻ đẹp cổ điển, đằm thắm và khí chất của một nữ diễn viên điện ảnh thực thụ.

Sự tự tin ấy được thể hiện rõ nhất thông qua kênh chat riêng có hơn 65.000 thành viên mà Kim Tuyến lập ra để kết nối với người hâm mộ. Tại đây, cô cùng người em thân thiết là diễn viên Đồng Ánh Quỳnh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị và gần gũi.

Cũng từ không gian riêng tư này, nhiều hình ảnh mặt mộc hiếm hoi của nữ diễn viên bất ngờ được hé lộ. Từ khoảnh khắc vừa tẩy trang trước bàn trang điểm, gương mặt lấm tấm mồ hôi sau buổi tập thể thao cho đến những lúc còn đang say ngủ, tất cả đều được ghi lại một cách tự nhiên và không qua chỉnh sửa.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù không có sự hỗ trợ của lớp trang điểm chỉn chu, Kim Tuyến vẫn giữ được thần sắc tươi tắn cùng làn da khỏe khoắn, căng bóng. Những đường nét sắc sảo vốn đã trở thành thương hiệu của cô gần như không thay đổi, tạo nên cảm giác trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Để duy trì phong độ nhan sắc ở tuổi cận kề 40, Kim Tuyến theo đuổi lối sống lành mạnh và kỷ luật trong nhiều năm. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ niềm đam mê với chạy bộ và bóng rổ - hai bộ môn cô gắn bó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật.

Với Kim Tuyến, việc vận động không đơn thuần là giữ dáng mà còn là cách tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nữ diễn viên duy trì cự ly chạy từ 10 đến 20 km mỗi buổi tập, giúp nâng cao sức bền, cải thiện hệ tim mạch và giữ cơ thể săn chắc.

Dưới góc độ làm đẹp, việc tập luyện đều đặn còn hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và mang lại làn da hồng hào, khỏe khoắn từ bên trong. Chính triết lý chăm sóc bản thân dựa trên sức khỏe thể chất, tinh thần tích cực và sự bền bỉ mỗi ngày đã giúp Kim Tuyến duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ, trở thành một trong những đại diện có visual hàng top của Việt Nam từng góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới.

Ảnh: IGNV