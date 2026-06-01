Có một thay đổi khá rõ trong thói quen skincare của phụ nữ Hàn Quốc vài năm gần đây: thay vì theo đuổi routine thật nhiều bước, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến lỗ chân lông và nền da khỏe.

Theo khảo sát về hành vi chăm sóc da của phụ nữ Hàn Quốc được công bố trên ResearchGate: khoảng 88% phụ nữ cho biết lỗ chân lông hiện là vấn đề da họ quan tâm hàng đầu. Đồng thời, có tới 69,4% duy trì thói quen sử dụng các sản phẩm chăm sóc lỗ chân lông mỗi ngày. Điều này cho thấy nó không còn là bước skincare phụ, mà đang dần trở thành một phần trong routine hàng ngày của phụ nữ Hàn.

88% phụ nữ Hàn Quốc đang ưu tiên chăm sóc lỗ chân lông và nền da khỏe. Nguồn: ResearchGate

Đáng chú ý, xu hướng này xuất hiện đúng vào thời điểm skincare bắt đầu chuyển từ tư duy "càng nhiều càng tốt" sang ưu tiên nền da khỏe và ổn định lâu dài.

Trước đây, nhiều routine trị mụn thường tập trung vào làm sạch mạnh hoặc treatment nồng độ cao. Nhưng hiện tại, người dùng bắt đầu nhận ra da dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm hoặc mất cân bằng nếu sử dụng quá nhiều lớp skincare liên tục. Thực tế, lỗ chân lông không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Đây là nơi tuyến bã nhờn hoạt động để đưa dầu tự nhiên lên bề mặt da nhằm duy trì độ ẩm và bảo vệ da khỏi tác nhân bên ngoài.

Chăm lỗ chân lông đang dần trở thành một phần trong routine hàng ngày

Khi dầu thừa kết hợp cùng tế bào chết, bụi mịn hoặc cặn makeup tích tụ kéo dài, lỗ chân lông rất dễ rơi vào trạng thái bí tắc. Ban đầu chỉ là cảm giác da sần nhẹ hoặc đổ dầu nhanh hơn. Nhưng về lâu dài, texture da sẽ bắt đầu kém mịn, lỗ chân lông trông rõ hơn và mụn ẩn cũng xuất hiện nhiều hơn. Và điều đáng chú ý, người dùng hiện ưu tiên những sản phẩm vừa hỗ trợ giảm mụn, vừa duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh thay vì treatment quá mạnh như trước.

Nếu vài năm trước, skincare cho da dầu mụn thường tập trung vào kiềm dầu mạnh hoặc sử dụng acid nồng độ cao liên tục, thì hiện tại xu hướng đã thay đổi khá rõ. Vừa giúp làm sạch dầu thừa, vừa hạn chế cảm giác khô căng sau skincare. Đó cũng là lý do các thành phần như Niacinamide, Hyaluronic Acid hay Ceramide được quan tâm nhiều hơn nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi hàng rào da và giữ nền da ổn định.

Giữa xu hướng đó, nhiều thương hiệu skincare cũng bắt đầu chuyển hướng sang triết lý tập trung vào lỗ chân lông và nền da khỏe. Một trong những cái tên được nhắc đến khá nhiều gần đây là Mogong Lab.

Điểm khiến nhiều người chú ý ở hướng tiếp cận của Mogong Lab không chỉ nằm ở bảng thành phần. Thương hiệu còn tập trung vào cảm giác dễ chịu và thông thoáng trên da sau khi sử dụng, yếu tố đang được nhiều phụ nữ Hàn Quốc ưu tiên trong skincare hiện đại.

Hệ thống làm sạch sâu lỗ chân lông chỉ có tại Mogonglab Daily Reset Exfoliator

Thay vì tạo hiệu ứng "treatment mạnh" dễ khiến da căng rát hoặc khô quá mức, các sản phẩm của Mogong Lab đi theo cảm giác da sạch thoáng nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên.

Ph.D Park Chul-hong CEO của DA Biotech - Người đứng sau định hướng phát triển sản phẩm của Mogong Lab

Theo chia sẻ từ Ph.D Park Chul-hong & đội ngũ phát triển sản phẩm của Mogong Lab: Mogong Lab Foam Cleanser được phát triển theo công thức soap-based cổ điển. Sản phẩm hướng đến khả năng làm sạch sâu dầu thừa và tạp chất bên trong lỗ chân lông. Sau khi rửa mặt, da mang lại cảm giác sạch rõ rệt và tươi thoáng.

Thay vì chạy theo xu hướng low-pH, Mogong Lab tập trung vào hiệu quả làm sạch dành cho làn da có vấn đề về lỗ chân lông. Đồng thời nhấn mạnh rằng làn da khỏe mạnh có khả năng tự cân bằng lại độ pH sau quá trình làm sạch.

Thương hiệu phát triển bộ ba sản phẩm theo quy trình chăm sóc da ba bước.

Bước 1 - Clean Start Foam: Làm sạch sâu dầu thừa và cặn bẩn trong lỗ chân lông.

Bước 2 - Daily Reset Exfoliator: Hỗ trợ loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, cân bằng bề mặt da và giúp da thông thoáng hơn.

Bước 3 - Glow Filter Serum: Cấp ẩm, phục hồi độ căng bóng và hỗ trợ làn da trông mịn màng, glow khỏe sau quá trình làm sạch.

Bề mặt da nhìn thông thoáng và trông glow hơn sau khi sử dụng sản phẩm

Sau khi sử dụng trọn routine, da vẫn giữ được độ bóng nhẹ kiểu "healthy glow" chứ không phải bóng dầu. Đây cũng là kiểu hiệu ứng được nhiều cô gái Hàn Quốc ưa chuộng gần đây: da nhìn căng, đủ ẩm và có độ phản sáng tự nhiên dưới ánh nắng hoặc ánh đèn, thay vì lớp glow quá mạnh do makeup hoặc dầu thừa.

Điểm dễ cảm nhận nhất là lớp nền makeup thường bám mượt hơn khi da ở trạng thái đủ sạch và ít texture. Những vùng dễ bị mốc, đọng phấn như cánh mũi hoặc khóe miệng cũng có cảm giác ổn định hơn thay vì nhanh xuống tông sau vài tiếng.

Mogonglab Glow Filter Serum và những tinh chất vàng cho một làn da sáng khỏe từ bên trong

Đặc biệt, việc kết hợp thêm CICA, lô hội và Hyaluronic Acid giúp tổng thể routine không tạo cảm giác "quá tải" trên da. Sau khi dùng, da vẫn có độ mềm và ẩm nhẹ, không bị căng mặt hoặc khô ráp như nhiều routine treatment trước đây.

Trong khi đó, Niacinamide lại mang đến hiệu ứng da nhìn sáng và đều màu theo hướng khá tự nhiên. Không phải kiểu bật tone trắng rõ ngay sau vài lần dùng, mà là cảm giác nền da nhìn trong hơn, bề mặt da mượt hơn nên tổng thể gương mặt cũng có hiệu ứng glow khỏe kiểu gái Hàn.

Đây cũng là lý do nhiều người hiện không còn quá chuộng những routine quá nhiều bước hoặc treatment nặng đô. Thay vào đó, họ bắt đầu thích cảm giác da đủ sạch, đủ khỏe và makeup lên nhìn "đẹp da" hơn, kiểu đẹp tự nhiên mà không cần quá nhiều lớp che phủ.

