7 món ăn sáng của chuyên gia khiến mỡ bụng tiêu tan

Một bữa sáng được lựa chọn đúng cách không chỉ giúp cơ thể no lâu, hạn chế thèm ăn mà còn hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng hiệu quả hơn, trong đó có 7 món quen thuộc được các chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt khuyến khích vào mùa hè.

Mỗi khi mùa hè đến, nhu cầu giảm cân, siết dáng lại tăng cao. Nhiều người sẵn sàng cắt giảm khẩu phần ăn, thậm chí bỏ hẳn bữa sáng với hy vọng cân nặng sẽ giảm nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc nhịn ăn vào đầu ngày chưa chắc đã mang lại hiệu quả như mong muốn.

Theo nhiều nghiên cứu, điều quan trọng không nằm ở việc có ăn sáng hay không mà là ăn gì. Một bữa sáng giàu protein, chất xơ và ít đường có thể giúp ổn định đường huyết, kéo dài cảm giác no, đồng thời hạn chế những cơn thèm ăn xuất hiện vào giữa ngày - Tiến sĩ Walter Willett, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) chia sẻ. Đây cũng là yếu tố được cho là có liên quan trực tiếp đến việc kiểm soát mỡ nội tạng và mỡ bụng về lâu dài.

Nếu đang tìm kiếm những lựa chọn vừa phù hợp với thời tiết nóng bức vừa hỗ trợ giữ dáng, đây là 7 món ăn sáng được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Phở gà bỏ da hoặc bún cá

Những món nước thường bị gắn mác "nhiều tinh bột", nhưng thực tế không phải lựa chọn nào cũng bất lợi cho vóc dáng. Phở gà bỏ da hoặc bún cá cung cấp lượng protein tương đối dồi dào từ thịt gà và cá trong khi hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều so với các loại thịt chế biến sẵn.

Để món ăn thân thiện hơn với vòng eo, nên ưu tiên nhiều rau thơm, giá đỗ, hạn chế phần nước dùng quá béo và tránh uống kèm nước ngọt.

Sữa chua không đường kết hợp trái cây tươi

Đây là một trong những bữa sáng đơn giản nhất nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm. Protein trong sữa chua kết hợp cùng chất xơ từ trái cây giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày.

Thanh long, bưởi, dâu tây hoặc việt quất là những lựa chọn phù hợp cho mùa hè nhờ chứa nhiều nước, vitamin và chất chống oxy hóa. Ngược lại, các loại trái cây ngâm đường hoặc sữa chua có đường nên được hạn chế. Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Mỹ khẳng định việc ăn kết hợp protein và chất xơ có công dụng cực tốt trong việc giảm mỡ bụng, hạn chế ăn vặt và tạo cảm giác no lâu.

Yến mạch ngâm qua đêm

Không phải ngẫu nhiên mà yến mạch luôn xuất hiện trong thực đơn của những người theo đuổi lối sống lành mạnh. Loại ngũ cốc này chứa beta-glucan - một dạng chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ ổn định đường huyết.

Trong những ngày nắng nóng, yến mạch ngâm qua đêm cùng sữa không đường và trái cây tươi vừa mang lại cảm giác mát lạnh, vừa giúp cơ thể duy trì năng lượng trong nhiều giờ.

Trứng luộc hoặc trứng hấp

Trứng được xem là nguồn protein chất lượng cao với khả năng tạo cảm giác no rất tốt. Nhiều chuyên gia cho rằng chế độ ăn giàu protein có thể hỗ trợ giảm mỡ cơ thể hiệu quả hơn đồng thời giúp duy trì khối lượng cơ bắp trong quá trình giảm cân.

Chỉ cần một hoặc hai quả trứng ăn kèm rau xanh hoặc bánh mì nguyên cám là đã có một bữa sáng cân bằng, không quá nhiều calo nhưng vẫn đủ dinh dưỡng.

Bánh mì nguyên cám kẹp trứng và rau

Khác với bánh mì trắng thông thường, bánh mì nguyên cám giữ lại phần cám chứa nhiều chất xơ và vi chất dinh dưỡng. Nhờ đó, món ăn này giúp cơ thể no lâu hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt.

Để tăng hiệu quả giữ dáng, có thể kết hợp cùng trứng, ức gà hoặc cá ngừ thay vì xúc xích, thịt xông khói hay các loại thịt chế biến sẵn.

Sinh tố bơ hoặc bưởi ít đường

Bơ là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn - nhóm chất béo được đánh giá có lợi cho sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Trong khi đó, bưởi chứa nhiều nước, ít calo và giàu chất xơ.

Một ly sinh tố được xay cùng sữa không đường có thể trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ăn sáng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Khoai lang luộc

Khoai lang từ lâu đã là "người bạn đồng hành" quen thuộc của hội giữ dáng. Loại củ này chứa tinh bột phức hợp giúp giải phóng năng lượng chậm hơn so với bánh ngọt hay đồ uống nhiều đường.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong khoai lang còn góp phần kéo dài cảm giác no, hạn chế việc tìm đến các món ăn vặt trong ngày. Ăn kèm với sữa đậu nành không đường hoặc sữa ít béo sẽ giúp bữa sáng trở nên đầy đủ dưỡng chất hơn.

Đừng để những món ăn sáng quen thuộc âm thầm "nuôi" mỡ bụng

Song song với việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên hạn chế bánh ngọt, trà sữa, nước ngọt, ngũ cốc nhiều đường và các món chiên rán nhiều dầu mỡ vào buổi sáng. Đây đều là những thực phẩm dễ khiến cơ thể nạp quá nhiều calo nhưng lại nhanh đói trở lại.

Không có loại thực phẩm nào sở hữu khả năng "đốt mỡ thần tốc". Tuy nhiên, việc duy trì thói quen ăn sáng lành mạnh với các thực phẩm giàu protein, chất xơ và ít chế biến có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho vóc dáng nếu được duy trì trong thời gian dài.

Nguồn: Theo Eating Well, VeryWell Health