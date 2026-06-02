Mỹ nhân vượt mặt Hương Giang nhưng để lại nhiều tiếc nuối: Lọt top bằng thực lực, mặt mộc đẹp nhất dàn thí sinh

Mỹ nhân sinh năm 1998 này từng là ca sĩ trước khi tham gia các đấu trường sắc đẹp khắp Châu Mỹ đến Châu Phi.

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 (MGI All Stars 2026) khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Colombia - Vanessa Pulgarin. Trong khi đó, đại diện Việt Nam - Hương Giang dừng chân ở vị trí Á hậu 2, còn danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Ghana - Faith Maria Porter.

Top 3 thí sinh xuất sắc nhất MGI All Stars 2026.

Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Không ít khán giả Việt Nam cũng như quốc tế tiếc nuối cho Hương Giang khi cô không thể tiến sâu hơn trong cuộc đua vương miện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng thừa nhận Faith Maria Porter là một trong những thí sinh thể hiện ổn định nhất xuyên suốt mùa giải và hoàn toàn xứng đáng với vị trí Hoa Hậu.

Dù không phải người chiến thắng cuối cùng, nhưng nếu nhìn lại toàn bộ mùa giải All Stars đầu tiên của Miss Grand International, Faith Maria Porter chắc chắn là một trong những nhân vật nổi bật nhất.

Hành trình “chinh chiến” các cuộc thi sắc đẹp trải dài từ Châu Mỹ tới Châu Phi

Faith Maria Porter sinh năm 1998 tại Baltimore, bang Maryland, Mỹ, trong một gia đình gốc Ghana. Trước khi bước chân vào thế giới sắc đẹp, cô theo học ngành Quản lý Nghệ thuật, Giải trí và Truyền thông tại Pace University, New York. Không giống nhiều hoa hậu chỉ xuất hiện khi bước vào các cuộc thi nhan sắc, Faith đã có nền tảng hoạt động nghệ thuật khá đa dạng với vai trò người mẫu, ca sĩ và nhà quản lý giải trí.

Trước khi chính thức bước vào các đấu trường nhan sắc, Faith đã có kinh nghiệm hoạt động với tư cách là một ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Mỹ nhân sinh năm 1998 từng biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, phát hành nhạc trên các nền tảng số và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhiều năm trước khi đăng quang Miss Grand Ghana.

Người đẹp Ghana xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha cô vừa là mục sư, doanh nhân, nhạc sĩ kiêm ca sĩ, còn mẹ là mục sư và y tá. Faith được đào tạo thanh nhạc từ nhỏ, từng hát trong nhà thờ trước khi theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp.

Người đẹp gốc Ghana có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ca hát trước khi tham gia các đấu trường sắc đẹp.

Mỹ nhân sinh năm 1998 cũng từng có cơ hội được sải bước trên sàn diễn ở New York Fashion Week và Paris Fashion Week.

Năm 2022, Faith đăng quang Miss District of Columbia USA và lọt Top 16 Miss USA. Ít lâu sau đó, cô giành danh hiệu Miss Earth USA Air. Đây là giai đoạn giúp Faith tích lũy kinh nghiệm sân khấu, kỹ năng truyền thông và khả năng làm việc trước áp lực khổng lồ của các cuộc thi sắc đẹp tại Mỹ.

Năm 2022, cô đăng quang Miss District of Columbia USA

Cùng trong năm đó, người đẹp Gen Z đã chinh phục danh hiệu Miss Earth USA Air.

Ba năm sau, Faith quyết định kết nối sâu hơn với nguồn cội của mình khi trở về đại diện cho quê hương Ghana tại Miss Grand Ghana 2025. Chiến thắng ở cuộc thi này mở ra bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Tháng 8/2025, Faith đăng quang Miss Grand Ghana.

Không lâu sau đó, tại Miss Grand International 2025, Faith tạo nên thành tích lịch sử cho quốc gia Châu Phi này khi giành ngôi Á hậu 3. Không chỉ vậy, cô còn thắng giải phụ Miss Grand Talent (người đẹp tài năng), cho thấy khả năng trình diễn sân khấu vượt xa khuôn khổ của một hoa hậu thông thường.

Đến tháng 10/2025, cô chính thức giành danh hiệu Á Hậu 2 tại Miss Grand International 2025.

Mỹ nhân có mặt mộc đẹp nhất đứng top bằng thực lực tại Miss Grand International All Star 2026.

Khi Miss Grand International công bố tổ chức mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử vào năm 2026, Faith là một trong những cái tên được người hâm mộ kỳ vọng nhiều nhất. Cuộc thi quy tụ hàng loạt cựu hoa hậu, á hậu từng tạo tiếng vang tại nhiều cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc không còn chỗ cho những gương mặt thiếu kinh nghiệm.

Về mặt nhan sắc, Faith Maria Porter không thuộc nhóm thí sinh sở hữu vẻ đẹp "beauty queen" truyền thống thường thấy tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Thay vì gương mặt quá ngọt ngào hay sắc lạnh, đại diện Ghana gây ấn tượng nhờ những đường nét mang đậm tính thời trang.

Khuôn mặt thon dài, phần xương hàm rõ nét, đôi mắt sâu cùng làn da khỏe khoắn giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn thí sinh đông đảo.

Một trong những điểm nhận diện đặc biệt nhất của Faith Maria Porter chính là mái tóc tém siêu ngắn mà cô duy trì trong nhiều năm. Giữa một cuộc thi sắc đẹp nơi phần lớn thí sinh lựa chọn tóc nối dài, uốn lọn hoặc những kiểu tạo hình cầu kỳ, hình ảnh của Faith với mái tóc cắt sát trở nên nổi bật ngay từ những ngày đầu nhập cuộc.

Kiểu tóc này không chỉ giúp tôn lên các đường nét sắc sảo trên gương mặt mà còn mang đến cho đại diện Ghana vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ và khác biệt.

Faith gây chú ý tại bán kết cuộc thi tối 27/5, nằm trong top đầu thí sinh có điểm số cao. Trong vòng thử thách mặt mộc, “viên ngọc Ghana” nhận điểm số trung bình cao nhất (9.74) từ tám giám khảo.

Nhan sắc đậm của cô vô cùng nổi bật, kể cả khi đứng cạnh những thí sinh "nghìn máu" khác của cuộc thi.

Không chỉ gây chú ý với visual đẹp, một trong những điểm mạnh nhất của Faith trong mùa giải All Stars, có lẽ là khả năng trình diễn. Sở hữu chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể đẹp, Faith luôn biết cách tận dụng lợi thế hình thể trên sân khấu. Từng bước đi của cô đều chắc chắn, từng điểm dừng đều có chủ đích. Người đẹp không cố gắng tạo ra những khoảnh khắc gây sốc hay những màn trình diễn quá kịch tính. Thay vào đó, cô lựa chọn cách làm chủ sân khấu bằng thần thái và sự tự tin.

Faith sở hữu hình thể cân đối, săn chắc cùng thần thái vô cùng tự tin, đúng chuẩn một beauty queen đích thực.

Phần trình diễn cực cuốn của Faith tại đêm chung kết cuộc thi MGI All Stars 2026.

Hai phần trình diễn ghi điểm lớn của mỹ nhân Ghana tại vòng bán kết MGI All Stars 2026.

Bên cạnh đó, khả năng ứng xử và giao tiếp của cô cũng được xem là một lợi thế lớn. Với nền tảng học vấn về truyền thông cùng nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Faith luôn thể hiện sự bình tĩnh trước máy quay. Các câu trả lời của cô thường ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào vấn đề thay vì cố gắng tạo ra những phát ngôn hoa mỹ.

Đêm chung kết MGI All Stars 2026, Faith Maria Porter lần lượt vượt qua nhiều ứng viên mạnh để tiến vào Top 10, Top 5 rồi Top 2 chung cuộc. Dù không thể chạm tay vào chiếc vương miện cuối cùng, cô vẫn khép lại hành trình bằng danh hiệu Á hậu 1, thành tích mà nhiều người cho rằng hoàn toàn xứng đáng với những gì cô đã thể hiện.

Đặc biệt, hành trình đến ngôi vị Á Hậu 1 cuộc thi MGI All Stars 2026 của Faith được cô chinh phục hoàn toàn bằng thực lực của bản thân. Mỹ nhân Gen Z không đến từ một quốc gia có cộng đồng fan sắc đẹp quá đông đảo, cô cũng không sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế quá lớn, cũng không được xem là ứng viên có sức mạnh bình chọn hàng đầu.

Trong suốt cuộc thi, những cái tên như Hương Giang, Vanessa Pulgarin hay một số đại diện đến từ Đông Nam Á thường tạo ra độ phủ truyền thông lớn hơn. Trong khi đó, Faith khá lặng lẽ. Cô không có ê-kíp hùng hậu bám sát từng hoạt động, không có những chiến dịch vote rầm rộ kéo dài nhiều ngày trên mạng xã hội.

Thậm chí, một số người hâm mộ Ghana còn chia sẻ rằng việc tham gia các hoạt động bình chọn quốc tế gặp không ít khó khăn do rào cản thanh toán và điều kiện tiếp cận nền tảng. Nhiều fan cho rằng lượng vote của Faith không phản ánh đúng mức độ yêu thích mà cô nhận được từ khán giả quê nhà.

Kết thúc cuộc thi, người đẹp Ghana cũng chia sẻ thêm: "Trang web bị lỗi và nhiều người không thể bình chọn. Ngay cả gia đình tôi cũng không thể bình chọn sau nhiều lần thử trong suốt cuộc thi. Những người ủng hộ tôi đã làm mọi thứ có thể." - Nguồn ảnh: World Press.

Chính vì vậy, thành tích Á hậu 1 của Faith được nhiều fan sắc đẹp nhìn nhận là kết quả đến từ phần thi trên sân khấu nhiều hơn là sức mạnh bên ngoài cuộc thi.

Sau cuộc thi, chính Á Hậu 2 Hương Giang cũng có những chia sẻ về Faith. Cô cho rằng vị trí Á Hậu 1 của người đẹp Ghana là hoàn toàn xứng đáng với những gì mỹ nhân này đã thể hiện trong suốt cuộc thi MGI All Stars 2026. Đồng thời, Hương Giang cũng động viên người hâm mộ đừng tỏ ra tiếc nuối vì vị trí Á Hậu 2 là thậm chí "vượt ngoài sức tưởng tượng" của cô.

Hương Giang chia sẻ vị trí Á Hậu 1 thuộc về người đẹp Ghana là hoàn toàn xứng đáng.

Từ cô gái gốc Ghana lớn lên tại Mỹ, đến Á hậu 3 Miss Grand International 2025 và tiếp tục trở thành Á hậu 1 của mùa All Stars đầu tiên, Faith Maria Porter đã trải qua một hành trình đủ dài để chứng minh năng lực của bản thân. Có thể cô chưa từng trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng qua hai mùa giải liên tiếp, Faith đã cho thấy rằng điều khiến một hoa hậu được nhớ đến không phải lúc nào cũng là chiếc vương miện.

Đôi khi, chính sự bền bỉ, bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ qua năm tháng mới là thứ giúp cô ghi dấu ấn khó phai nhất trong lòng khán giả.

Ảnh: Instagram, IGNV, MGI.