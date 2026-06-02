XMEN Việt Nam lên tiếng sau thông tin sữa tắm, nước rửa tay bị thu hồi và tiêu huỷ

Thương hiệu khẳng định hai lô sản phẩm bị thu hồi chứa chất bảo quản ở mức an toàn và đã hoàn tất xử lý.

Ngày 1/6 vừa qua, thông tin Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense cùng nước rửa tay Botanika đã gây hoang mang cho người tiêu dùng đại chúng, đặc biệt là nam giới.

Khác với những quyết định thu hồi mỹ phẩm thời gian qua tập trung vào các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp thường của phái nữ, việc một mặt hàng tiêu dùng phổ biến và thiết yếu dành cho cánh mày râu như Xmen bị gọi tên đã tạo nên sự bất ngờ lớn. Sau thông báo được phát đi rộng rãi vào ngày 1/6, đến trưa ngày 2/6 fanpage XMEN Việt Nam đã đăng tải thông báo từ Công ty Cổ phần Marico South East Asia (Marico SEA) làm rõ sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bối cảnh phát hiện chất bảo quản chưa kê khai trong công thức

Theo văn bản của Cục Quản lý Dược ban hành ngày 1/6/2026, hai lô mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi triệt để bao gồm: Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika loại chai 500g (Số lô: 706, Hạn sử dụng: 10/10/2028) và Sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense loại chai 180g (Số lô: D46, Hạn sử dụng: 30/7/2028). Cả hai sản phẩm này đều do Công ty cổ phần Marico South East Asia (Marico SEA) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi được cơ quan quản lý xác định là do sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được tiếp nhận. Trước đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm tại hệ thống siêu thị BRG Mart ở Hà Nội và phát hiện các sản phẩm này có chứa natri benzoat. Đây là một chất bảo quản phổ biến có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, tuy nhiên thành phần này hoàn toàn không được doanh nghiệp kê khai trong công thức ghi trên nhãn cũng như hồ sơ công bố sản phẩm.

Giải trình về sai phạm này với cơ quan chức năng, doanh nghiệp Marico SEA cho biết nguyên liệu Cocamidopropyl Betaine được sử dụng trong quá trình sản xuất có chứa sẵn natri benzoat nhưng không được kê khai trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Doanh nghiệp khẳng định sản phẩm vẫn ở ngưỡng an toàn

Trong thông báo trên fanpage chính thức của XMEN Việt Nam, công ty Marico SEA nhấn mạnh, Sodium Benzoate (natri benzoat) là chất bảo quản được phê duyệt rộng rãi và an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm trong giới hạn cho phép.

Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, nồng độ tối đa cho phép của chất này trong mỹ phẩm là 2,5%. Trong khi đó, hàm lượng ghi nhận thực tế trong các lô sản phẩm vi phạm của hãng chỉ ở mức 0,03% - thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng trần quy định. Phía Marico SEA cam kết sự an toàn của người tiêu dùng luôn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời đơn vị đã tiến hành rà soát nội bộ và cập nhật bổ sung đầy đủ thông tin các chất bảo quản trên nhãn mác (bao gồm Sodium Benzoate và Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone) để đảm bảo tính minh bạch cho các lô hàng tiếp theo.

Hoàn tất xử lý nội bộ từ trước tháng 3

Cục Quản lý Dược đã đưa ra chế tài nghiêm khắc, yêu cầu Marico SEA phải ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng hai lô sản phẩm lỗi, tiếp nhận hàng trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm. Báo cáo kết quả thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục trước ngày 25/6/2026. Song song với đó, Sở Y tế TP.HCM chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp quá trình tiêu hủy này của doanh nghiệp và báo cáo lại trước ngày 10/7/2026.

Mặc dù vậy, dòng mốc thời gian trong văn bản giải trình của Marico SEA lại cho thấy một thực tế đáng chú ý về công tác truyền thông của nhãn hàng. Doanh nghiệp tiết lộ họ đã chủ động giải quyết sự việc một cách nhanh chóng ngay khi ghi nhận sai sót.



Trích thông báo: "Ngay cả trước khi có thông báo chính thức của Cục quản lý Dược vào ngày 17/03/2026, Marico SEA đã chủ động tạm ngừng kinh doanh các lô sản phẩm liên quan và thông báo đến khách hàng cũng như đối tác để thu hồi các lô nêu trên. Việc thu hồi hai lô sản phẩm này đã được hoàn tất."

Tức là trước khi có quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc (ban hành ngày 1/6/2026) gần 3 tháng - Marico SEA đã âm thầm tạm ngừng kinh doanh và gửi thông báo đến các hệ thống đối tác, đại lý để thu hồi hai lô sản phẩm nêu trên. Tuy vậy, trong khoảng thời gian triển khai thu hồi nội bộ, từ fanpage chính thức của XMEN Việt Nam, chưa ghi nhận hãng có thông báo hoặc khuyến cáo công khai đến người tiêu dùng đại chúng.

Ảnh: XMEN Việt Nam, Internet