Sự thật về loạt ảnh bóng nhẫy của HIEUTHUHAI khiến cộng đồng kêu gọi xoá gấp

Từ bộ ảnh quảng bá trang sức cao cấp, những khung hình đang khiến người hâm mộ của nam rapper phẫn nộ đòi xóa.

Một bài đăng về HIEUTHUHAI đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt xem cùng lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, trái ngược với sức lan tỏa của bài viết, phần bình luận bên dưới lại gần như trở thành một "đại hội kêu gọi gỡ bài" khi đông đảo người hâm mộ đồng loạt phản đối nội dung được chia sẻ.

Nguyên nhân xuất phát từ loạt hình ảnh được cho là sử dụng công nghệ AI để chỉnh sửa, biến tấu từ ảnh gốc của HIEUTHUHAI thành những khung hình cởi trần, để lộ cơ bắp với mục đích cá nhân của người dùng mạng xã hội.

Nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu khi hình ảnh của nam rapper sinh năm 1999 bị chỉnh sửa theo hướng nhạy cảm mà không có sự đồng ý từ chính chủ, đồng thời đánh giá hành động này đã vượt quá ranh giới của giải trí, có dấu hiệu xâm phạm và quấy rối hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ.

Làn sóng yêu cầu xóa bài diễn ra gắt gao thậm chí có những lời cảnh báo đanh thép: "Làm ơn xóa giúp", "Chả vui", "Ảnh gốc sơ mi trắng đang rất đẹp", "Xóa post ngay, bị bay nick thì đừng trách"... Giữa hàng loạt câu từ phẫn nộ, một người xót xa để lại bình luận: "Thương ông quá Hiếu ơi" , khi thần tượng trở thành nạn nhân của trò đùa công nghệ kém duyên.

Thực chất ba khung hình đang lan truyền chóng mặt có nguồn gốc từ bộ ảnh của HIEUTHUHAI lên sóng vào tháng 9/2025. Trong bộ ảnh chính thức, HIEUTHUHAI diện sơ mi trắng và quần âu tối giản, tập trung tôn vinh các thiết kế thuộc dòng B.zero1 trứ danh của BVLGARI. Hình ảnh lịch lãm cùng visual được đánh giá "không góc chết" của HIEUTHUHAI nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ phản ứng tích cực.

Với set trang sức 7 món gồm nhẫn, vòng cổ, vòng tay, bông tai và đồng hồ, tổng giá trị của những món phụ kiện xa xỉ trên người nam rapper có giá trị khoảng 778 triệu đồng. Nổi bật trong số đó là mẫu đồng hồ Octo Roma mặt số xanh trị giá hơn 230 triệu đồng, bông tai B.zero1 cùng nhiều mẫu nhẫn, vòng tay và dây chuyền đều thuộc bộ sưu tập biểu tượng của thương hiệu.

Từ bối cảnh và sức ảnh hưởng nói trên của bộ ảnh việc bị AI can thiệp, thay đổi hoàn toàn trang phục và tinh thần sang trọng của concept đã khiến không ít người hâm mộ của nam rapper nổi đóa.

Sự việc của HIEUTHUHAI cũng phản ánh một vấn đề đang ngày càng phổ biến trong thời đại AI chiếm lĩnh internet. Chỉ với vài thao tác đơn giản, hình ảnh của người nổi tiếng có thể bị chỉnh sửa, thay đổi ngoại hình hoặc trang phục theo những mục đích không hoàn toàn tích cực, kéo theo nhiều quan ngại về quyền hình ảnh, quyền riêng tư và sự tôn trọng dành cho người nổi tiếng nói chung.

Ảnh: FBNV, Threads