Cô gái 19 tuổi bị gã say rượu nghiền nát chân, 11 năm sau được tập đoàn búp bê Barbie vinh danh

Hành trình tái sinh của nữ người mẫu Brazil sau tai nạn thảm khốc, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Trong giấc mơ thời trang của muôn vàn cô gái trẻ, chỉ một vết sẹo hay sự thay đổi về vóc dáng cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai, câu chuyện của Paola Antonini - nữ người mẫu/influencer 32 tuổi giống như một phép màu đời thực. Tròn 12 năm kể từ vụ tai nạn xe kinh hoàng vào Giáng sinh năm 2014, cô gái sở hữu nụ cười thiên thần năm nào không những không gục ngã, mà còn biến chiếc chân giả thành biểu tượng của sự tự tin và nghị lực trên các sàn diễn, những chiến dịch thời trang truyền cảm hứng.

Sinh năm 1994 tại Belo Horizonte (Brazil), Paola Antonini từng là một người mẫu trẻ đầy triển vọng với một tương lai rạng rỡ phía trước. Thế nhưng, bi kịch ập đến vào dịp Giáng sinh năm 2014 khi cô sắp sửa bước sang tuổi 20. Trong lúc cùng bạn trai đang háo hức khuân hành lý ra xe để chuẩn bị cho chuyến du lịch đón năm mới bên bãi biển, Paola bị một tài xế say rượu lao xe trực diện vào người.

Cú va chạm kinh hoàng đã nghiền nát chân trái của nàng mẫu trẻ. Sau bốn ca phẫu thuật căng thẳng nhằm cứu vãn tình hình bất thành, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau đớn là cắt bỏ chân trái của cô từ đầu gối trở xuống. Bi kịch chưa dừng lại ở đó khi vết thương hậu phẫu bị nhiễm trùng và lan rộng. Để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân, đội ngũ y tế phải đưa ra quyết định đau đớn lần thứ hai: cắt bỏ toàn bộ chân trái từ phần đùi trở xuống.

Đối với một cô gái trẻ, đặc biệt là một người đang định hướng tương lai với nghề mẫu, việc mất đi một phần cơ thể là một cú sốc quá lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Giữa lúc đau đớn và tăm tối nhất, người bạn trai lúc đó đã phũ phàng bỏ mặc cô lại với đống đổ nát của cuộc đời.

"Giữa sự bất hạnh vĩnh viễn và lòng biết ơn vì được sống, tôi đã chọn vế thứ hai" - câu nói này đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình tái sinh của Paola. Thay vì chìm trong tuyệt vọng hay oán trách số phận, cô lựa chọn đứng dậy. Không chỉ tự vực dậy tinh thần cho bản thân, Paola còn là người động viên ngược lại gia đình trước khi bước vào quá trình phục hồi chức năng kéo dài và vô cùng khắc nghiệt.

Video kể về hành trình tiếp nhận và phục hồi sau biến cố của người mẫu Brazil (Nguồn IGNV).

Quyết tâm không để nghịch cảnh định nghĩa cuộc đời mình, Paola bắt đầu học cách sống cùng chiếc chân giả. Tháng 4/2016, cô đăng tải một bức ảnh để lộ hoàn toàn chiếc chân sắt, bài đăng nhanh chóng lan truyền trên toàn cầu, biến cô trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người khuyết tật và những người đang trải qua biến cố trong cuộc sống.

Tài khoản Instagram của Paola từ đó thu hút hàng triệu người theo dõi. Cô chia sẻ chân thực cả những thành tựu lẫn khó khăn trong hành trình thích nghi với cơ thể mới, tạo nên một cộng đồng tích cực và đầy cảm hứng.

Paola cũng chứng minh rằng cuộc sống không dừng lại sau một ca phẫu thuật đoạn chi. Với tinh thần không ngừng thử thách bản thân, cô tham gia hàng loạt hoạt động mà ngay cả nhiều người bình thường cũng phải e dè như: trượt ván, lướt sóng, lặn biển, cưỡi ngựa, lái xe và thậm chí cả nhảy dù.

Đến thời điểm hiện tại, sau 12 năm kể từ ngày định mệnh ấy, Paola không chỉ trở lại với nghề người mẫu mà còn trở thành một nhà hoạt động xã hội và là biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Đôi chân không còn nguyên vẹn chưa từng là rào cản ngăn cô sải bước trên các sàn runway hay trở thành một cây bút chuyên mục của tạp chí Glamour Brazil. Sức ảnh hưởng của Paola lớn đến mức năm 2025, tập đoàn Mattel đã từng cho ra mắt một phiên bản búp bê Barbie lấy cảm hứng từ chính cô, hoàn chỉnh với chiếc chân giả đặc trưng như một cách tôn vinh nghị lực phi thường và vẻ đẹp của sự khác biệt.

Hiện tại, Paola đang là gương mặt đại diện được săn đón bởi hàng loạt thương hiệu toàn cầu như L'Oréal, Lancôme, Nissan hay hãng chân giả cao cấp Ossur. Đặc biệt, cô còn có mối quan hệ hợp tác vô cùng thân thiết và thường xuyên đồng hành cùng các chiến dịch lớn của Lacoste Brazil. Bản thân là một người có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn quần vợt, nàng mẫu 9X liên tục góp mặt và quảng bá cho các bộ sưu tập của hãng tại các giải đấu danh giá bậc nhất thế giới.

Từ thánh đường đất nện Roland Garros, nơi cô xuất hiện đầy thanh lịch trong những thiết kế năng động đậm chất xu hướng tenniscore, cho đến giải đấu Miami Open sôi động với tư cách khách mời đồng hành VIP cùng những phụ kiện đặc trưng của nhà mốt Pháp.

Thông qua hành trình lộng lẫy của mình, Paola Antonini đã gửi gắm một thông điệp vô giá đến hàng triệu người hâm mộ: Hãy luôn hạnh phúc, biết ơn những gì mình đang có và tự tin chấp nhận bản thân với mọi sự không hoàn hảo, bởi vì chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, chỉ cần không bao giờ từ bỏ ước mơ.

Ảnh: IGNV