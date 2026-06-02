Bóc giá chiếc đồng hồ vàng trắng đính kim cương của thiếu gia trùm sòng bạc Macau trong đám cưới, nhìn con số mà hoa mắt

Không chỉ là giá tiền, Hà Du Quân thể hiện tình yêu đặc biệt của mình dành cho nhãn hiệu đồng hồ này.

Khi bộ ảnh cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân được đăng tải, không ít người xem đã bị choáng ngợp vì độ xa xỉ của trang phục mà cô dâu chú rể diện trên người. Khi nhiều cô gái xuýt xoa vì chiếc váy Dior haute couture 600 giờ thủ công của cô dâu thì không ít cánh đàn ông lại bị thu hút vì chiếc đồng hồ trên tay chú rể.

Cư dân mạng Trung Quốc sau khi nhận ra đã không khỏi thốt lên: "Sự nghèo thực sự giới hạn trí tưởng tượng của tôi, tôi nhìn mãi vào chiếc đồng hồ mà quên mất cả váy cưới Dior."

Aquanaut Luce Haute Joaillerie 5268/461G-001, kiệt tác đính đá ra mắt 2024

Lấp lánh dây composite xanh navy đậm, vỏ vàng trắng đính kim cương và sapphire xanh tự nhiên phủ kín từ mặt số đến viền bezel, chiếc đồng hồ của Hà Du Quân được giới chuyên môn nhận định là Patek Philippe Aquanaut Luce Haute Joaillerie 5268/461G-001 White Gold, ra mắt tháng 4/2024 tại Watches & Wonders Geneva, một trong những phiên bản đắt giá nhất mà thương hiệu Thụy Sĩ này từng trình làng.

"Luce" trong tiếng Ý có nghĩa là "ánh sáng", cái tên không thể phù hợp hơn khi nhìn vào mặt số. Đây là dòng Haute Joaillerie (đồng hồ trang sức cao cấp) của Patek Philippe, kết hợp hai kỹ thuật đính đá bậc thầy: snow-setting (tuyết hoa) và baguette-setting (trường hình). Toàn bộ mặt số được khảm bởi 72 viên sapphire xanh cắt chữ nhật (khoảng 5,29 carat), 38 viên kim cương baguette (khoảng 2,03 carat) và 160 viên kim cương tròn (khoảng 0,71 carat). Viền bezel đính sapphire xanh gradient từ nhạt đến đậm, tai đính 8 viên kim cương baguette, khóa gập 18K vàng trắng đính kim cương, dây composite xanh navy đặc trưng dòng Aquanaut.

Theo dữ liệu từ xbiao.com, nền tảng tra cứu giá đồng hồ lớn nhất Trung Quốc, giá hướng dẫn của nhà sản xuất tại thị trường Trung Quốc cho chiếc Patek Philippe Aquanaut Luce Haute Joaillerie 5268/461G-001 là 2.320.400 tệ, tương đương hơn 8 tỷ đồng.

Thực ra đây không phải lần đầu Hà Du Quân gây chú ý với Patek Philippe tông xanh navy. Trước đó, trang theo dõi đồng hồ celebrity quốc tế CelebrityTimez đã ghi nhận anh đeo chiếc Patek Philippe World Time Chronograph, dòng Complications với mặt số xanh cobalt hiển thị múi giờ toàn cầu, dây da cá sấu xanh navy, giá niêm yết 636.200 tệ (hơn 2,2 tỷ đồng).

Hai chiếc là hai model hoàn toàn khác nhau, chiếc trong đám cưới thuộc dòng Haute Joaillerie đính sapphire và kim cương toàn thân, đắt hơn gần 4 lần, nhưng cùng một sở thích nhất quán: Patek Philippe, tông xanh navy. Với Hà Du Quân, đây gần như đã trở thành một thứ signature trên cổ tay.

Patek Philippe: Biểu tượng xa xỉ hàng đầu thế giới

Được thành lập năm 1839 tại Geneva, Patek Philippe là nhà sản xuất đồng hồ độc lập lâu đời nhất còn hoạt động tại Thụy Sĩ và được giới sưu tầm toàn cầu xếp vào "Holy Trinity", bộ ba thần thánh của làng đồng hồ thế giới cùng với Audemars Piguet và Vacheron Constantin.

Năm 1851, Nữ hoàng Anh Victoria đã mua một chiếc đồng hồ mặt dây đính kim cương và men xanh tại Triển lãm Quốc tế London, đặt nền móng cho mối quan hệ giữa Patek Philippe và giới hoàng gia. Từ đó, danh sách chủ nhân của Patek Philippe trở thành một bộ bách khoa về quyền lực và trí tuệ nhân loại. Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana, Albert Einstein, Pablo Picasso, Marie Curie, Giáo hoàng Pius IX và Tổng thống Kennedy đều từng đeo Patek Philippe. Walt Disney, JP Morgan, Leo Tolstoy, Đức Đạt Lai Lạt Ma và Nelson Mandela cũng nằm trong danh sách này.

Ở thế hệ hiện tại, Drake sở hữu nhiều chiếc Patek Philippe trị giá hàng triệu USD, trong đó có chiếc Nautilus đính hơn 1.343 viên kim cương, trong khi Kylie Jenner thường xuyên xuất hiện với chiếc Nautilus vàng trắng đính kim cương toàn thân. Năm 2017, một phần ba số bài hát trên Billboard Hot 100 có đề cập đến tên Patek Philippe, minh chứng cho việc thương hiệu 187 năm tuổi này đã vượt qua ranh giới giữa di sản hoàng gia và văn hóa đại chúng hiện đại một cách ngoạn mục.

Điều khiến Patek Philippe thực sự khác biệt không chỉ là giá mà là triết lý. Hãng sản xuất chỉ khoảng 70.000 chiếc mỗi năm, chỉ sử dụng kim cương cấp D đến G màu, độ trong IF (Internally Flawless), mỗi viên được đặt thủ công tại xưởng Geneva.

Câu tagline nổi tiếng nhất của họ đã trở thành một triết lý sống trong giới sưu tầm: "You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation" (tạm dịch: Bạn không thực sự sở hữu một chiếc Patek Philippe, bạn chỉ đang giữ hộ nó cho thế hệ sau).

Trong một đám cưới có váy cưới Dior trị giá hàng chục tỷ, kim cương Graff trên 100 carat, 3.000 bó mẫu đơn hiếm và địa điểm tổ chức tại di sản UNESCO nghìn năm tuổi, chiếc đồng hồ 8 tỷ đồng trên tay chú rể có lẽ chỉ là một trong vô số chi tiết mà người thường khó có thể tưởng tượng.

Nhưng nó lại là chi tiết được nhìn thấy nhiều nhất, vì đôi khi thứ lấp lánh nhất không phải là kim cương trên cổ cô dâu mà là chiếc đồng hồ trên tay chú rể.