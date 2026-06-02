Dàn KOL đổ bộ Diptyque, check-in “khu vườn mùi hương” siêu nghệ đón nến mới

Thiên Minh, Tú Hảo, Chloe Nguyễn… cùng loạt gương mặt quen thuộc của giới fashion đã đồng loạt xuất hiện tại sự kiện mới nhất của Diptyque để “khui” bộ sưu tập nến Classic Candle vừa được làm mới. Lần này, nhà hương nước Pháp mang đến 5 mùi hương: Café, Rhubarbe, Ortie, Sésame Noir và Shiso – nghe thôi đã thấy vừa lạ vừa cuốn.

Không đặt bối cảnh sự kiện ở mảnh vườn hay bìa rừng, song, Diptyque vẫn tạo nên một "herbarium of scents" – một khu vườn khứu giác đương đại trong dịp ra mắt bộ sưu tập Classic Candle mới, vừa diễn ra tại TP.HCM.

Để vinh danh màn ra mắt này, Diptyque đã có cuộc gặp gỡ cùng những người bạn thân thiết như Thiên Minh, Tú Hảo, Chloe Nguyễn… Trong không gian đậm chất nghệ thuật, các vị khách mời cùng nhau khám phá hành trình khứu giác mới và cảm nhận tinh thần sáng tạo tự do của bộ ba nhà sáng lập được gửi gắm trong từng tạo tác.

Từ cách bài trí giàu tính thẩm mỹ cho đến sự hòa quyện của ánh sáng, thủy tinh và hương thơm, mọi trải nghiệm đều dẫn dắt khách mời bước sâu hơn vào thế giới của Diptyque – nơi mùi hương không chỉ hiện diện trong không gian sống, mà còn trở thành chất liệu khơi gợi cảm xúc và ký ức.

Không gian ngập tràn ánh sáng và hương thơm được kiến tạo như một trải nghiệm khứu giác đa tầng, nơi những phản chiếu mềm mại trên bề mặt cốc nến thủy tinh mới hòa quyện cùng tinh thần nghệ thuật đặc trưng của nhà hương Pháp. Ở đó, từng chi tiết sắp đặt đều gợi cảm giác như đang bước vào một khu vườn lưu giữ ký ức bằng mùi hương và chất liệu.

Cho chương mới của dòng nến biểu tượng, Diptyque giới thiệu năm sáng tạo mới gồm Café, Rhubarbe, Ortie, Sésame Noir và Shiso. Mỗi mùi hương mở ra một lát cắt cảm xúc riêng biệt: sự ấm áp và sâu lắng của Café, nét mọng nước đầy sống động từ Rhubarbe, cảm giác xanh mát tự nhiên của Ortie, chiều sâu bí ẩn của Sésame Noir hay dư vị thanh thoát đầy tinh tế từ Shiso.

Không chỉ mang đến những tầng hương mới, bộ sưu tập còn đánh dấu màn "tái sinh" của dòng Classic Candle với thiết kế cốc nến thủy tinh được làm mới đầy tinh tế. Được lấy cảm hứng từ nghệ thuật và thiên nhiên – hai yếu tố luôn hiện diện trong DNA sáng tạo của Diptyque – thiết kế mới sở hữu bề mặt thủy tinh trong suốt với hiệu ứng phản chiếu ánh sáng mềm mại, làm nổi bật ngọn lửa và chiều sâu màu sắc của từng hương nến.

Từ chất liệu, hình khối cho đến trải nghiệm thị giác khi thắp sáng, mỗi tạo tác đều được Diptyque chăm chút như một vật phẩm trang trí mang tính nghệ thuật, đồng thời tiếp nối tinh thần thủ công và sự tự do sáng tạo của bộ ba nhà sáng lập. Bộ sưu tập cũng mở ra cách cảm nhận mới về nến thơm: không chỉ là hương thơm cho không gian sống, mà còn là một phần của cảm xúc, ký ức và phong cách sống đương đại.

Được thành lập tại Paris vào năm 1961 bởi ba nghệ sĩ Desmond Knox-Leet, Christiane Gautrot và Yves Coueslant, Diptyque khởi nguồn như một không gian sáng tạo giao thoa giữa nghệ thuật, thiết kế và khứu giác. Từ những bản in vải, vật phẩm trang trí cho đến các sáng tạo hương thơm mang tính biểu tượng, Diptyque luôn duy trì tinh thần tự do, giàu chất thơ và cảm hứng du hành xuyên suốt lịch sử thương hiệu.

Chính sự kết hợp giữa tay nghề thủ công, óc thẩm mỹ đậm chất nghệ thuật và khả năng kể chuyện bằng mùi hương đã giúp Diptyque trở thành một trong những nhà hương niche mang dấu ấn riêng biệt nhất của nước Pháp. Qua thời gian, mỗi sáng tạo của Diptyque không đơn thuần là một món đồ hương thơm, mà còn là lời mời bước vào thế giới của ký ức, thiên nhiên và trí tưởng tượng, hé lộ về thế giới ẩn giấu trong từng giọt hương.