Chuyện tình “cọc đi tìm trâu” của tiểu thư ngành Y và bác sĩ điển trai ở TP.HCM: Chuẩn bị đón con đầu lòng sau 3 năm cưới

Cặp đôi vừa có tài vừa có sắc khiến dân tình rần rần “xin vía”.

Những chuyện tình kéo dài nhiều năm, có cái kết viên mãn luôn được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích và ngưỡng mộ. Hồng Vân và Cao Vinh là một trong những cặp đôi như thế.

Từng được nhiều người biết đến qua câu chuyện tình yêu bắt đầu từ màn "cọc đi tìm trâu" của cô gái học ngành Y, cả hai sau đó về chung một nhà bằng một đám cưới ngọt ngào. Mới đây, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi chuẩn bị đón con đầu lòng, mở ra một chặng đường mới sau nhiều năm đồng hành.

Cặp đôi bác sĩ Hồng Vân - Cao Vinh từng gây sốt MXH

Cả hai hiện đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng

Hồng Vân (SN 1998) và Cao Vinh (SN 1998) quen nhau khi còn là sinh viên ngành Y tại một trường đại học ở TP.HCM. Thời điểm ấy, không ít người bất ngờ khi người chủ động mở lời lại là Hồng Vân. Cô từng chia sẻ rằng bản thân vốn không có ý định yêu đương từ sớm, nhưng sự điềm tĩnh, ít nói của Vinh lại khiến mình tò mò đến mức quyết định "cọc đi tìm trâu".

Điều khiến Hồng Vân bị thu hút không chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng của đối phương mà còn bởi sự chín chắn, trách nhiệm và luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Sau khoảng thời gian được cô nàng chủ động "thả thính", cả hai chính thức hẹn hò và cùng nhau trưởng thành.

Chuyện tình của cặp đôi bác sĩ này từng nhiều lần trở thành chủ đề được cư dân mạng yêu thích bởi sự đồng điệu. Cả hai đều xuất thân trong gia đình có truyền thống làm ngành Y, cùng theo đuổi con đường trở thành bác sĩ và luôn đồng hành với nhau từ giảng đường đến khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Chuyện tình từ yêu đến cưới của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sau hơn 6 năm yêu nhau, họ đăng ký kết hôn, đính hôn vào năm 2022 và tổ chức đám cưới vào tháng 4/2024. Loạt ảnh cưới của cặp đôi khi ấy cũng từng gây "bão" vì visual nổi bật. Thậm chí, nhiều người còn dành nhiều lời khen vì ảnh cưới của Hồng Vân và Cao Vinh hệt như poster một bộ phim Hàn Quốc về đề tài y khoa.

Sau đám cưới, Hồng Vân và Cao Vinh cùng nhau gây dựng thương hiệu phòng khám nha khoa ở TP.HCM. Bên cạnh đó, cả hai không thay đổi quá nhiều cách chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội. Thay vì thường xuyên xuất hiện với những nội dung phô trương, cả hai vẫn chủ yếu cập nhật những khoảnh khắc đời thường, công việc của một bác sĩ và cuộc sống gia đình nhẹ nhàng. Chính sự kín tiếng này khiến mỗi lần cặp đôi có tin vui đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều người từng theo dõi hành trình tình yêu của họ.

Vào khoảng tháng 3 năm nay, Hồng Vân chính thức chia sẻ đang mang thai con đầu lòng. Cũng từ đây, Hồng Vân có phần thoải mái hơn khi thường đăng tải những video liên quan đến cuộc sống của một mẹ bầu.

Cô cho biết hai vợ chồng bước vào hành trình làm cha mẹ với nhiều cảm xúc mới mẻ nhưng cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Là người làm trong ngành Y, cô có lợi thế về kiến thức chuyên môn song vẫn lựa chọn lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, giữ tâm lý thoải mái thay vì tạo áp lực phải có một thai kỳ "hoàn hảo".

Trong những tháng mang thai, Hồng Vân vẫn duy trì vận động phù hợp, chú trọng chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Chính vì vậy, netizen không khỏi bất ngờ khi cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, không tăng cân quá nhiều, gương mặt vẫn xinh xắn, cuốn hút.

Sắc vóc của Hồng Vân không có quá nhiều thay đổi từ khi mang thai

Cô được chồng cưng chiều hết mực, thường cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng

Song, cô cho hay bản thân không quá đặt nặng vào việc tăng bao nhiêu cân hay khi nào lấy lại được vóc dáng, mà quan trọng là đảm bảo sức khỏe cho em bé và cho chính bản thân. Theo nữ bác sĩ, một người mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc luôn quan trọng hơn những con số trên cân nặng.

Đặc biệt, Hồng Vân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn có sự đồng hành, chiều chuộng của bạn đời Cao Vinh. Cả hai thường cùng nhau xuất hiện từ những sự kiện công việc đến những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm,... Bên cạnh đó, Hồng Vân cũng bày tỏ cô nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình 2 bên trong suốt hành trình mang thai và chuẩn bị đón con đầu lòng.

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