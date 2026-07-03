Từ mức lương 9 triệu/tháng, sau 12 năm làm công ăn lương, hai vợ chồng kỹ sư sở hữu nhà phố 6 tỷ, đất và xe đều có đủ

Thay vì phụ thuộc vào một người "gánh" kinh tế, hai vợ chồng này cùng nhau phát triển, nâng thu nhập vì mục tiêu mua nhà, mua xe.

Không ít người trẻ từng đặt câu hỏi: Đi làm công ăn lương thì bao giờ mới mua được nhà? Có phải muốn giàu thì bắt buộc phải kinh doanh hay khởi nghiệp?

Làm công ăn lương trong bao lâu thì vợ chồng trẻ mới kiếm được 1 tỷ?

Hành trình của cặp vợ chồng 9x này là một ví dụ đáng chú ý về quá trình tích lũy tài sản từ công việc làm công ăn lương. Cả hai đều có xuất phát điểm là kỹ sư, làm việc trong lĩnh vực công nghệ và kiên trì phát triển sự nghiệp suốt 12 năm qua.

Đến hiện tại, hai vợ chồng sở hữu một căn nhà phố trị giá khoảng 6 tỷ, một mảnh đất ở quê khoảng 2 tỷ và một chiếc ô tô trị giá 700 triệu. Điều đáng chú ý là toàn bộ quá trình tích lũy này đến từ thu nhập làm công ăn lương của hai vợ chồng.

Điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả không phải là khối tài sản hiện tại, mà chính là bảng thống kê thu nhập trong suốt 12 năm họ công khai chia sẻ.

Những năm đầu, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ khoảng 247 triệu/năm, tương đương hơn 20 triệu/tháng. Chia ra, mỗi người nhận khoảng 10 triệu/tháng - đúng bằng mức lương của rất nhiều kỹ sư, lập trình viên hay nhân viên văn phòng mới ra trường hiện nay.

"Vợ chồng mình đều 9x, làm việc trong ngành kĩ thuật, bọn mình bắt đầu làm thuê cho các công ty công nghệ với mức lương 9-10 triệu/tháng. Với mức lương này, những năm đầu dường như ko có dư, cuối năm đủ tiền mua vé về quê ăn tết là mừng rồi. Lúc đó mình luôn tự hỏi là liệu mình có đi đúng hướng, làm thuê thì khi nào mới mua được nhà, hay là bỏ phố về quê cho đỡ áp lực" - người vợ tâm sự.

Giống như rất nhiều người trẻ khác, hai vợ chồng cũng từng hoài nghi liệu mình có đi đúng hướng hay không, từng nghĩ đến chuyện bỏ thành phố về quê vì cảm thấy làm mãi vẫn không thấy tương lai. Nhưng thay vì thay đổi liên tục, họ chọn ở lại thành phố lớn và cố gắng đến cùng.

Hai vợ chồng cùng cố gắng tăng thu nhập, chứ không phải một người "gánh" kinh tế cho cả nhà

Nhìn vào bảng chia sẻ thu nhập mỗi năm của hai vợ chồng, những năm đầu tăng rất chậm, nhưng càng về sau tốc độ càng nhanh khi kinh nghiệm, năng lực và vị trí công việc được cải thiện.

Thu nhập của hai vợ chồng nhích lên từng chút một qua mỗi năm. Sau 7 năm, tổng thu nhập của cả hai chạm được mốc 1 tỷ/năm. Không có đường tắt hay sự đổi đời nào diễn ra sau một đêm, chỉ có sự kiên trì làm việc và nâng cao năng lực bản thân. Nhờ cái nền móng vững chắc đó, đến năm thứ 12, thu nhập của họ đã bứt phá lên tới 2,5 tỷ/năm.

Thực tế, đây cũng là yếu tố nhiều gia đình trẻ thường bỏ qua. Từ lúc lương chỉ quanh quẩn mốc 10 triệu cho đến khi cả hai cùng chạm ngưỡng cả trăm triệu mỗi tháng, không ai bị bỏ lại phía sau hay phụ thuộc vào người còn lại. Khi hai người cùng phát triển và chung một mục tiêu, quá trình tích lũy tài sản sẽ nhanh và bền vững hơn rất nhiều.

Sau 12 năm làm công ăn lương, vợ chồng kỹ sư có nhà phố 6 tỷ, mảnh đất ở quê 2 tỷ và ô tô trị giá 700 triệu

Sau 12 năm, cộng dồn thu nhập ròng của hai vợ chồng đạt khoảng 13,75 tỷ. Trong khi đó, khối tài sản họ sở hữu hiện vào khoảng 8,7 tỷ đồng gồm nhà phố, đất ở quê và ô tô.

Tuy nhiên, thu nhập còn phụ thuộc vào ngành nghề, năng lực, cơ hội phát triển, nơi sinh sống và cả bối cảnh kinh tế của từng thời điểm. Giá bất động sản, chi phí sinh hoạt hay mức lương... ở mỗi lĩnh vực cũng rất khác nhau.

Thực tế, không phải ai làm công ăn lương cũng sẽ có được kết quả giống cặp vợ chồng này. Mỗi người có ngành nghề, cơ hội và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tựu chung lại, có 3 điểm thực tế mà nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng có thể rút ra cho mình khi theo đuổi mục tiêu mua nhà mua xe.

* Thứ nhất: Những năm đầu đi làm khó khăn gần như là điều ai cũng phải trải qua. Không phải lương thấp đồng nghĩa với việc sẽ mãi lương thấp.

* Thứ hai: Thu nhập lớn thường không đến sau một vài năm mà là kết quả của quá trình tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp trong thời gian dài.

* Thứ ba: Đối với các gia đình trẻ, việc cả hai cùng phát triển sự nghiệp, cùng giữ kỷ luật tài chính có thể tạo ra sức mạnh lớn hơn nhiều so với việc chỉ kỳ vọng vào một người "gánh" kinh tế.

Trong bối cảnh nhiều người trẻ băn khoăn liệu làm công ăn lương có thể tạo dựng cuộc sống ổn định hay không, câu chuyện này cho thấy một khả năng khác: nếu thu nhập được cải thiện theo thời gian, đi cùng với quản lý tài chính hợp lý và sự đồng hành của cả hai vợ chồng, mục tiêu sở hữu những tài sản lớn không phải là điều quá xa vời.