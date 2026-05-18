Thứ trái cây rẻ bèo được giới nhà giàu mê nhất hiện tại: Tăng Thanh Hà, Mỹ Tâm, Doãn Hải My trồng kín biệt thự

Nếu trước đây, các khu vườn biệt thự thường gây chú ý với hồ cá koi, bonsai tiền tỷ hay những loại cây cảnh đắt đỏ, thì gần đây một hình ảnh xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều lại là… cây xoài. Đặc biệt là sân vườn biệt thự của nhiều người nổi tiếng, những cây xoài cao lớn, sai trĩu quả liên tục được chia sẻ khiến dân tình rần rần bàn tán, thích thú.

Tăng Thanh Hà

Gần đây trên trang cá nhân của mình, Tăng Thanh Hà lại khiến netizen trầm trồ khi cập nhật tình hình cây xoài quen thuộc trong biệt thự. Nữ diễn viên chụp lại hình ảnh phía dưới cây xoài, thông báo một mùa xoài mới sắp đến.

Với những ai đã theo dõi Tăng Thanh Hà từ lâu đều biết, cây xoài này gần như đã trở thành “đặc sản” mùa hè của Hà Tăng. Bởi cô bắt đầu khoe thành quả thu hoạch xoài từ khoảng năm 2020 và liên tục giữ thói quen đó đến nay. Chính Tăng Thanh Hà cũng hài hước tự gọi mình là “người nông dân trồng xoài” khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thu hoạch, cắt xoài hay mang tặng bạn bè, người thân.

Cây xoài nằm trong biệt thự của Tăng Thanh Hà là do bố ruột của cô trồng và chăm sóc. Cây thuộc giống xoài tượng, khi chín sẽ cho trái lớn, có nhiều quả nặng từ hơn 1,2 đến 2kg. Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì niềm yêu thích đặc biệt với việc trồng trọt, chăm sóc cây xanh. Ngoài cây xoài, cô cũng thường xuyên chia sẻ những góc vườn đầy rau củ, cây trái hay hoa cỏ được chăm chút cẩn thận trong khuôn viên biệt thự.

Mỹ Tâm

Bên trong biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông của Mỹ Tâm tại TP.HCM cũng có một khu vườn cây trái rộng rãi, đa dạng loại quả, xanh tốt quanh năm. Gần đây, nữ ca sĩ “flex” thành quả chăm sóc khi hàng loạt cây xoài trong vườn đồng loạt sai trĩu quả, từng chùm trái mọc dày đặc trên cành.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm hào hứng chia sẻ: “Mình rất thích ăn xoài, gia đình mình cũng rất thích ăn xoài. Nên là xoài khắp nơi trong nhà. Nhà mình có 30 cây xoài chứ mấy, và cây nào cũng có trái”. Mỹ Tâm cũng cho hay cô trồng nhiều giống xoài khác nhau, từ xoài trái to sai quả đến xoài Thái với vị ngọt giòn đặc trưng.

Ngoài xoài, cô còn trồng bưởi, vú sữa, mít và nhiều loại cây ăn trái khác. Mỹ Tâm luôn dành nhiều thời gian, tâm huyết để nuôi trồng, chăm sóc cho khu vườn này của mình. Cũng bởi vậy mà mỗi mùa thu hoạch đến, cô đều hào hứng chia sẻ thành quả của bản thân, khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.

Dương Tú Anh

Cũng gia nhập hội “flex cây xoài” trong vườn biệt thự, mới đây, Á hậu Dương Tú Anh cũng cập nhật hình ảnh về cây xoài của mình. Theo đó, người đẹp “phóng tầm mắt” từ bên trong nhà qua cửa kính, bên ngoài là cây xoài đang sai trĩu quả. Điều này khiến cô còn hóm hỉnh bày tỏ: “Ngủ dậy mở cửa hái xoài ăn sáng cũng được”.

Được biết, Á hậu Dương Tú Anh hiện đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông sang trọng tại Long Biên (Hà Nội), thuộc khu đô thị đắt giá bậc nhất Thủ đô. Cơ ngơi của vợ chồng Dương Tú Anh từng được ước tính có giá hơn 10 triệu USD (~ 260 tỷ đồng).

Cơ ngơi của nàng hậu mang phong cách hiện đại với tone màu trắng làm chủ đạo. Bên trong nhà, phòng khách được chăm chút kỹ lưỡng với loạt nội thất cao cấp, kết hợp ốp đá hoa cương. Còn bên ngoài, Dương Tú Anh cũng đầu tư chăm chút một khu vườn nhỏ với nhiều loại cây cảnh, cây bóng mát, hoa, cây ăn trái.

Dù bận rộn công việc và chăm sóc các con, mỹ nhân sinh năm 1993 vẫn dành nhiều tâm huyết vun vén tổ ấm, tỉ mỉ trang trí từng góc nhỏ trong nhà. Bên cạnh đó, cô cũng thỉnh thoảng cập nhật góc sân vườn, những loại cây, hoa mình thích trên MXH.

Doãn Hải My

Từ khi chuyển về sinh sống trong căn biệt thự mới ở một khu đô thị cao cấp tại Hà Nội, Doãn Hải My - vợ cầu thủ Văn Hậu chăm chỉ cập nhật về cuộc sống đời thường trên MXH. Căn nhà sở hữu 2 mặt tiền với tổng diện tích 142m2, gồm 3 tầng và 1 tum. Dù không được tiết lộ con số chính xác nhưng nhiều người dự đoán biệt thự này có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng,

Điều đáng chú ý là thay vì tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, vợ chồng Đoàn Văn Hậu lại dành phần lớn không gian cho sân vườn và cây xanh. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My thường xuyên cập nhật hình ảnh chăm cây, trồng rau, trồng hoa hay thu hoạch cà chua trong vườn nhà. Gần đây nhất, người đẹp sinh năm 2k1 cũng chia sẻ về thành quả trồng xoài của mình.

Từ thời điểm cây xoài ra hoa, trĩu quả cho đến khi thu hoạch cả rổ xoài, Doãn Hải My liên tục cập nhật trên story Instagram. Thậm chí, vợ Đoàn Văn Hậu còn bày tỏ vui rằng “hái xoài mỏi tay” cũng đủ khiến dân tình ngầm hiểu về độ trĩu quả. Ngoài thu hoạch xoài, Doãn Hải My còn tự tay trồng ớt, trồng rau,... Dù bận rộn nhưng mỗi ngày cô đều dành thời gian cho khu vườn xanh mướt mắt của mình.