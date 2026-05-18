Khoa Pug bất ngờ lên tiếng về kênh YouTube

Tối 17/5, Khoa Pug bất ngờ đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân nhân dịp tròn 10 năm xây dựng kênh YouTube.

Anh cho biết cảm thấy chạnh lòng khi đọc những bình luận tiêu cực xoay quanh hình ảnh cá nhân, dù nhiều năm qua vẫn tập trung sản xuất nội dung về du lịch, ẩm thực, văn hóa và lịch sử tại nhiều quốc gia.

"Buồn vì gì? buồn vì bao năm qua mình cứ nghĩ cứ im lặng, cứ lầm lũi làm tốt công việc review tận tâm về lịch sử, văn hoá địa lý những nơi mình đến cho các bạn xem qua màn ảnh nhỏ thêm nhiều kiến thức hay. Ai nói gì cũng kệ. Nhưng mình càng sống hiền...thì càng bị bêu xấu các bạn à", Khoa Pug trải lòng.

Theo Khoa Pug, việc hoạt động độc lập, không trực thuộc công ty giải trí hay đơn vị quản lý KOL khiến anh dễ trở thành đối tượng của các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

Nam YouTuber cho rằng trong quá trình cạnh tranh quảng cáo và hợp đồng truyền thông, một số bên có xu hướng ưu tiên quảng bá "gà nhà", đồng thời tạo ra các nội dung so sánh hoặc bàn luận theo hướng bất lợi cho đối thủ.

"Cuộc sống mà, từ ngoài đời cho đến trên mạng, cạnh tranh rất gay gắt. Không phải cứ sống lầm lũi, làm tốt công việc của mình là sẽ được ghi nhận", Khoa Pug chia sẻ.

Nam YouTuber cho biết trước đây anh thường chọn cách im lặng, tập trung làm nội dung thay vì phản hồi các tranh cãi. Tuy nhiên, sau nhiều năm, anh cảm thấy hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng bởi những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Khoa Pug cũng bày tỏ sự buồn lòng khi các video được đầu tư về kiến thức du lịch, văn hóa, địa lý đôi khi bị phủ nhận bởi những đánh giá mang tính công kích.

Ở phần bình luận, anh tiếp tục đề cập đến tác động của các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, cho rằng việc lặp đi lặp lại các nhận xét mang tính định kiến có thể khiến công chúng hình thành cái nhìn sai lệch về kênh của mình.

"Mình mong những khán giả hiểu nội dung mình làm sẽ lên tiếng phản biện khi thấy các thông tin không chính xác về kênh", anh viết thêm.

Khoa Pug tên thật là Nguyễn Anh Khoa (SN 1992, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa) là một YouTuber có tiếng, sở hữu kênh YouTube gần 5 triệu lượt theo dõi.

Khoa Pug từng là lập trình viên. Thời gian đầu bén duyên với YouTube, anh thường chia sẻ các video về chủ đề chăm sóc giống chó Pug – giống chó cảnh mặt xệ. Kể từ đó, anh có biệt danh là Khoa Pug.

Sau đó, anh thường xuyên quay những video trải nghiệm du lịch, ẩm thực. Khoa Pug từng chi số tiền "khổng lồ" để du lịch nhiều nơi trên thế giới, trải nghiệm dịch vụ cao cấp, xa hoa.

Năm 2018, anh gây xôn xao khi tiết lộ chi 500 triệu đồng sang Trung Quốc du lịch.

Năm 2019, anh khiến dân tình ngỡ ngàng khi tiết lộ mua bảo hiểm 4 tỷ đồng cho mình và cộng sự để sang Ai Cập làm clip chia sẻ, đánh giá.

Năm 2021, Khoa Pug từng chia sẻ về việc bị lừa hàng chục tỷ đồng, sau đó phát ngôn sốc “30 tỷ với tôi chỉ là rác”. Anh cũng từng gây chú ý khi nói rằng, vì tiền bạc quá dư giả nên anh mất dần động lực sáng tạo nội dung.

Tháng 10/2025, Khoa Pug đăng tải vlog với tiêu đề “Chi 300 triệu đồng đập hộp iPhone 17 đắt nhất thế giới”. Video này cũng “gây bão” mạng xã hội một thời gian.

Bên cạnh đó, Khoa Pug trở thành tâm điểm chú ý với 2 lần phẫu thuật kéo dài chân. Lần đầu, anh phẫu thuật tại Mỹ vào năm 2023; lần thứ hai, anh phẫu thuật tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2025, nâng chiều cao từ 1m67 lên 1m80 với tổng chi phí lên tới hàng tỷ đồng.