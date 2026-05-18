Gia đình 4 người thu nhập 20 triệu/tháng: Từng tiết kiệm được 5 triệu nhưng lúc nào cũng thấy ngột ngạt, đến khi đổi cách tiêu tiền mới dễ thở hơn

Gia đình 4 người với tổng thu nhập khoảng 20 triệu/tháng, việc chi tiêu sao cho vừa đủ sống, vừa có khoản tiết kiệm không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi gia đình còn đang ở thuê, hai con đang trong độ tuổi đi học, mọi khoản tiền đều phải được tính toán cẩn thận.

Thế nhưng, sau một thời gian quản lý chi tiêu theo kiểu "thắt lưng buộc bụng", người vợ trong gia đình này nhận ra rằng tiết kiệm không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc cắt sạch mọi nhu cầu trong nhà.

Nhà 4 người thu nhập 20 triệu/tháng, vẫn tiết kiệm được 5 triệu nhưng tháng nào cũng thấy mệt mỏi, bí bách

Gia đình chị có 4 thành viên, tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu. Tiền thuê nhà mỗi tháng hết khoảng 5 triệu, tiền ăn uống được chị đặt giới hạn 4 triệu cho 4 người, điện nước và sinh hoạt khoảng 2 triệu, học phí của con khoảng 4 triệu. Sau khi trừ các khoản chính, gia đình vẫn có thể để dành được khoảng 5 triệu/mỗi tháng.

Chia sẻ của người vợ rất được cư dân mạng quan tâm. (Nguồn: Group Vén Khéo).

Nhìn vào con số, nhiều người có thể nghĩ như vậy là ổn. Một gia đình 4 người ở thành phố, thu nhập 20 triệu mà vẫn tiết kiệm được 5 triệu thì rõ ràng người vợ đã rất khéo xoay xở. Nhưng thực tế phía sau khoản tiền dư ấy lại là rất nhiều áp lực âm thầm.

"Trước giờ cứ nghĩ tiết kiệm là phải cắt hết, càng khắt khe càng tốt. Không sữa, không ăn ngoài, không đồ linh tinh. Tháng nào cũng dư được một ít, nhưng đổi lại là sinh hoạt lúc nào cũng gò bó, con thì hay đòi vặt, người lớn thì ăn uống cho xong, không thấy thoải mái" - người vợ tâm sự.

Tiền ăn 4 triệu cho 4 người trong một tháng không phải là không thể, nhưng nếu lúc nào cũng ưu tiên rẻ nhất, bữa nào cũng tính toán quá kỹ, đi chợ cũng chỉ chăm chăm xem món nào rẻ hơn, thì lâu dần người nấu cũng mệt mà người ăn cũng không thấy vui.

Từ các chi tiêu của gia đình, người vợ bắt đầu nhận ra rằng cách chi tiêu của gia đình mình có vấn đề. Không phải vì khoản tiết kiệm 5 triệu là sai, cũng không phải vì thu nhập 20 triệu là không đủ sống, mà vì cách phân bổ tiền quá cứng nhắc. Khi tiết kiệm chỉ được hiểu là cắt bớt, cắt sạch, thì cuộc sống gia đình rất dễ rơi vào trạng thái bí bách.

Thay đổi cách chi tiêu, dành 1 khoản "tiêu dùng thông minh" chuyên săn sale, mua theo lốc thay vì mua lẻ

Sau một thời gian, người vợ không chọn cách tăng ngân sách, bởi thu nhập của gia đình vẫn chỉ ở mức khoảng 20 triệu/tháng.

Thay vào đó, chị thay đổi cách dùng tiền. Các khoản chính như tiền nhà, tiền học, điện nước, ăn uống vẫn được giữ trong giới hạn cũ, nhưng chị dành riêng khoảng 300-400 nghìn mỗi tháng cho một khoản gọi là "chi tiêu thông minh".

Khoản tiền này không nhằm mục đích mua thêm cho vui hay tiêu nhiều hơn trước. Nó được dùng để mua những thứ gia đình chắc chắn cần, nhưng mua vào thời điểm hợp lý hơn, với cách mua tiết kiệm hơn. Chị không còn để tình trạng hết gì mua nấy như trước, bởi cách mua vội thường khiến chi phí bị đội lên từng chút một.

"Thay vì hết gì mua nấy, mình canh ngày sale mua sẵn combo nước giặt, dầu ăn, đồ khô dùng cho cả tháng. Vừa không lo thiếu, vừa tiết kiệm được một khoản lẻ mỗi món để dành cho quỹ dự phòng. Mình cũng không mua trái cây trái mùa hay đồ nhập khẩu đắt đỏ, cứ mùa nào thức nấy, vừa tươi ngon nhất, vừa rẻ, lại ủng hộ được nông dân mình" - người vợ tâm sự.

Sự thay đổi này giúp gia đình chị chủ động hơn trong sinh hoạt. Trong nhà luôn có sẵn các món cần dùng, không phải chạy đi mua vội khi hết đồ. Việc mua sắm cũng ít phát sinh hơn vì chị có danh sách rõ ràng, biết món nào nên mua theo lốc, món nào nên mua lẻ, món nào chờ được đến dịp sale.

Có những khoản nhỏ nếu biết dùng đúng lúc sẽ giúp giảm áp lực lớn hơn về sau. Có những món mua theo lốc (sữa uống, sữa chua...) vào ngày sale sẽ tiết kiệm hơn mua lẻ. Có những lựa chọn đơn giản như lên danh sách trước khi mua, ăn theo mùa, tránh mua vì ham rẻ cũng đủ để thay đổi không khí sinh hoạt trong nhà.

Rất nhiều người đồng tình với cách mua sắm của người vợ trong câu chuyên, bởi chỉ cần canh đúng dịp sale là mua đồ rẻ hơn hẳn so với bình thường.

Tuy vậy, cô cũng tự đặt ra nguyên tắc để tránh rơi vào cảnh "săn sale quá tay". Những món dù giảm giá mạnh nhưng không thật sự cần thì bỏ qua. Cô cho rằng mua được đồ rẻ chưa chắc đã là tiết kiệm, nếu món đó không cần thiết hoặc mua về rồi để đó không dùng đến.

Sau khi thay đổi cách chi tiêu, người vợ nhận ra rằng: "Vẫn trong mức thu nhập đó, vẫn có thể để dành, nhưng cách mình phân bổ sẽ quyết định việc gia đình sống 'căng' hay 'dễ thở'. Giờ nhìn lại, cùng một mức tiền, trước đây mình chỉ cố gắng tiết kiệm, còn bây giờ vừa dư, vừa thấy sinh hoạt ổn định hơn. Có những khoản nhỏ thôi, nhưng nếu chọn đúng thì hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cắt sạch".