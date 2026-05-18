Nữ sinh lớp 12 ở Huế viral vì khác lạ trong bộ ảnh kỷ yếu: “Mẹ mình rất sốc khi nhìn thấy makeup của mình"

Khoảng tháng 5 cũng là dịp cõi mạng rôm rả mùa ảnh kỷ yếu, ảnh tốt nghiệp. Dân tình thi nhau khoe concept lớp, makeup, outfit hay những bộ ảnh được đầu tư chẳng khác gì photoshoot chuyên nghiệp. Giữa loạt ảnh mang vibe nàng thơ, thanh xuân vườn trường quen thuộc, mới đây một bộ ảnh kỷ yếu với tone màu ma mị đã viral trên MXH vì sự độc lạ, khác biệt.

Trong bộ ảnh, nữ sinh xuất hiện với mái tóc đen dài, layout makeup tông lạnh cùng đôi mắt được nhấn đậm tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa có chút u buồn. Background đỏ trầm kết hợp kiểu trang điểm cũng gợi liên tưởng đến những nhân vật phong cách gothic. Nữ sinh cũng được nhận xét là có visual như “búp bê ma mị”, vừa lạnh lùng nhưng vẫn giữ nét cuốn hút rất riêng.

Sau khi được đăng tải trên Threads, bộ ảnh nhanh chóng viral với 745k lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích chỉ sau 2 ngày. Nhiều diễn đàn trên các nền tảng khác như TikTok và Facebook cũng đăng tải lại, khiến bộ ảnh càng được chia sẻ rộng rãi.

Phía dưới bộ ảnh kỷ yếu này, nhiều người thừa nhận “lướt qua là phải dừng lại” vì ấn tượng với sự lựa chọn khác biệt này. Trong khi đó cũng có không ít ý kiến trái chiều vì concept quá lạ lẫm so với hình dung thông thường về ảnh kỷ yếu cuối cấp.

Được biết, cô bạn trong bộ ảnh là Minh Như (18 tuổi), hiện đang sinh sống tại Huế. Chia sẻ về lý do lựa chọn concept này, Minh Như cho biết: “Mình chọn style này vì cá nhân mình thấy phù hợp với gu thẩm mỹ và cá tính của bản thân. Một phần cũng vì là kỷ yếu cuối cấp nên mình muốn để lại một dấu ấn khó phai cho mình”.

Cô bạn nói thêm rằng bản thân cũng không biết gọi chính xác phong cách này là gì vì lấy cảm hứng từ nhiều style khác nhau, nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là gothic. Nhân vật truyền cảm hứng cho Minh Như chính là Emily trong Corpse Bride của đạo diễn Tim Burton.

Không chỉ đơn thuần là “chơi lớn”, Minh Như cho biết khi lên concept, cô bạn chỉ muốn thể hiện cá tính riêng của mình thay vì luôn chọn những khuôn mẫu an toàn. Đáng chú ý, toàn bộ phần makeup và phụ kiện chỉ có chi phí khoảng 400 nghìn đồng.

Nếu dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến thì phản ứng của gia đình Minh Như cũng thú vị không kém. “Mẹ mình rất sốc khi nhìn thấy makeup của mình vì trước giờ mình ít khi makeup chứ chưa nói đến kiểu trang điểm như này. Mẹ cũng 7 phần bất lực, 3 phần nuông chiều với mình thôi” , cô bạn kể lại đầy hài hước.

Trong khi đó, bạn bè của Minh Như lại tỏ ra vô cùng thích thú và ủng hộ. Ngay tại buổi chụp kỷ yếu, cô bạn nhận được rất nhiều ánh nhìn tò mò nhưng thay vì ngại ngùng, Minh Như lại cảm thấy vui và tự tin vì được là chính mình.

Khi bộ ảnh bắt đầu viral trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen về thần thái và độ sáng tạo, Minh Như cũng nhận về không ít bình luận khó nghe. Tuy nhiên, nữ sinh 18 tuổi cho biết bản thân khá bình thản trước những phản ứng trái chiều:

“Mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Với những bình luận khó nghe không mang tính xây dựng thì mình chọn mặc kệ. Mình nghĩ là khi bản thân dám thể hiện cá tính thì mình cũng đủ can đảm để bỏ qua những lời bàn tán rồi”.

Dù gây ấn tượng với hình ảnh bí ẩn và có phần lạnh lùng trong bộ ảnh đang viral, Minh Như cho biết ngoài đời cô bạn chỉ là một nữ sinh cấp 3 bình thường như bao người khác. Có lẽ vì thế mà concept kỷ yếu lần này giống như một “phiên bản khác” đại diện cho phần cá tính bên trong mà cô bạn muốn lưu giữ ở tuổi 18.

