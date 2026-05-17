Nóng nhất lúc này: Hàng trăm runner phẫn nộ sau giải chạy HCMC Night Run Eximbank

Ngay sau đêm diễn ra sự kiện, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài đăng chia sẻ trải nghiệm tiêu cực. Không chỉ dừng ở góp ý thông thường, nhiều runner cho biết họ thực sự “phẫn nộ” sau khi hoàn thành cuộc đua.

Runner Nguyễn Duy Phong (Duy Phờ - từng tham gia hơn 10 giải chạy khác nhau) là một trong những người lên tiếng gay gắt nhất. Anh phản ánh tình trạng runner sử dụng BIB không chính chủ thì bị thu hồi BIB ngay tại vạch đích, huỷ kết quả, không được nhận huy chương và áo finisher (áo tặng cho các runner hoàn thành cự ly 21km và 42km).

"Phần thưởng" an ủi duy nhất của anh có lẽ là những bức ảnh đẹp trên đường chạy.

“BTC muốn chống gian lận BIB và quản lý BIB chính chủ nên kiểm tra và rà soát ngay từ đầu, trước khi cuộc đua diễn ra. Nếu phát hiện BIB không hợp lệ thì từ chối cho tham gia luôn, chứ không phải đợi runner chạy xong rồi mới thông báo huỷ kết quả. Như vậy là thiếu tôn trọng công sức của vận động viên”, anh Phong bức xúc.

Theo runner này, ngay cả những vận động viên sử dụng BIB đúng giới tính cũng bị kiểm tra thông tin đăng ký khá gắt gao. Nếu không trả lời được ngay các thông tin đã đăng ký, runner có thể không được phát áo finisher.

Không chỉ vậy, anh còn mô tả cảnh nhiều người sau khi hoàn thành cự ly dài phải tiếp tục chen chúc xếp hàng để nhận đồ ăn và nước uống. Có runner đến lượt nhưng do không còn giữ BIB nên bị từ chối suất ăn, phải xin đồ ăn từ những người xung quanh trong tình trạng kiệt sức sau quãng đường chạy dài.

“10 trạm nước thì hết 9 trạm không có nước lạnh”, anh cho biết.

Cảnh chen chúc trong sự kiện được runner ghi lại và chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh sự bức xúc, nhiều ý kiến trong cộng đồng runner cũng cho rằng câu chuyện cần được nhìn nhận đa chiều hơn.

Theo các runner có kinh nghiệm tham gia hệ thống giải này, việc BTC siết chặt xác minh BIB không phải không có lý do. Tình trạng sử dụng BIB giả, BIB rụng hoặc sang nhượng không hợp lệ vốn đã trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều giải chạy đông người.

Anh Lý Tài Lập – một runner khác lên tiếng cho rằng: “Thực ra, các giải chạy lớn trên thế giới đều áp dụng quy định BIB chính chủ. Ở Việt Nam, runner cần thời gian để hình thành thói quen này. Bên cạnh đó, BTC cũng nên có thêm các bài viết hoặc video truyền thông về tác hại, sự phiền hà cũng như các rủi ro liên quan đến BIB giả, BIB rụng để runner hiểu và chủ động thực hiện.”

Dẫu vậy, điều khiến nhiều runner tranh cãi không chỉ nằm ở vấn đề BIB mà còn đến từ hàng loạt bất cập khác trong khâu tổ chức. Không riêng anh Duy Phong, nhiều vận động viên khác cũng lên tiếng về trải nghiệm thiếu an toàn và quá tải tại giải.

Runner Ngô An (Ngo An) cho biết cô chưa được nhận áo finisher dù đã hoàn thành cự ly và mang đúng BIB chạy. Theo chia sẻ, ban tổ chức hứa sẽ xử lý sau nhưng thông báo mới lại cho biết runner phải chờ đến đầu tháng 6 mới có thể nhận áo.

Fanpage chính thức của giải đã khoá bình luận.

Nữ runner này mô tả cung đường chạy trong điều kiện trời mưa trơn trượt nhưng tồn tại nhiều đoạn hẹp, đặc biệt ở cự ly 10km quá đông người, dẫn đến cảnh chen chúc giữa runner đang giữ tốc độ chạy và người chạy ở cự ly ngắn hơn lại đang đi bộ.

Ngô An chạy trong mưa mà không có nhiều sự hỗ trợ ở các trạm tiếp sức dọc đường.

“Đi mãi cả chục cây số không thấy y tế đâu”, cô kể và cho biết đã chứng kiến một runner bị lật cổ chân gần đoạn Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng không có nhân viên y tế hỗ trợ tại chỗ. Runner bị thương này sau đó được một số người khác hỗ trợ gọi xe ôm đi về mà chưa nhận được bất kỳ cứu hộ y tế nào tại chỗ từ BTC.

Sau khi về đích, thay vì không khí hồi phục dành cho finisher, nhiều người tiếp tục rơi vào cảnh chen lấn tại khu nhận áo finisher và đồ ăn. Theo phản ánh, khu vực finisher là “không có luôn, chứ không phải nhỏ hẹp”, trong khi các hàng dài người xếp hàng chờ nhận nước và đồ ăn. Tất cả đều trong tình trạng quá tải.

“Tới quầy giải khát xin điện giải vì cơ thể mất nước và choáng, em chỉ nhận được câu trả lời là chỉ còn bia và nước lọc. Nhưng hàng này phát bia, nước lọc thì ở quầy khác”, Ngô An bức xúc chia sẻ rằng lúc xếp hàng không hề có bảng chỉ dẫn phân loại để runner đến đúng quầy mình cần.

Cháo gà từ giải chạy lõng bõng nước và vài miếng gà.

Bên cạnh đó, nhiều runner cho rằng cơ chế cho phép uỷ quyền BIB nhiều lần đang vô tình tạo ra kẽ hở cho các hành vi lừa đảo diễn ra ngay tại giải chạy năm nay.

Theo phản ánh từ cộng đồng runner, một cá nhân tên “Logan Nguyễn” bị tố đã lợi dụng việc uỷ quyền BIB để bán lại suất chạy cho nhiều người khác nhau. Người này được cho là đã liên tục uỷ quyền cùng một BIB cho khoảng 7-8 runner khác rồi chiếm đoạt tiền mua lại BIB.

Nhiều nạn nhân cho biết họ đã chuyển khoản để mua lại suất chạy nhưng cuối cùng không thể sử dụng hợp lệ trong giải chạy. Sự việc hiện đang được chia sẻ rộng rãi và chưa có kết luận, giải quyết nào từ phía các bên liên quan.

Một bài phản ánh vấn đề này.

Một trong những vấn đề khiến cộng đồng runner tranh cãi mạnh nhất là cảm giác “không được chăm sóc đúng nghĩa” dù giá vé giải không hề rẻ. Theo nhiều người chạy, vé các giai đoạn muộn dao động từ hơn 1 triệu đến gần 1,8 triệu đồng nhưng racekit và dịch vụ trên đường chạy bị đánh giá chưa tương xứng.

Trên fanpage chính thức của giải, bài đăng mới nhất của ban tổ chức hiện đã khóa bình luận. Tuy nhiên, hàng trăm biểu tượng phẫn nộ vẫn liên tục xuất hiện bên dưới bài viết, cho thấy làn sóng bức xúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhiều runner cho rằng điều họ cần không chỉ là một cung đường đẹp hay finish line (vạch về đích) hoành tráng, mà còn là cảm giác được tôn trọng, được hỗ trợ và được “take care” đúng nghĩa sau khi đã bỏ ra tiền bạc, thời gian cùng rất nhiều sức lực cho quá trình tập luyện lẫn tham gia cuộc đua.