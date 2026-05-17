Cupido - “idol tóp tóp” đăng quang "Hoa hậu" cuộc thi mèo đẹp: Giá vài trăm triệu, ăn thịt bò hàng ngày

Cuối tuần vừa qua, từ ngày 15 - 17/5, lễ hội Hoa hậu mèo quốc tế WCF International Family Cat Show 2026 - “Là Một Ngày Nắng Mai” đã được tổ chức tại TTTM AEON Mall Hà Đông (Hà Nội). Đây là sự kiện đặc biệt do Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam (VAWA) và Liên Chi hội Mèo Việt Nam (VCA) tổ chức.

Sự kiện quy tụ hơn 80 bé mèo đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Philippines,... Và chỉ cần đi một vòng quanh khu cat show là đủ hiểu vì sao dân yêu mèo lại mê mẩn đến vậy: từ những bé Maine Coon khổng lồ, mèo Bengal mang vẻ đẹp hoang dã cho tới các “cục bông” Ba Tư hay Ragdoll với visual mềm mại như thú nhồi bông.

Điểm thú vị là các “thí sinh” không chỉ được chấm bằng độ xinh. Ban giám khảo quốc tế sẽ đánh giá tổng thể từ gương mặt, vóc dáng, màu lông đến khả năng tương tác và độ thân thiện với con người. Nói vui thì đây đúng kiểu một cuộc thi Hoa hậu phiên bản… meo meo.

Kết quả, chiến thắng giải Best General ngày 3 và Best Supreme chung cuộc 3 ngày chính là bé mèo Ba Tư tên Cupido, đến từ TP.HCM.

Ngay từ đầu cuộc thi, Cupido đã được đánh giá là ứng viên nặng ký năm nay, nhận được khá nhiều sự chú ý. Bé từng đạt danh hiệu Grand Champion tại Nga trước khi về Việt Nam và hiện được xem như một “idol mèo” trên mạng xã hội, là thành viên trong gia đình thú cưng có tài khoản TikTok 204k lượt theo dõi.

Phương Thảo - chủ nhân của Cupido tiết lộ bé mèo này được nhập khẩu về Việt Nam với trị giá khoảng vài trăm triệu đồng. Bé ngủ suốt ngày, mỗi ngày ăn khoảng 300g thịt bò hoặc các loại hạt được thiết kế riêng biệt, phù hợp với giống mèo để giữ bộ lông đẹp và thần thái ổn định trước khi thi đấu. Sau sự kiện, bé sẽ "xuất cảnh" tham gia các cuộc thi quốc tế khác dành cho mèo.

Ngoài Cupido, nhiều bé mèo khác nhận được nhiều sự quan tâm. Chẳng hạn, một thí sinh khiến khách tham quan bật cười là bé mèo Selkirk Rex Longhair đến từ Thái Lan với bộ lông xoăn tít, được ví như “chiếc giẻ lau biết đi”. Ngoại hình hài hước nhưng bé lại thuộc hàng cực phẩm trong giới và giành nhiều giải phụ ngay từ những vòng đầu tiên.

Không ít mèo cưng tại cuộc thi còn sở hữu giá trị khiến nhiều người bất ngờ. Chẳng hạn như một bé mèo Savannah được chủ nhân đưa tới sự kiện có giá hơn 400 triệu đồng. Đây là giống mèo cao cấp lai giữa mèo rừng và mèo nhà, nổi bật với đôi chân dài, thân hình săn chắc và vẻ ngoài có phần hoang dã như báo mini.

Trong khi đó, khu vực thi của mèo Bengal cũng luôn đông người đứng xem. Bengal là giống mèo lai giữa mèo rừng và mèo nhà, được đánh giá dựa trên màu lông, vân lông và sự uyển chuyển khi di chuyển. Nhiều bé Bengal tại cuộc thi được tiết lộ có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng nhờ ngoại hình hiếm và phả hệ đẹp.

Ngoài màn “đọ visual” của các boss, sự kiện năm nay còn mang màu sắc của một ngày hội gia đình hơn là một cuộc thi đơn thuần. Khu vực workshop, talkshow hay trải nghiệm tương tác lúc nào cũng đông người, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình có con nhỏ. Nhiều người tới chỉ để ngắm mèo nhưng cuối cùng lại ngồi nghe chia sẻ về cách nuôi thú cưng trong căn hộ, chăm mèo đúng cách hay câu chuyện phúc lợi động vật.

Đại diện Liên Chi hội Mèo Việt Nam cho biết đơn vị muốn biến cat show thành một hoạt động cộng đồng gần gũi hơn, nơi mọi người không chỉ xem mèo đẹp mà còn hiểu thêm về việc nuôi thú cưng có trách nhiệm trong đời sống hiện đại.

