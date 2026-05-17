Chị đẹp Thái Lan yêu trai Việt kém 9 tuổi bị “lộ” nhan sắc thật qua camera thường, có trẻ như trên mạng?

Một trong những chuyện tình giữa chị đẹp và hồng hài nhi từng nổi tiếng trên mạng xã hội là Minh Tân (SN 2001 tại TP.HCM) và người yêu Thái Lan tên là Bowlki (SN 1992, biệt danh "chị đẹp" xứ Chùa Vàng). Cặp "chị - em" từng gây sốt cộng đồng mạng nhờ ngoại hình trai xinh, gái đẹp cùng chuyện tình vượt biên giới.

Trên các nền tảng mạng xã hội, cả hai vẫn update đều đều hình ảnh đi du lịch, yêu đương ngọt ngào, thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Bowlki cũng thường xuyên qua Việt Nam du lịch, và mới đây nhất cô còn cùng người yêu tham dự một sự kiện pickleball ở TPHCM vào hôm 16/5 vừa qua.

Cặp đôi cùng tham dự một sự kiện pickleball mới đây. Nguồn: Đi soi sao đi.

Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai xuất hiện công khai ở một sự kiện cùng nhau nên càng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông. Cả hai thoải mái tương tác, không ngại ống kính vì vốn là KOL, mẫu ảnh trước đó.

Song, lần này điều gây chú ý hơn cả là nhan sắc đời thực, qua camera thường của “chị đẹp” Bowlki - cô nàng khiến “Hồng hài nhi” 2K1 được ví như nam thần say mê.

Chị đẹp Thái Lan trông năng động khi diện outfit thể thao, khéo léo khoe body thon gọn, làn da nâu giúp cô thêm phần cuốn hút, duyên dáng hơn. Song, gương mặt của Bowlki qua camera thường thì được nhiều netizen nhận xét có phần “cứng” hơn những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Đặc biệt là khi đứng cạnh bạn trai, Minh Tân trông trẻ trung và điển trai thì dễ dàng thấy rõ sự chênh lệch của cặp đôi.

Camera thường "bóc" nhan sắc thật của chị đẹp Thái Lan và bạn trai Việt Nam.

Dù vậy, nhiều người cũng nhận xét đây là điều dễ hiểu bởi sự khác biệt giữa góc chụp, ánh sáng, lớp trang điểm tone tây cũng như việc cô đã ngoài 30 tuổi.

Ở chiều ngược lại, không ít bình luận cho rằng Bowlki vẫn giữ được nét cuốn hút riêng, đặc biệt là phong thái tự tin, body cân đối và thần thái của một người làm việc lâu năm trong lĩnh vực hình ảnh.

“Ý là vẫn xinh nhưng sao ở bên ngoài này trông già dặn hơn ha”, “Ở trên clip thấy đẹp đôi mà ngoài này thấy Tân trẻ hơn nhiều luôn á, nhìn như chị em vậy”, “Trông bạn nữ hơi dừ ha, còn bạn nam trẻ hơn trên hình nhiều á”, “Chắc do makeup đó mọi người ơi, chứ thấy vẫn xinh mà ha, còn nhìn già hơn người yêu là chắc rồi, hơn gần 10 tuổi cơ mà, với con trai lúc nào cũng trông trẻ hơn ấy”, ... là những bình luận của cư dân mạng.

Bowlki làm công việc người mẫu và kinh doanh, là một KOL nổi tiếng ở Thái Lan với hơn 1,1 triệu người theo dõi.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Bowlki thường xuyên update hình ảnh công việc, cuộc sống. Ngoài tuổi 30, cô mang tới hình ảnh một người nổi tiếng xinh đẹp, có phong cách riêng, cùng cuộc sống giàu sang, thường xuyên đi du lịch. Bowlki cũng rất chú trọng đầu tư chăm sóc sắc vóc, ngoài chuyện dưỡng da, làm đẹp ở spa, cô nàng còn chăm chỉ tập gym, bơi lội,...

Bowlki

Trong khi đó, Minh Tân đã nổi tiếng từ nhiều năm nay khi học giỏi và đẹp trai. Anh chàng sinh năm 2001 này tốt nghiệp chuyên ngành Răng hàm mặt của Đại học Y Dược TP.HCM. Ngoài ra, cậu bạn còn làm thêm mẫu ảnh. Trên tài khoản Instagram hơn 155N follower, Minh Tân cũng thường xuyên chia sẻ các tips chăm sóc vẻ bề ngoài.

Minh Tân từng chia sẻ rằng cả hai đến với nhau thông qua… phần Khám phá của Instagram. Tình cờ Bowlki thấy được tài khoản của Minh Tân và đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã inbox làm quen. Cả hai trò chuyện được khoảng 1,5 tháng thì có lần gặp gỡ đầu tiên, Minh Tân chính thức tỏ tình Bowlki vì thấy hợp nhau ở nhiều khía cạnh và cũng là hình mẫu lý tưởng mà anh yêu thích.

Một số khoảnh khắc mới đây của cặp đôi trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Cả hai giao tiếp với nhau chủ yếu bằng tiếng Anh, không có nhiều rào cản trong cách biệt văn hóa hay tuổi tác. Cậu cho biết Bowlki là người sống rất tình cảm, biết lo lắng và luôn đặt mình vào cảm xúc của người đối diện.Yêu chị đẹp lớn hơn nhiều tuổi giúp Tân thay đổi khá nhiều như trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết lắng nghe bạn gái nhiều hơn.

Mặc dù chị đẹp lớn hơn nhiều tuổi, song Minh Tân thường gọi Bowlki là baby.

“Thật sự Bowlki nhìn bên ngoài rất trẻ và khi ở cạnh mới thấy Bowlki rất dễ thương, tạo cho mình cảm giác chị ấy cũng bé bỏng và muốn mình bảo vệ”, Tân cho biết.

Dự định trong tương lai là Bowlki sẽ cố gắng học thêm tiếng Việt và chuyển đến sống ở Việt Nam cùng Minh Tân.

Kênh couple của cặp đôi này thu về gần 469 nghìn lượt follower.