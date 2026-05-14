Hội "em ghệ tone hồng" yêu rapper: Visual ai cũng xịn, body đẹp nức nở

Nhắc đến hội bạn thân làng rap Việt chắc chắn không thể bỏ qua tổ đội GERDNANG với toàn những “tỷ phú”, được mô tả là “đẹp trai, nổi tiếng, rap hay”. Các thành viên trong nhóm gồm: HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999), HURRYKNG (Phạm Bảo Khang, sinh năm 1999), Negav (Đặng Thành An, sinh năm 2001) và MANBO (Lâm Bạch Phúc Hậu, sinh năm 1999).

Không chỉ được quan tâm trong âm nhạc, các thành viên này còn luôn được dân tình follow sát sao trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cùng hội bạn thân nhưng có người chọn cách công khai mối quan hệ, đăng ảnh tình tứ không ngần ngại. Tuy nhiên cũng có cặp đôi chọn cách kín tiếng hơn, chỉ “thả hint” hoặc vô tình bị “team qua đường” bắt gặp.

Dẫu vậy, “nửa kia” của các rapper trong hội bạn thân HIEUTHUHAI cũng luôn gây chú ý bởi ai cũng sở hữu sắc vóc ấn tượng, đẹp miễn bàn.

Tăng Mỹ Hàn - bạn gái HIEUTHUHAI

Tăng Mỹ Hàn sinh năm 2003, còn được gọi với biệt danh “babyboo”. Dù cặp đôi chưa từng chính thức xác nhận hẹn hò, nhiều đồng nghiệp như Trường Giang, Kiều Minh Tuấn hay Cris Phan từng ẩn ý nhắc đến “babyboo” khi nói về chuyện tình cảm của HIEUTHUHAI.

Tăng Mỹ Hàn được biết đến là bạn gái HIEUTHUHAI

Tăng Mỹ Hàn sở hữu lượng theo dõi với khoảng 1,2 triệu follower trên TikTok và hơn 932k trên Instagram. Cô gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ và được nhận xét không thua kém các Hoa hậu. Cô sở hữu chiều cao vượt trội, đôi chân dài miên man cùng là da trắng bóc khiến ai cũng mê mẩn.

Mỹ Hàn cũng được tiết lộ là có nền tảng gia đình và học vấn tốt. Cô nàng theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Hiện tại, bạn gái HIEUTHUHAI theo đuổi công việc mẫu ảnh và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Visual siêu nữ tính, nàng thơ của Tăng Mỹ Hàn

Trang cá nhân của Mỹ Hàn thường xuyên cập nhật những chuyến du lịch sang chảnh, nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp và bộ sưu tập đồ hiệu đến từ Prada, Jacquemus… Đáng chú ý, cô còn có hẳn một highlight dành cho bạn trai - dù không lộ mặt nhưng qua chi tiết trang phục, vóc dáng, nhiều người nhận ra đó chính là HIEUTHUHAI.

Nam rapper không công khai danh tính nửa kia nhưng luôn có cách "khẳng định chủ quyền", thể hiện tình cảm với bạn gái thông qua các sản phẩm âm nhạc của mình.

Kem - bạn gái HURRYKNG

Khác với HIEUTHUHAI, HURRYKNG lại khá thoải mái trong việc công khai chuyện tình cảm của mình. Bạn gái của nam rapper là Kem (tên thật Phạm Nhung, sinh năm 1999), là bạn học từ thời cấp 3. Chuyện tình yêu của cặp đôi cũng bắt đầu từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến hiện tại đã gần 10 năm.

HURRYKNG trước khi nổi tiếng từng nhiều lần dành những lời ngọt ngào, mùi mẫn cho bạn gái của mình. Sau này khi có được sự chú ý nhất định, anh chia sẻ về chuyện tình cảm theo một cách khéo léo, tinh tế hơn.

HURRYKNG và bạn gái được nhiều fan yêu thích

Song, Kem luôn đồng hành với HURRYKNG từ công việc cho đến cuộc sống đời thường. Bạn gái nam rapper được nhận xét có gương mặt dễ thương, duyên dáng. Đặc biệt, khi cười có má lúm đồng tiền khiến nhiều người ấn tượng. Dù không hoạt động showbiz nhưng Kem vẫn được một lượng lớn người hâm mộ. Bởi netizen cho rằng Kem là một người sống kín tiếng, chia sẻ vừa đủ và luôn tinh tế, hỗ trợ người yêu hết mình.

Được biết, ngoài công việc cá nhân, Kem còn có một shop kinh doanh trang sức online. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ.

Bạn gái HURRYKNG sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không kém nam rapper vì vẻ ngoài duyên dáng, tính cách tinh tế

Uyển Ân - bạn gái tin đồn Negav

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ "nổ tung" trước loạt khoảnh khắc team qua đường bắt gặp Negav và Uyển Ân xuất hiện cùng nhau trên phố. Chỉ vài tấm ảnh đời thường nhưng đủ khiến dân tình rần rần bàn tán vì tương tác giữa cả hai quá đỗi tình tứ.

Từ đây, netizen mới bắt đầu “khui” lại các hint lẫn tương tác trên mạng và ngoài đời của Negav và Uyển Ân. Cả hai thường xưng hô “vợ chồng”, liên tục bình luận qua lại. Xâu chuỗi lại nhiều người cho rằng Negav và Uyển Ân hiện tại đang là một cặp đôi mới của showbiz.

Uyển Ân và Negav bị "team qua đường" bắt gặp khi đi chung tình tứ với nhau

Uyển Ân vốn không phải cái tên xa lạ với nhiều người. Cô được biết đến là diễn viên, đóng vai chính nhiều bộ phim điện ảnh và cũng là em gái ruột của Trấn Thành. Thời gian đầu, Uyển Ân từng theo đuổi hình ảnh khá an toàn. Gương mặt tròn cùng đường nét mềm mại mang đến cảm giác dễ thương, gần gũi.

Tuy nhiên khoảng vài tháng trở lại đây, Uyển Ân liên tục gây sốt trên MXH sau khi giảm 12kg. Từ một cô gái có gương mặt bầu bĩnh trở thành mỹ nhân với vóc dáng nóng bỏng và phong cách thời trang quyến rũ. Sự lột xác này giúp cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng và thường xuyên xuất hiện với thần thái sang trọng, gợi cảm trên các thảm đỏ sự kiện lớn.

Hậu giảm 12kg, Uyển Ân "lột xác" ngoạn mục với body nức nở ai cũng mê

Huỳnh Hân - bạn gái tin đồn MANBO

Cuối cùng, MANBO - một thành viên khá kín tiếng trong hội bạn thân HIEUTHUHAI cũng đã tung hint bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Dù chỉ đăng tải hình ảnh ngồi trong xe ô tô, bên cạnh là một mỹ nhân cuốn hút, nhiều người cho rằng đây là động thái MANBO công khai bạn gái mới.

Mặc cho người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận, netizen cũng đã nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái này. Huỳnh Hân - một TikToker với gần 370k người theo dõi. Cô nàng cũng sở hữu con số gần 90k người theo dõi trên Instagram.

MANBO gây tò mò khi đăng story cùng một cô gái

Được biết, công việc hiện tại của Huỳnh Hân là sáng tạo nội dung trên các nền tảng, làm mẫu ảnh và KOL. Trên trang cá nhân của mình, Huỳnh Hân nhận được nhiều sự yêu thích với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ. Cô cũng ghi điểm mạnh mẽ với phong cách thời trang đời thường, “cân” đủ mọi style.

Gần đây, Huỳnh Hân cũng đăng tải hình ảnh ngồi trong xe ô tô cùng nam rapper sinh năm 1999. Tuy nhiên, cô nàng vẫn “úp mở”, không xác nhận về mối quan hệ. Điều này cũng khiến không ít người đặt ra nghi vấn có thể Huỳnh Hân chỉ là “bạn gái trong MV” mới của MANBO. Dẫu vậy, cả hai vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về độ đẹp đôi.