Miệt mài làm nôi, may nệm, chuẩn bị gấu bông cho con, cuối cùng TikToker Út Về Vườn cũng sinh con đầu lòng

Cuối cùng thì sau khoảng thời gian được nhiều người theo dõi và mong chờ, TikToker Út Về Vườn đã chính thức hạ sinh con đầu lòng vào ngày 13/5/2026. Tin vui này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những khán giả đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình mang thai đầy giản dị nhưng cũng vô cùng đặc biệt.

Chia sẻ của mẹ bỉm sau khi sinh con nhận về tới hơn 150 nghìn lượt yêu thích, phía dưới phần bình luận, rất nhiều người để lại lời chúc mừng, mong Út và em bé luôn khỏe mạnh, bình an.

Với những ai thường xuyên theo dõi Út Về Vườn, hành trình chờ đón em bé đầu lòng của cô không chỉ là câu chuyện bầu bí bình thường mà còn là một chuỗi ngày đầy ắp tình yêu thương, sự tỉ mỉ và cả những điều rất đỗi mộc mạc.

Suốt thời gian mang thai, ngay cả khi bụng bầu đã vượt mặt, Út Về Vườn vẫn miệt mài làm đủ mọi thứ để chuẩn bị đón bé con chào đời. Từ chiếc nôi em bé, chiếc nệm nằm ngủ cho đến những bạn gấu bông nhỏ xinh, tất cả đều được cô tự tay làm cho con bằng sự chăm chút và tình cảm của một người mẹ.

Chính sự chỉn chu ấy khiến không ít lần dân tình vừa ngưỡng mộ vừa thương Út. Nhiều người khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhất là khi bước vào những tháng cuối thai kỳ, bởi đây là giai đoạn cơ thể dễ mệt mỏi và cần được chăm sóc kỹ càng.

Thế nhưng nhìn cách Út tự tay chuẩn bị từng món đồ cho em bé, ai cũng hiểu rằng dù vất vả, những việc ấy lại mang một ý nghĩa rất riêng. Đó không chỉ là những món đồ để con sử dụng sau khi chào đời, mà còn là tình yêu thương được gửi gắm qua từng đường kim, mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ mà cô dành trọn cho con.

Cũng vì vậy mà mỗi lần Út Về Vườn đăng tải clip làm đồ cho em bé, cộng đồng mạng lại được dịp trầm trồ. Từ những món đồ gia dụng, đồ trang trí cho đến vật dụng dành riêng cho em bé như chiếc nôi hay tấm nệm nằm ngủ của bé..., Út đều có thể tự tay làm hết.

Không ít người còn hài hước bình luận: "Có gì mà Út không biết làm không vậy?" . Câu nói ấy vừa là lời khen, vừa thể hiện sự yêu mến mà mọi người dành cho cô gái có lối sống nhẹ nhàng, chăm chỉ và luôn mang đến cảm giác bình yên qua từng đoạn video.

Đến khi Út Về Vườn sinh con, dân tình lại tiếp tục dành cho cô rất nhiều tình cảm. Bên cạnh những lời chúc mừng mẹ tròn con vuông, nhiều người còn đùa vui rằng: "Mãi rồi cũng thấy Út bước vào giai đoạn làm biếng, Út nghỉ ngơi nhiều vào nhé" .

Sự trêu đùa dễ thương ấy xuất phát từ hình ảnh quen thuộc của Út trước đây, lúc nào cũng tất bật, lúc nào cũng làm hết việc này đến việc khác, thậm chí khi đang mang thai vẫn không ngơi tay. Chính Út cũng công nhận rằng cô sẽ bước vào "giai đoạn làm biếng" sau khi sinh con.

Từ một TikToker được yêu mến bởi những nội dung gần gũi, dung dị nơi vườn nhà, Út Về Vườn nay đã bước sang một hành trình mới: hành trình làm mẹ. Dù trước mắt chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, nhiều bỡ ngỡ và cả những ngày mệt nhoài của mẹ bỉm sữa, khán giả vẫn tin rằng Út sẽ tiếp tục mang đến nguồn năng lượng ấm áp như cách cô từng làm.

Bởi dù là trong giai đoạn bầu bí hay khi đã chính thức làm mẹ, điều khiến người xem yêu quý Út vẫn là sự chân thành, giản dị và tình yêu dành cho gia đình hiện rõ trong từng khoảnh khắc.