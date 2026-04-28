Tiện ích mới siêu HOT: Một chú mèo béo ngờ chiếm trọn màn hình, giúp người dùng “cai” lướt mạng vô thức

Cụ thể, tiện ích mang tên Cat Gatekeeper hoạt động như một "người canh gác" cho thời gian online của người dùng. Khi truy cập TikTok, Instagram, X hay YouTube vượt quá ngưỡng đã cài đặt (có thể là 2 phút, 5 phút, 10 phút hay 30 phút,...), một chú mèo màu cam sẽ bất ngờ xuất hiện và "nằm chình ình" chắn ngang màn hình.

Từ thời điểm đó, mọi thao tác gần như bị vô hiệu hóa, buộc người dùng phải dừng lại và nghỉ ngơi cho đến khi hết thời gian quy định.

Chú mèo dễ thương xuất hiện đúng lúc, khiến người dùng buộc phải tạm dừng và thoát khỏi vòng lặp lướt mạng xã hội

Cách thiết lập không phức tạp. Người dùng có thể chủ động cài đặt thời lượng sử dụng (mặc định khoảng 60 phút) và thời gian nghỉ (khoảng 2-5 phút). Khi chạm ngưỡng, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế “chặn mềm”, không khóa trình duyệt, không hiển thị cảnh báo gay gắt, mà đơn giản là đặt một “chướng ngại vật” ngay trước mắt đủ để bạn không thể tiếp tục lướt.

Điểm khiến công cụ này khác biệt nằm ở cách "ngắt nhịp" hành vi người dùng. Thay vì chỉ nhắc nhở và để bạn tự quyết định, tiện ích can thiệp trực tiếp bằng cách buộc bạn dừng lại đúng lúc. Tuy nhiên, sự gián đoạn này không gây khó chịu, bởi nó được "làm mềm" bằng hình ảnh một chú mèo béo đáng yêu, tạo cảm giác nhẹ nhàng và giúp đầu óc có khoảng nghỉ ngắn trước khi quay lại làm việc.

Thao tác rất đơn giản, người dùng có thể thoải mái thiết lập theo mong muốn của bản thân

Về cơ chế hoạt động, Cat Gatekeeper chỉ tính thời gian khi người dùng thực sự mở và tương tác với các nền tảng mạng xã hội. Nếu chuyển sang tab khác hoặc làm việc khác, bộ đếm sẽ tự động tạm dừng để tránh sai lệch. Sau mỗi khoảng nghỉ, chu kỳ sẽ được thiết lập lại từ đầu.

Theo nhà phát triển, tiện ích không thu thập dữ liệu cá nhân và không chứa quảng cáo. Quyền truy cập được sử dụng duy nhất để hiển thị lớp hình ảnh “chắn màn hình”. Hiện công cụ hỗ trợ nhiều nền tảng phổ biến và có thể cài đặt trực tiếp dưới dạng extension trên trình duyệt.





Theo thông tin trên mạng xã hội Twitter, chỉ riêng một bài đăng giới thiệu tiện ích này đã thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Công cụ mang tên Cat Gatekeeper nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi và gây sốt trên mạng xã hội.

Tại Việt Nam, nhiều người dùng cũng nhanh chóng hưởng ứng tiện ích này sau khi trải nghiệm. Chị Huyền (23 tuổi, Hà Nội) cho biết bản thân đặc biệt yêu thích công cụ này, nhất là khi vốn đã nuôi mèo. "Nhìn thấy chú mèo xuất hiện trên màn hình, mình không thấy bị làm phiền mà ngược lại còn cảm thấy thư giãn hơn sau thời gian căng thẳng", chị chia sẻ.

Trong khi đó, chị Linh Chi (24 tuổi), hiện nuôi 5 chú mèo, cũng tỏ ra thích thú với tiện ích này. Chị hài hước chia sẻ: "Không biết nhà phát triển có cho 'apply' ảnh mèo riêng không. Nếu được, mình tải ảnh 5 bé nhà mình lên thì chắc khỏi lướt mạng luôn, chỉ ngồi ngắm thôi cũng đủ rồi".