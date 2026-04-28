35 tuổi "can đảm thầm lặng": Nghỉ việc ở tập đoàn lớn, quay lại làm sinh viên, thoát khỏi vòng lặp lấy chồng sinh con

Ở tuổi 35, Claudia Ke từng có một cuộc sống nhiều người cho là "ổn định", "đáng mơ ước". Sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, sau khi tới Bắc Kinh (Trung Quốc) học Đại học, Claudia lựa chọn ở lại thành phố này để lập nghiệp. Cô làm việc cho tạp chí thời trang Vogue tại Bắc Kinh, sau đó chuyển đến Thượng Hải làm cho chuỗi bán lẻ Macy's, đồng thời thử sức với việc xây dựng và vận hành doanh nghiệp riêng.

Nói cách khác, Claudia là minh chứng cho kiểu phụ nữ độc lập, giỏi giang và thành công. Nếu có 1 điểm trừ, đó chỉ có thể là việc cô… chưa kết hôn, chưa lập gia đình. Bản thân Claudia cũng không phủ nhận "điểm yếu" đó, cô thừa nhận mình có tất cả nhưng vẫn luôn cô đơn. Đỉnh điểm là giai đoạn phong tỏa vì Covid-19, Claudia miêu tả khoảng thời gian ấy bằng 2 từ: Ngột ngạt, vô định.

Bắt đầu lại ở tuổi 35

Sau trải nghiệm đó, Claudia bắt đầu nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình. Ở tuổi 35, cô nhận ra mình không muốn tiếp tục chạy theo quỹ đạo quen thuộc: Làm việc, tích lũy và cứ mòn mỏi chờ đợi một người đàn ông phù hợp, chẳng biết bao giờ mới xuất hiện, chỉ để kết hôn theo kỳ vọng xã hội và "chạy chốn" cô đơn.

Tháng 8/2023, Claudia quyết định rời Trung Quốc để sang Pháp sinh sống và học tập - Một quyết định khiến cô nhận 100% sự phản đối từ bạn bè, gia đình, người thân. Dẫu vậy, Claudia mặc kệ vì chỉ có cô mới hiểu nếu cứ ở lại quê hương, cuộc sống sẽ chỉ càng thêm mắc kẹt.

Quyết định đi du học ở tuổi 35 mang lại cho Claudia nhiều lợi ích rõ rệt. Trước hết là cảm giác được làm lại từ đầu. Không còn bị đóng khung trong danh xưng công việc hay kỳ vọng phải lập gia đình, cô có cơ hội khám phá bản thân theo cách độc lập hơn. Ở môi trường phương Tây, việc phụ nữ độc thân ở độ tuổi ngoài 30 không phải là một điểm trừ hay điều gì đó tiêu cực. Thậm chí, người ta còn chẳng thèm quan tâm cô đã kết hôn hay chưa. Bên cạnh đó, việc học tập cũng mang lại cho cô một hướng đi mới về nghề nghiệp, thay vì tiếp tục lặp lại con đường cũ vốn đã khiến cô mệt mỏi.

Tuy nhiên, lựa chọn này không hoàn toàn màu hồng. Claudia phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc thích nghi với văn hóa, ngôn ngữ đến cảm giác cô đơn khi sống xa quê hương. Việc quay lại làm sinh viên sau nhiều năm đi làm cũng đồng nghĩa với việc thu nhập không còn ổn định, trong khi chi phí sinh hoạt ở châu Âu không hề thấp. Ngoài ra, cô cũng ý thức rõ rằng mình đang "đi ngược dòng" so với kỳ vọng truyền thống rằng phụ nữ U40 phải có gia đình và gia đình nên là ưu tiên số 1.

Dẫu vậy, với Claudia, những đánh đổi đó là xứng đáng. Cô không coi việc độc thân ở tuổi 35 là thất bại, mà là một lựa chọn có ý thức. Quyết định tới hẳn một châu lục khác để sinh sống không chỉ đơn thuần là thay đổi về mặt địa lý, mà còn là cách cô thoát khỏi áp lực vô hình về hôn nhân, sự nghiệp và các chuẩn mực xã hội.

Sự "can đảm thầm lặng" của phụ nữ U40 độc thân

Ở Trung Quốc, ngày càng nhiều phụ nữ có lựa chọn giống như Claudia. Họ không kết hôn - có thể vì chưa tìm thấy "chân ái", hoặc có thể là quyết định chủ động từ chối. Thay vì trở thành 1 người phụ nữ hướng về gia đình, họ chọn phấn đấu cho sự nghiệp, cho giáo dục và trải nghiệm "toàn quyền quyết định cuộc đời mình".

Claudia đang tận hưởng cuộc sống "một nửa cô đơn nhưng 100% tự do tự tại" ở Pháp

Các chuyên gia tâm lý và chuyên gia văn hóa - xã hội học gọi quyết định của những người phụ nữ như Claudia là sự "can đảm thầm lặng". Không phải ai cũng đủ dũng cảm để sống mà không cần "một chỗ dựa" về cả tài chính lẫn tinh thần, cũng không nhiều người sẵn sàng từ bỏ sự ổn định để bắt đầu lại ở tuổi 35.

Còn với Claudia Ke, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng lựa chọn nào, cách sống nào cũng có 2 mặt. Người phụ nư của gia đình sẽ gặp những khó khăn khác so với người phụ nữ chọn sống độc thân, chung quy thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".

Bản thân Claudia cũng hiểu rõ rằng quyết định bước ra khỏi vùng an toàn cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với cô đơn, sự bất định và cả những ánh nhìn hoài nghi. Đổi lại, cô không còn phải chạy theo một khuôn mẫu "đúng thời điểm" nào nữa. Và có lẽ, điều đáng giá nhất không nằm ở việc cô đang sống ở đâu hay làm gì, mà là việc lần đầu tiên, cô cảm thấy cuộc đời mình không còn bị dẫn dắt bởi kỳ vọng của người khác.

(Nguồn: SCMP)