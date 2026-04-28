39 tuổi, bạn tôi yêu người kém 9 tuổi: Vì sao các chị đẹp thích "Hồng Hài Nhi"?

Sáng nay vừa ngồi cà phê với bạn thân, 32 tuổi, kiểu người từng rất kiên định với giấc mơ "lấy CEO cho đỡ phải nghĩ". Nó đã than câu đó suốt mấy năm, đến mức tôi thuộc lòng. Vậy mà hôm nay, giữa lúc câu chuyện hẹn hò đang trôi lềnh bềnh như mọi lần, nó đột nhiên đổi giọng: "Tao nghĩ lại rồi, mấy đứa nhỏ tuổi hơn có khi lại ổn".

Tôi tưởng nó nói đùa. Hỏi lại cho chắc. Nó nhìn thẳng, không cười: "Kiểu mấy đứa vừa đi làm vài năm, còn sức, còn nhiệt, biết nấu ăn, biết quan tâm… ít nhất là chưa kịp học mấy trò làm mình mệt".

Tôi không sốc, nhưng ngỡ ngàng vì kiểu như mình vừa nghe điều này đâu đó rồi. À đúng, vài tiếng trước còn lướt Threads thấy một câu gần y chang: Sao dạo này nhiều phụ nữ lại chọn người trẻ hơn?

Vì sao các chị đẹp có xu hướng yêu "Hồng Hài Nhi"?

Phía dưới bài đăng trên Threads nói trên, không ai tỏ ra ngạc nhiên hay phản đối. Ngược lại là thái độ đồng tình và ủng hộ việc các chị đẹp chọn yêu trai trẻ: "Vì các em trai dễ mến ngoan hiền", "Mình thấy mấy bạn nhỏ tuổi thì kiểu cute, nói được linh ta linh tinh chuyện trên trời dưới đất, dù có thể không nhiều tiền bằng mấy anh lớn tuổi nhưng lại ít tính toán hơn", "Thấy được chiều hơn, tinh tế hơn, vui hơn", "Yêu Hồng Hài Nhi thấy mình sẽ trẻ ra, hồi xuân", "Vui hơn. Lúc được làm chị lúc làm em nó cũng thú vị lắm. Quan trọng là thấy được chiều hơn",...

Thực tế, các mối quan hệ mà nữ nhiều tuổi hơn nam ngày càng xuất hiện ngày càng nhiều.

Dù là đám cưới của người quen, bạn bè hay những cặp đôi phủ sóng mạng xã hội như Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Ngô Thanh Vân - Huy Trần, hay Lucie Nguyễn - Tuấn Dương… thì nhìn kỹ sẽ thấy một điểm chung khá rõ: cái mô-típ “đàn ông lớn tuổi - phụ nữ trẻ tuổi” đang dần bớt là mặc định.

Thay vào đó, những mối quan hệ “lệch chiều”, phụ nữ lớn tuổi hơn xuất hiện ngày một nhiều, và quan trọng hơn, không còn bị nhìn như một ngoại lệ cần giải thích. Nó diễn ra lặng lẽ, không ồn ào tuyên ngôn gì, nhưng cứ lặp lại đủ nhiều để người ta bắt đầu nhận ra: Gu chọn bạn đời hình như đang dịch chuyển thật, chứ không còn là vài trường hợp cá biệt cho vui nữa.

Không dừng lại ở đó, mở bất kỳ phần bình luận nào của topic về tình yêu chênh lệch tuổi tác, nữ nhiều tuổi hơn nam, bạn sẽ thấy vô số phụ nữ flex bạn trai trẻ tuổi của họ. Có cảm giác như chỉ sau một đêm, tất cả các cô gái đều bắt đầu phải lòng trai trẻ.

Điều này khá thú vị. Bởi khoảng 10 - 20 năm trước, nếu con gái của ai đó kết hôn với người trẻ hơn mình, hàng xóm sẽ bàn tán sau lưng. Nhưng bây giờ, ngay khi cô ấy đăng bài lên mạng xã hội, các bình luận đều tràn ngập những lời như: “Chị có gu tốt đấy”, “Đẹp trai quá nha”, “Hồng Hài Nhi oke quá”, “Đây là một món hời cho cả hai”,...

Các con số cũng chứng minh xu hướng này. Khảo sát của ứng dụng hẹn hò Bumble cho thấy 59% phụ nữ sẵn sàng hẹn hò với đàn ông trẻ hơn. Một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng phụ nữ lớn tuổi yêu đàn ông trẻ thường báo cáo mức độ hài lòng cao hơn so với các cặp đôi chênh lệch tuổi khác.

3 lý do khiến các chị đẹp thích hẹn hò “Hồng Hài Nhi”

1/ Phái nữ tự tin hơn

Đây là sự thay đổi cơ bản nhất. Trước đây, hôn nhân gần như là điều bắt buộc đối với phụ nữ. Bởi vì nếu không có thu nhập riêng, họ phải dựa vào chồng hoặc gia đình. Nhưng phụ nữ ngày nay được giáo dục tốt hơn, có thu nhập ổn định. Họ không chỉ độc lập mà còn có thể vượt trội hơn nam giới trong nhiều ngành nghề.

Khánh Hà (39 tuổi, Hà Nội) là trưởng phòng tại một công ty truyền thông. Tổng cộng thu nhập job trong - job ngoài của cô đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/năm, đã có nhà có xe.

Trong những năm trước, Khánh Hà không vội vàng chuyện tình cảm vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Khoảng 1 năm gần đây, cô hẹn hò với một chàng trai kém 9 tuổi: “Chúng tôi đều có công việc riêng, độc lập về kinh tế, không ai phụ thuộc vào kinh tế của ai. Nên anh ấy thực sự thích tôi, không phải vì những gì tôi có thể cho anh ấy.

Đây chính xác là suy nghĩ của phụ nữ hiện đại. Có thể thấy với sự độc lập về kinh tế được đảm bảo, họ có nhiều tự do hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Họ không còn bị ràng buộc bởi tuổi tác, cũng không cho rằng việc tìm được người lớn tuổi hơn mình sẽ đáng tin cậy hơn. Họ coi trọng những mối quan hệ thoải mái và sự hòa hợp tâm hồn hơn.

2/ Sự an ủi về mặt tâm lý

Một khoảng cách tuổi tác dễ thấy trong mối quan hệ chị đẹp - Hồng Hài Nhi là phụ nữ Millennial và trai Gen Z.

Những cậu trai này lớn lên trong bối cảnh trị liệu tâm lý và sức khỏe tinh thần được bình thường hóa, nam hay nữ đều có xu hướng cởi mở hơn, biết gọi tên các cảm xúc và sẵn sàng nói về tổn thương cá nhân. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những phụ nữ từng trải qua nhiều mối quan hệ mà họ là người bị tổn thương.

Chẳng hạn như Khánh Hà, cô cảm thấy mình được an ủi bởi bạn trai trẻ. Trước đây Hà có nhiều mối tình, có người phản bội cô và cũng có người chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên họ đều có điểm chung là giữa cô và họ không thực sự thấu hiểu. Chỉ đến khi yêu đến bạn trai hiện tại, những tổn thương đó mới được xoa dịu.

“Một bên là chàng trai trẻ tuổi, sẵn sàng trò chuyện về trị liệu, thiền định và tổn thương tuổi thơ, tình cảm. Bên kia là người đàn ông trung niên vẫn đổ lỗi cho tất cả người cũ vì các mối quan hệ đổ vỡ. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai?” - Khánh Hà nói.

Trường hợp tương tự cũng diễn ra với Thu Thảo (33 tuổi, Đà Nẵng). Cô và bạn trai ít hơn 5 tuổi đã hẹn hò được 2 năm, đang có kế hoạch kết hôn vào cuối năm nay.

“Tôi từng hỏi: ‘Tại sao anh lại đồng ý yêu một người lớn hơn mình 4 tuổi?’. Đây là câu trả lời của anh ấy: ‘Bởi vì anh được lớn lên trong một môi trường khá bình đẳng, không còn bám víu vào quan niệm truyền thống kiểu đàn ông phải mạnh mẽ, phụ nữ phải yếu đuối’.

Chúng tôi đều đã kiệt sức vì làm việc vất vả bên ngoài. Điều mà chúng tôi cần là một người đồng hành và chấp nhận nhau chứ không phải người bạn trai mạnh mẽ hay người bạn gái yếu đuối. Với anh ấy, tôi ổn định về mặt cảm xúc, có logic rõ ràng, xử lý tranh luận một cách có phương pháp chứ không tranh xem ai có thể la hét to hơn. Quan trọng hơn, khi ở bên cạnh nhau, chúng tôi đều có cảm giác an toàn khi được thấu hiểu.

Tôi còn đòi hỏi gì hơn một tình yêu tuyệt vời như thế?” - Thu Thảo giải thích.

3/ Phụ nữ ngày càng quyến rũ và xinh đẹp bất chấp tuổi tác

Không thể phủ nhận rằng phụ nữ ngày nay ngày càng biết chăm sóc bản thân. Nhờ kiến thức làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và lối sống hiện đại, nhiều người ở tuổi 30 vẫn giữ được ngoại hình cuốn hút, thậm chí thần thái còn nổi bật hơn thời đôi mươi. Các dấu hiệu lão hóa cũng được làm chậm đáng kể so với trước đây.

Vì thế, một phụ nữ ở tuổi 30 hoàn toàn có thể sở hữu vóc dáng tốt, diện mạo hấp dẫn và phong thái thanh lịch, tự tin hơn cả khi 25 tuổi. Sức hút của họ không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn ở khí chất của một người trưởng thành.

Ngay cả cô bạn tôi nhắc ở đầu câu chuyện cũng thường xuyên được các chàng trai trẻ chủ động làm quen, tán tỉnh. Điều cô ấy cảm nhận rõ nhất không chỉ là sự chú ý, mà còn là sự quý mến và tôn trọng họ dành cho mình. Có lẽ đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến cô ấy chuyển hướng từ “Ngưu Ma Vương” sang “Hồng Hài Nhi”.

Một điểm hấp dẫn của phụ nữ trưởng thành nằm ở trải nghiệm sống. Họ hiểu bản thân, hiểu cuộc sống, không dễ bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt và thường mang lại cảm giác ổn định trong tình yêu. Họ cũng có khả năng đồng hành, hỗ trợ người yêu phát triển tốt hơn.

Vẻ đẹp bên ngoài kết hợp với chiều sâu bên trong tạo nên sức hút rất riêng. Đây là điều không phải cô gái trẻ nào cũng có thể sở hữu trong thời gian ngắn. Và chính sự kết hợp ấy khiến không ít chàng trai trẻ rung động trước những người phụ nữ tuổi 30.

Yếu tố cốt lõi quyết định sự bền vững của mối tình chị đẹp - “Hồng Hài Nhi”

Sự gia tăng của những mối quan hệ chênh lệch tuổi kiểu này không phải ngẫu nhiên. Đằng sau đó là sự thay đổi vị thế của phụ nữ, góc nhìn cởi mở hơn của nam giới và nhu cầu tình cảm ngày càng thực tế. Người ta muốn ở bên người khiến mình thấy phù hợp, chứ không chỉ làm đúng kỳ vọng xã hội.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Liệu chuyện tình giữa chị đẹp và trai trẻ có thật sự bền vững hay chỉ là cảm xúc nhất thời?

Câu trả lời nằm ở việc hai người có thể cùng trưởng thành với nhau hay không. Tuổi tác không phải yếu tố quyết định. Điều quan trọng là mức độ sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, biết chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau giải quyết vấn đề.

Nếu chàng trẻ trẻ vẫn mãi ở tâm thế của một “cậu em trai”, quen được chăm sóc nhưng thiếu định hướng và trách nhiệm, mối quan hệ sớm muộn cũng gặp vấn đề. Nhưng nếu anh ấy biết trưởng thành, biết nỗ lực và dần trở thành người có thể đồng hành ngang hàng, tình yêu đó hoàn toàn có thể ngày càng bền chặt.

Ở chiều ngược lại, người phụ nữ cũng cần điều chỉnh cách nhìn nhận vấn đề. Một mối quan hệ với trai trẻ không phải là vai trò “nuôi dạy” hay bao bọc đối phương như con cái, mà là sự kết nối bình đẳng giữa hai người trưởng thành.

Chênh lệch tuổi tác lớn cũng đi kèm những thách thức nhất định. Phụ nữ lớn tuổi thường rõ ràng hơn về mong muốn kết hôn, con cái và sự ổn định. Trong khi đó, nhiều chàng trai trẻ tuổi vẫn đang khám phá bản thân, xây dựng sự nghiệp và tìm hướng đi cho cuộc sống. Sự khác biệt về nhịp sống và ưu tiên là điều không thể xem nhẹ.

Những cặp đôi bền vững thường là sự kết hợp thú vị giữa sự chín chắn, ổn định của người phụ nữ và năng lượng, nhiệt huyết của chàng trai trẻ. Một bên mang lại cảm giác vững vàng, một bên mang đến sức sống mới. Khi cân bằng được hai yếu tố đó, mối quan hệ có thể vừa ổn định vừa nhiều cảm xúc.

Sau cùng, bản chất của tình yêu chưa bao giờ nằm ở chuyện ai lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn. Điều quan trọng là ai khiến bạn cảm thấy thoải mái, được thấu hiểu và có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống. Vì vậy sự phổ biến của các mối tình “chị đẹp - trai trẻ” chỉ cho thấy một điều: Quan niệm yêu đương đang quay về giá trị cốt lõi nhất - tìm người thực sự phù hợp với mình.