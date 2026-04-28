Ô tô là tiêu sản - tôi biết, nhưng tôi vẫn mua!

Tôi biết ô tô là tiêu sản. Tôi biết mua xong là mất giá, mỗi tháng sẽ phải chi thêm tiền xăng, gửi xe, bảo hiểm và đủ thứ lặt vặt mà trước đây chưa từng phải nghĩ tới. Tôi cũng biết nếu đem số tiền đó đi đầu tư, 5-10 năm sau có thể ra một con số “đẹp” hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn mua, vì ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ xem chiếc xe này là một khoản đầu tư.

Có một kiểu tư duy tài chính đang rất phổ biến: cái gì không tạo ra tiền thì là tiêu sản, mà đã là tiêu sản thì nên hạn chế. Nghe thì hợp lý, nhưng nếu áp dụng một cách tuyệt đối, thì cuộc sống sẽ bị thu nhỏ lại rất nhiều.

Bạn đi du lịch không sinh lời, bạn chọn sống gần trung tâm cho tiện cũng không sinh lời, thậm chí những khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng không tạo ra tiền. Nhưng không ai sống chỉ để tối đa hóa lợi nhuận. Tiền ở một mức nào đó là công cụ để bạn mua lại sự tiện lợi, thời gian và trải nghiệm sống. Ô tô với tôi nằm ở vế đó.

Tôi không mua ô tô để 10 năm sau bán đi kiếm lời. So sánh ô tô với bất động sản để xem cái nào “lời” hơn thực ra ngay từ đầu đã lệch trọng tâm, vì mục đích sử dụng khác nhau. Tôi mua xe để dùng trong 10 năm đó: để đi làm mỗi ngày đỡ mệt hơn, để không phải dầm mưa nắng giữa giờ cao điểm, để có thể chở gia đình đi đâu đó mà không cần tính toán quá nhiều. Nếu chỉ nhìn vào con số cuối cùng, đúng là không mua xe sẽ “kinh tế” hơn. Nhưng cuộc sống không chỉ được đo bằng con số cuối cùng.

Tôi không phủ nhận ô tô là tiêu sản, nhưng không phải cứ tiêu sản là sai. Một khoản tiêu sản trở thành vấn đề khi bạn phải gồng để sở hữu nó, khi nó khiến bạn mất kiểm soát tài chính, hoặc khi bạn mua chỉ để “cho bằng người ta”. Còn nếu bạn đủ khả năng chi trả, hiểu rõ chi phí và chấp nhận nó, và chiếc xe thực sự phục vụ cuộc sống của bạn, thì đó không còn là tiêu sản vô nghĩa mà là một lựa chọn có ý thức.

Tôi cũng không mua ô tô để chứng minh điều gì. Có một giai đoạn tôi từng nghĩ mua xe là một cột mốc, kiểu như có xe thì mình đã ổn rồi. Nhưng càng nghĩ kỹ, tôi càng thấy nếu mua vì lý do đó thì rất dễ sai. Tôi không cần chiếc xe để hơn ai, tôi chỉ cần nó để cuộc sống của mình đỡ bất tiện hơn một chút mỗi ngày. Và nếu đổi lại là một khoản tiền đều đặn mỗi tháng, tôi thấy xứng đáng.

Không phải ai cũng cần ô tô, nhưng cũng không phải ai mua ô tô là sai. Vấn đề không nằm ở việc nó là tiêu sản hay tài sản, mà là bạn có hiểu rõ mình đang làm gì và có chấp nhận cái giá của lựa chọn đó hay không. Tôi biết ô tô là tiêu sản, nhưng tôi vẫn mua, không phải vì tôi không hiểu tài chính, mà vì tôi hiểu mình cần gì.