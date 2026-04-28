Ồn ào “tiểu tam cặp kè chủ tịch đã có vợ, bị đòi lại 43 tỷ tiền quà” đang viral: Thực hư ra sao?

Mới đây trên Instagram, một content creator chuyên làm nội dung về văn hóa Trung Quốc có tên Ur Chinese Unc gây chú ý khi đăng tải clip với tiêu đề “Chinese baddie drama: Married, billionaire sugar daddy sues demanding mistress return $2M in gifts”. Tạm dịch: " Drama baddie (chỉ kiểu phụ nữ xinh và sành điệu) ở Trung Quốc. Đã có gia đình, đại gia tỷ phú kiện tình nhân, đòi trả lại 2 triệu USD (khoảng 43 tỷ đồng) tiền quà tặng.”

Ur Chinese Unc lên clip nói về drama giữa hot girl Hua Shanshan(ngoài cùng bên trái) và vị doanh nhân ở giữa, cùng vợ của ông (ngoài cùng bên trái).

Theo đó, trong clip anh này nhắc thẳng tên Hua Shanshan - 26 tuổi, một hot girl nổi tiếng trên Douyin. Anh này “phân tích” case cô nàng này không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội vì nhan sắc mà việc xây dựng vibe “rich girl” cũng giúp cô này thu hút nhiều phú nhị đại, đại gia đã có vợ.

Theo lời Ur Chinese Unc, vào năm 2019-2020, cô gái này từng được một phú nhị đại cầu hôn nhưng không thành. Đến năm 2023, xuất hiện “đại gia” tiếp theo. Trong các buổi livestream, người này được cho là đã chi hơn 2 triệu USD cho quà ảo, thậm chí còn mua cho cô một chiếc Rolls-Royce trị giá 2 triệu USD. “Sugar daddy” đó là Zhang Yishuai, người giàu nhất Đông Quan. Ông là chủ tịch công ty niêm yết, đã kết hôn và có con với nữ vũ công cổ điển nổi tiếng.

Song, vài tuần trở lại đây Hua Shanshan bị bắt gặp đưa một nam influencer đi ăn tối, và bị cho là đã chi hơn 200.000 USD quà tặng cho anh ta.

“Cô ta lấy tiền của sugar daddy rồi quay lại làm “sugar mommy” cho một nam người mẫu đẹp trai. Và rõ ràng vị đại gia kia không chấp nhận chuyện đó. Ông đã nộp đơn kiện tại tòa Đông Quan để đòi lại toàn bộ quà đã tặng. Lý lẽ của ông là: những món quà đó được trao với điều kiện mối quan hệ phải độc quyền”, Ur Chinese Unc bình luận.

Drama hot girl cặp kè đại gia đã có vợ, phát hiện mối quan hệ khác dẫn tới bị đòi quà nhanh chóng viral.

Hiện nội dung này đã hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Theo đó, đông đảo cư dân mạng xôn xao bàn tán, nhiều cư dân mạng thậm chí còn mỉa mai đôi bên, cả cô hot girl lẫn vị đại gia kia, và việc ông ta lấy lý do “độc quyền” để “chia tay đòi lại tiền . “Người đàn ông có gia đình nhưng đòi “bao nuôi độc quyền”?”, “Thật hả, sao không thấy đồn gì trên Douyin ta”, “Chia tay đòi quà à, buồn cười dữ, vị đại gia kia cứ làm như mình đúng vậy”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi về tính thực hư của câu chuyện trên.

Bởi, theo tìm hiểu, thông tin “Đại gia đã có gia đình kiện để đòi lại tiền của nhân tình là hot girl Hua Shanshan” không được truyền thông Trung Quốc đưa tin. Những chi tiết như “được đại gia chi hàng triệu USD”, “mua xe Rolls-Royce” hay “bị kiện đòi lại tiền” hiện đều không có nguồn tin uy tín tại Trung Quốc xác nhận. Thông tin này cũng không hề xuất hiện trên các nền tảng social của xứ Tỷ dân.

Bên cạnh đó, nhân vật được nhắc đến trong clip là “Zhang Yishuai - người giàu nhất Đông Quan” cũng không trùng khớp với bất kỳ doanh nhân nổi bật nào được báo chí Trung Quốc ghi nhận, làm dấy lên nghi vấn câu chuyện đã bị thổi phồng hoặc pha trộn từ nhiều nguồn khác nhau.

Tờ QQ từng đưa tin Hua Shanshan đúng là đã được một đại gia cầu hôn trong quá khứ. Cụ thể, vào khoảng giai đoạn 2019, cô từng gây chú ý khi được một phú nhị đại cầu hôn công khai, khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và giúp cô nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, mối quan hệ này sau đó không đi đến hôn nhân, thậm chí người đàn ông nói trên còn kết hôn với người khác, khiến câu chuyện tình của Hua Shanshan trở thành đề tài bàn tán trên MXH một thời gian dài.

Hua Shanshan từng được cầu hôn, song 1 tháng sau chàng trai từng cầu hôn cô lấy người khác.

Vài năm qua, Hua Shanshan chủ yếu hoạt động với vai trò influencer trên nền tảng Douyin, xây dựng hình ảnh “rich girl” với phong cách sống sang chảnh, thường xuyên đăng tải ảnh thời trang, đời sống cá nhân và livestream giao lưu với người theo dõi.