“Work at home”: Chuẩn sống mới của thế hệ làm việc linh hoạt

Dự báo của Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey đến năm 2030 cho thấy hybrid working sẽ trở thành tiêu chuẩn làm việc mới khi có đến 66% doanh nghiệp lựa chọn sử dụng. Mô hình này cho phép nhân sự chủ động sắp xếp thời gian làm việc ở văn phòng và tại nhà, thậm chí chỉ lên văn phòng khi cần thiết.

Tại Việt Nam, xu hướng này vừa được phản ánh trong báo cáo của Anphabe, khi phần lớn nhân sự văn phòng tham gia khảo sát, đặc biệt nhóm trẻ, ưu tiên môi trường làm việc linh hoạt, đề cao cân bằng giữa hiệu suất và trải nghiệm cá nhân.

Khi công việc không còn gắn với một địa điểm cố định, nhu cầu về không gian sống của thế hệ "kỹ thuật số" cũng thay đổi - từ "nơi ở" sang "nơi có thể làm việc hiệu quả". Nhà cũng có thể là văn phòng làm việc, là studio sáng tạo hay đôi khi trở thành "resort" để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Trong bối cảnh đó, những khu đô thị tích hợp không gian sống - làm việc - nghỉ dưỡng đang dần trở thành lựa chọn được cư dân thành thị ưu tiên. Và Solaria Rise, phân khu cao tầng thuộc đại đô thị tích hợp Waterpoint, nổi lên như chốn an cư kết hợp "work at home" tiêu biểu - nơi không gian sống được thiết kế để đồng thời phục vụ nhu cầu làm việc linh hoạt, nâng cao hiệu suất và trải nghiệm sống năng động.

Một ngày làm việc của cư dân Solaria Rise không còn gắn với khu vực cố định. Thay vào đó, công việc "di chuyển" cùng họ qua từng không gian, từng trải nghiệm.

Sau khi thưởng thức tách cà phê sáng trên ban công, cư dân có thể bắt đầu ngày làm việc ở "văn phòng riêng", mở ra trước mắt là không gian xanh khoáng đạt từ công viên trung tâm 25ha. Ánh sáng tự nhiên, không khí tươi mát cùng sự hiện diện của mặt nước thoáng đãng giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc để khởi động một ngày làm việc trong sự tập trung nhất.

Khi cần gặp gỡ kết nối, cư dân chỉ cần bước xuống khu shophouse, không gian thương mại dưới chân tòa nhà để trao đổi với đồng nghiệp. Tại đây, chuỗi café - work hub vận hành đồng bộ cho phép quá trình sáng tạo nội dung hay việc điều hành doanh nghiệp số diễn ra liền mạch. Dù là freelancer, startup hay chủ doanh nghiệp, bạn vẫn dễ dàng kết nối với đối tác "cùng tần số" hoặc tìm đồng đội cho dự án khởi nghiệp cá nhân.

Sống tại Solaria Rise, công việc không còn chiếm trọn quỹ thời gian, mà trở thành một trong những "mảnh ghép" tạo nên nhịp sống cân bằng. Phong cách sống resort living cho phép cư dân duy trì hiệu suất công việc song hành với việc chăm sóc trọn vẹn sức khỏe tinh thần.

Giữa những khoảng làm việc, cư dân có thể dạo bộ, vận động nhẹ nhàng, hoặc đơn giản là tạm rời màn hình để tái tạo năng lượng giữa không gian xanh. Mọi tiện ích - từ công viên, hồ bơi đến khu sinh hoạt cộng đồng - đều kết nối nhịp nhàng trong vài bước chân.

Không chỉ phục vụ hiệu quả cho công việc, điều cốt lõi mà căn hộ Solaria Rise mang lại cho cư dân chính là tổ ấm để thư giãn và sống trọn. Thiết kế tinh tế chuẩn Nhật, tối ưu công năng sẽ mang lại sự thoải mái tối đa cho những khoảnh khắc "me time" đắt giá.

Nơi "trái tim" đại đô thị tích hợp Waterpoint, Solaria Rise đang từng ngày kiến tạo không gian sống chuẩn gu cho thế hệ cư dân mới, với đa chất sống giao thoa. Một không gian hiện đại, đủ linh hoạt để work – live đầy cảm hứng và một tổ ấm đủ tiện nghi để tận hưởng phong cách sống resort theo cách riêng.

Dự kiến bàn giao vào quý III/2027, Solaria Rise mang đến chính sách linh hoạt để thế hệ cư dân trẻ dễ dàng sở hữu: chỉ thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán, đặc biệt với chính sách "mua nhà bằng lương tháng"- thanh toán nhẹ nhàng chỉ từ 0,5% mỗi tháng cho đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ đến 65% giá trị căn hộ, đồng thời được ưu đãi lãi suất lên đến 15 tháng sau khi nhận nhà. Cộng hưởng với đó, khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi từ chương trình Nam Long Club mở rộng dành cho nhân sự của các doanh nghiệp đối tác, với chiết khấu lên đến 2%.