4 năm sau bị tố “lùa gà” với Johnny Đặng, Khoa Pug mới dám đăng status lên Facebook cá nhân và bật bình luận

Dù vẫn xuất hiện đều đặn trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội khác, Khoa Pug lại gần như “đóng băng” Facebook cá nhân có tick xanh suốt nhiều năm qua.

Vì thế, chia sẻ mới đây của nam YouTuber nhanh chóng gây chú ý khi anh tiết lộ phải mất 4 năm mới dám đăng trạng thái trở lại, đồng thời mở lại phần bình luận công khai.

Khoa Pug (Ảnh: FBNV)

Khoa Pug cho biết thời trẻ từng bốc đồng, thích khẳng định bản thân và hơn thua. Sau nhiều biến cố, anh sống trầm lặng hơn, không còn ganh đua hay so sánh với ai. Nam YouTuber cũng mong khán giả bình luận văn minh, đừng đào lại quá khứ hay kéo anh vào ồn ào không liên quan đồng thời cho biết mình không muốn vào showbiz, chỉ muốn làm YouTuber chia sẻ du lịch và kiến thức hữu ích.

“Người ta nói đàn ông qua 30 mới trưởng thành, mình thấy cũng đúng thật. Trải qua nhiều biến cố và sóng gió giờ mình sống yên lặng hơn hẳn, không ganh đua với ai, không so sánh thiệt hơn nữa. Chính vì thế mình mong các bạn theo chân mình suốt những năm qua, không nên combat hay so sánh hạ bệ người này người kia để nâng mình lên nữa. Hữu xạ tự nhiên hương. Sau 4 năm mình mới dùng Facebook có tick xanh này để đăng status và bật bình luận lại. Rất mong các bạn bình luận văn minh” - trích từ chia sẻ của Khoa Pug.

Phía dưới chia sẻ của Khoa Pug, cư dân mạng để lại nhiều bình luận với sự thay đổi từ nam YouTuber. Nhiều người thừa nhận rằng phải đến một thời điểm nào đó hoặc khi đã trải qua một biến cố, người ta mới biết thức tỉnh và thay đổi, dừng lại để nhìn bản thân và nhìn nhận cuộc sống.

Về phần Khoa Pug, nam YouTuber cũng hồi đáp nhiều bình luận từ cư dân mạng. Khi có người nhắc lại vụ resort ồn ào từ năm 2019, Khoa Pug nói: “Lúc mới vào nghề YouTube thì ai cũng muốn được nhiều người xem, nhiều người đăng ký, tùy theo thuật toán YouTube đó bạn. YouTube có thời chuộng giật tít, chuộng thumbnail loè loẹt thì mới cắn đề xuất, kiểu vậy đó bạn. Mình ngày xưa cũng thế, chạy theo xu hướng…”.

Thực tế, Khoa Pug đã dừng đăng bài trên tài khoản Facebook cá nhân từ 5 năm trước, không phải 4 năm. Bởi lẽ bài đăng liền trước đó là vào cuối tháng 3/2021, chia sẻ về chuyến đi Phong Nha Kẻ Bàng với tiêu đề Video cuối cùng ở Việt Nam.

Thực tế, Khoa Pug đã đăng bài trước đó từ 5 năm trước (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau bài đăng nói trên, Khoa Pug tuyên bố sang Mỹ đi du học, bắt đầu chuỗi series ồn ào ở Mỹ.

Sau khi sang Mỹ, Khoa Pug gặp và quen với Vương Phạm - Johnny Đặng, tạo thành bộ ba gây chú ý thời điểm đó, mỗi video kết hợp của 3 nhân vật này đều nhận được lượng người xem khủng. Đến cuối năm 2021, tình bạn rạn nứt sau màn hợp tác đầu tư, Khoa Pug và Johnny Đặng “cạch mặt” và đấu tố nhau ầm ĩ. Vương Phạm cũng vướng lùm xùm nghỉ chơi với Khoa Pug. Nghi vấn Khoa Pug bắt tay Johnny Đặng để "lùa gà" cũng dậy sóng một thời gian dài, khiến anh cũng nhiều lần lên tiếng thanh minh.

Sau ồn ào, Khoa Pug tiếp tục ở lại Mỹ làm content với những trải nghiệm mới. Đáng chú ý nhất là 2 lần kéo chân - năm 2022 và năm 2025. Lần đầu tiên, Khoa chi 5 tỷ để kéo chân ở Mỹ, chiều cao tăng từ 1m65 lên 1m75. Và lần thứ 2 là ở Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí 3 tỷ đồng để cao lên 1m8.

Hình ảnh Khoa Pug sau khi kéo chân từng xuất hiện trên một tạp chí tại Mỹ

Về chuyện kinh doanh, tháng 3/2023, Khoa Pug và Vương Phạm cùng nhau khai trương nhà hàng lẩu. Đến tháng 7/2023, Khoa đăng video cho biết sẽ trở lại Việt Nam sau một thời gian dài ở Mỹ do vậy anh không thể tiếp tục cùng quản lý nhà hàng. Chính vì vậy, Vương Phạm đã mua lại cổ phần của Khoa Pug và tiếp tục cai quản, kinh doanh theo định hướng phát triển riêng.

Tuy nhiên tài khoản Facebook nhà hàng này đã dừng cập nhật từ tháng 4/2023. Bản thân Khoa Pug cũng không đề cập đến dự án này nữa.

Khoa Pug thời điểm khai trương nhà hàng lẩu

Khoa Pug có tên thật là Nguyễn Anh Khoa (sinh năm 1992), là một trong những YouTuber nổi tiếng Việt Nam nhờ phong cách chịu chi, chịu chơi để có nhiều trải nghiệm sang chảnh, đắt đỏ như đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước, kéo chân,... Khoa hiện đang có 4,78 triệu người theo dõi trên YouTube.

Đầu năm 2026, Khoa Pug bất ngờ thừa nhận rơi vào tình trạng phá sản vì đầu tư thua lỗ. Sau thông báo đó, Khoa Pug vẫn đang tiếp tục làm nội dung trên YouTube và các nền tảng khác như TikTok, Facebook đồng thời cho biết đây hiện là nguồn thu nhập chính.

Khoa Pug trong clip thông báo phá sản

Ở YouTube, Khoa Pug đổi tên kênh từ Khoa Pug sang Khoa Pug - Solo Trip. Kênh của Khoa vẫn duy trì các vlog du lịch, ẩm thực và trải nghiệm. Tuy nhiên Khoa chuyển hướng sang phong cách đời thường hơn, tiết chế yếu tố kịch tính hay giật gân mà tập trung vào thông tin điểm đến, ẩm thực và trải nghiệm dịch vụ. Các nội dung từng gây tranh cãi của Khoa Pug không còn xuất hiện trên kênh YouTube của Khoa.

Đầu năm 2026, Khoa Pug lập kênh TikTok và đang có khoảng 125,5k người theo dõi trên nền tảng này. Nam YouTube thừa nhận mình thay đổi và thích nghi với bối cảnh thói quen người xem thay đổi.