Thứ Hai lạ lẫm: Book khách sạn tại Hà Nội, ở trong 3 ngày 2 đêm để “đổi view” làm việc

Nghỉ lễ nhưng không đi đâu xa, nhiều dân văn phòng ở Hà Nội và TP.HCM lại chọn một cách khá đơn giản: Book khách sạn ngay trong thành phố để “du lịch tại chỗ”. Vẫn có “cơ hội” tiêu tiền, tận hưởng dịch vụ 5 sao nhưng cũng vẫn có thể làm việc online. Nghe thì hơi lạ nhưng với không ít người, cách này lại hợp lý không tưởng.

Không phải lúc nào cũng cần đi xa, chỉ cần “đổi view” làm việc là được

Làm việc trong lĩnh vực du lịch, Giáng Hương (25 tuổi, Hà Nội) cho biết mùa hè nào cũng bận rộn với việc “thiết kế” lịch trình cho các đoàn khách cũng như phải online liên tục để phản hồi mọi thắc mắc. Đương nhiên vào những dịp nghỉ lễ dài, cô bạn càng phải xử lý nhiều đầu việc hơn.

“Mình có xin làm online để nối kỳ nghỉ lễ năm nay thành 9 ngày, tuy nhiên mình vẫn có khối lượng lớn công việc cần giải quyết. Do đó mình không muốn đi du lịch lắm vì như vậy sẽ khó tập trung. Nhưng mình cũng muốn có cảm giác nghỉ ngơi nên chọn du lịch ngay trong thành phố nơi mình đang sống”, Hương bày tỏ.

Theo đó, Hương cho biết nhu cầu của bản thân chỉ đơn giản là thay đổi không gian sau một thời gian liên tục đi làm trên văn phòng. Chính vì vậy cô bạn chọn book một khách sạn ở trong 3 ngày 2 đêm ngay tại Hà Nội để “đổi view” làm việc.

Du lịch ngay trong thành phố là lựa chọn của nhiều dân văn phòng

“Mình nhận ra không phải lúc nào cũng cần đi xa mới gọi là du lịch, nghỉ dưỡng hay khiến tâm trạng trở nên vui vẻ. Đôi khi chỉ cần không phải lên văn phòng, được vừa làm vừa ngắm view chill chill, điều hòa mát mẻ còn có người phục vụ, như vậy cũng là ‘sướng đời’ rồi”, Giáng Hương nói.

Bên cạnh đó, cô bạn cũng cho biết rằng trước đây sau mỗi kỳ nghỉ dài và lựa chọn đi du lịch ở những vùng đất mới, khi quay trở lại nhịp sống bình thường sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Trong khi đó, việc đi du lịch trong thành phố mang cảm giác vừa quen nhưng cũng vừa lạ, không bị “đảo lộn” cảm xúc quá nhiều mà vẫn thấy được thư giãn, thoải mái.

Còn với Nguyễn Hưng (SN 2000) cho biết anh cùng nhóm bạn cũng rủ nhau đặt một homestay ở Hà Nội để cùng nhau nghỉ ngơi. Thay vì ra ngoài di chuyển nhiều nơi, nhóm bạn của Hưng chủ yếu ở trong phòng, đặt đồ ăn về và tự tạo những hoạt động chung cùng nhau.

“Ai làm việc thì vẫn làm việc, ai nghỉ ngơi thì có thể xem TV, nghe nhạc, chơi boardgame,... Chúng mình tự chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ và đặt ship đồ ăn bên ngoài. Mình thấy khá thuận tiện, không phải đi đâu xa, không gặp cảnh đông đúc mà bạn bè vẫn có thể cùng nhau nghỉ ngơi”, Nguyễn Hưng nói.

Cả ngày ở lì trong phòng khách sạn/homestay để nghỉ ngơi, đồ ăn có thể gọi ship về

Chi tiền triệu một đêm để ở resort 5 sao cách thành phố 2 tiếng đi xe

Trong khi đó, Phương Anh (SN 1997) đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM thì có một lựa chọn xịn sò hơn cho những ngày nghỉ lễ. Phương Anh chia sẻ: “Mình cùng 1 người bạn nữa rủ nhau đi Hồ Tràm, cách thành phố khoảng hơn 2 tiếng lái xe”.

Theo cô bạn, đây là kiểu đi vừa đủ để đổi không khí nhưng không quá vất vả như những chuyến du lịch xa. Hai người đặt phòng ở một resort 5 sao, mức giá dao động khoảng 2 - 3 triệu đồng/đêm, đã bao gồm bữa sáng và một số tiện ích đi kèm. “Tụi mình xác định là đi nghỉ nên chọn chỗ ở ổn một chút, có hồ bơi, gần biển, không gian yên tĩnh để ở trong resort cũng thấy thoải mái rồi”, Phương Anh nói.

Dù là đi chơi, Phương Anh vẫn mang theo laptop vì công việc chưa thể ngắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khác với việc ở nhà, cô chủ động sắp xếp thời gian làm việc nhẹ vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. “Có hôm mình ngồi ở ban công làm việc một chút, xong rồi đóng máy lại đi bơi hoặc ra biển. Cảm giác nó không bị nặng nề như khi ngồi trong văn phòng ở thành phố”, cô bày tỏ.

Tự lái xe ra ngoại thành để tận hưởng tiện ích 5 sao trong resort

Phần lớn thời gian còn lại, Phương Anh dành để nghỉ ngơi đúng nghĩa: ăn uống trong khuôn viên resort, nằm dài đọc sách, tham gia một số lớp workshop hoặc đơn giản là không làm gì. Phương Anh cho biết cũng không có nhiều hoạt động đặc biệt nhưng thay đổi không khí nên cảm thấy dễ chịu hơn, không cần cố nghĩ xem phải đi đâu chơi cho “đáng tiền.

“Mình nghĩ khoản chi này không phải nhỏ nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được nếu đổi lại ngày nghỉ thực sự thoải mái, không quá đông đúc và không phải di chuyển quá nhiều. Đi gần nhưng chọn chỗ ở tốt một chút, với mình là hợp lý hơn so với việc đi xa mà lúc nào cũng mệt vì di chuyển”, Phương Anh chia sẻ.

Ảnh: NVCC